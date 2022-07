Pronostici Elezioni Politiche Inghilterra, dimissioni per Boris Johnson dopo le pressioni degli ultimi giorni. Per il parlamento inglese ora si pensa al suo successore. Le quote dicono Ben Wallace (non l’ex giocatore dei Pistons in NBA), ma diamo un occhio anche agli aggiornamenti delle presidenziali USA del 2024 dove Donald Trump torna favorito.

Pronostici Elezioni Politiche Inghilterra: Ben Wallace per il dopo Boris Johnson in UK?

Dopo la raffica di dimissioni nel suo Governo, il premier britannico Boris Johnson lascia la leadership del Partito Conservatore, ma resterà alla guida del Paese fino all’elezione di un successore tra i Tories prevista per ottobre. Intanto i bookmaker hanno già aperto le scommesse sul prossimo primo ministro: in pole, secondo gli analisti Snai, c’è l’attuale segretario di Stato per la difesa, Ben Wallace, favorito @3,75 davanti al (dimissionario) Cancelliere dello Scacchiere, Rishi Sunak, @5,50.

Sul gradino più basso del podio si piazza la ministra per la Politica commerciale, Penny Mordaunt, @7 volte la posta, col vicepremier Dominic Raab @8. Doppia cifra, invece, per la ministra degli Esteri Liz Truss, per il Segretario di Stato per la salute Sajid Javid e per il parlamentare Tom Tugendhat, tutti @10.

Nadhim Zahawi, appena nominato Cancelliere al posto di Sunak, vale @12 volte la scommessa (stessa quota per l’ex Segretario di Stato per gli affari esteri, Jeremy Hunt), mentre il ritorno di Theresa May, premier tra il 2016 e il 2019, vale @25. Una clamorosa vittora del leader del Partito per l’Indipendenza, Nigel Farage, è lontana @75.

Pronostici Elezioni Politiche Inghilterra: le quote Snai

Vediamo le quote per il prossimo primo ministro inglese.

Elezioni USA, Donald Trump rimane favorito

Vediamo anche un aggiornamento dalle quote sulle prossime Presidenziali americane. Nel 2024 i bookmakers scommettono sul ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca davanti a Ron De Santis. Più difficile la conferma di Joe Biden.

