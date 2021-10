Scommesse Elezioni Politiche: inizia il Toto-Quirinale, i bookmakers puntano su Mario Draghi @1.70 per il dopo Mattarella ma il bis rimane possibile @2. Silvio Berlusconi quotato @15

Si inizia a parlare spesso del successore di Mattarella al Quirinale e i bookmakers internazionali non perdono l'occasione di imbastire una lavagna scommesse che vede Mario Draghi come favorito (in Italia non è possibile scommettere su fatti politici che riguardano il nostro paese).

Oggi parliamo di Pronostici sulla Politica .

Chi andrà al Quirinale al posto di Mattarella?

Ha smentito di pensare al Quirinale, eppure per i betting analyst è Mario Draghi la prima scelta per la presidenza della Repubblica. L'attuale premier è favorito secondo Oddsdealer, fornitore di quote per i bookmaker internazionali, che lo offre @1,70 per le elezioni del prossimo febbraio.

In piena corsa rimane anche il Mattarella bis, a quota @2,00, mentre il terzo posto è della ministra della Giustizia, Marta Cartabia, data @3,00. Si passa in doppia cifra per il primo "outsider", Silvio Berlusconi, offerto @15 volte la posta.

Alle spalle del leader di Forza Italia troviamo Pier Ferdinando Casini (@20,00), mentre per la Presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati, si arriva @30,00. Stessa quota per gli ex premier Romano Prodi e Giuliano Amato, così come Gustavo Zagrebelsky e Walter Veltroni.