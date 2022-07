Elezioni Politiche Italia 2022. Il governo italiano presieduto da Mario Draghi è caduto e la politica italiana torna a piombare nel caos. Si torna a votare (probabilmente a fine settembre) e sulle lavagne internazionali dei bookmakers si scommette sul partito che vincerà le elezioni e il prossimo premier, dove dominano Fratelli d’Italia e Giorgia Meloni (ma in Italia non si può scommettere sulle elezioni del proprio paese).

Elezioni Politiche Italia 2022: Fratelli d’Italia e Giorgia Meloni volano nelle quote

Fratelli d’Italia primo partito e Giorgia Meloni prossima premier: è questo lo scenario che i bookmaker immaginano all’indomani delle elezioni anticipate, che si terranno probabilmente tra fine settembre e inizio ottobre. Dopo la caduta del governo Draghi, per Oddsdealer.net (fornitore di quote per i bookmaker internazionali) il partito che conquisterà il maggior numero di voti sarà Fratelli d’Italia, dato @1,60 davanti al Pd @2,90, con la Lega @3,60 e Forza Italia @7,20.

A Palazzo Chigi, secondo i bookie, siederà per la prima volta una donna: Giorgia Meloni è favorita @2,10, mentre il bis di Enrico Letta (già Presidente del Consiglio per pochi mesi tra il 2013 e il 2014) è vicino @2,30 e Salvini premier si gioca @3,50.

Gli analisti non perdonano lo “strappo” del Movimento 5 Stelle: la maggioranza alle prossime elezioni è lontana @14 volte la posta, ma per il ritorno di Giuseppe Conte alla guida del Governo la quota scende @5,60. Più difficile un mandato di Antonio Tajani, @9 volte la posta, o la scelta di un altro economista come Daniele Franco, @15. Poche chance per Insieme per il futuro, il gruppo fondato poche settimane fa da Luigi Di Maio: l’exploit alle elezioni vale @22, Di Maio premier si gioca @16.

Elezioni Politiche Italia 2022: Gli ultimi aggiornamenti dai sondaggi

Secondo gli ultimi rilevamenti statistici e sondaggi tutti gli analisti e gli operatori del settore concordano su chi sia al momento il primo partito. Magari con piccole differenze di percentuali, ma per tutti gli analisti ad iniziare da YouTrend che da la coalizione di centro/destra in vantaggio col 46,6% dei consensi, trainata dal partito di Fratelli d’Italia, unico all’opposizione nell’esperienza del Governo Draghi e che ora batte cassa e incassa i dividendi con un 22.8% stimato di preferenze, davanti al Partito Democratico al 22,1%.

Il problema del PD è la difficile alleanza con il Movimento 5 Stelle, un allenata che traballa e che se anche dovesse reggere non permetterebbe alla coalizione di centro/sinistra di andare oltre il 37.7%. Proprio il M5S rischia una nuova scissione ed è in crollo col 10.8% delle preferenze, dietro alla Lega che si attesta al 14,4%. Anche Forza Italia ha subito tre fuoriuscite importanti, quelle dei ministri Gelmini, Brunetta e Carfagna, ed è ora al 8,4%.

Molto indietro gli altri partiti minori che in molti casi potrebbero dare vita ad un polo centrista. Abbiamo per esempio Azione/+Europa al 4,9% (+0,4) ed Italia Viva di Matteo Renzi al 2,7 (+0,1). Di certo non sono centristi gli altri partiti a chiudere le ultime rilevazioni: Italexit di Paragone al 2,6%; i Verdi sono al 2,2%; Sinistra Italiana è sondata all’1,8%; Art.1-MDP all’1,9%.

Le quote sulle altre elezioni politiche

Non si può scommettere sulle elezioni nel proprio paese, ma sulla lavagna di EUROBET si possono fare molte altre scommesse di questo tipo sulle elezioni all’estero se siete amanti della politica.

Ti piacciono le scommesse sul Calcio e Tennis? Entra nel canale Telegram gratuito del PRESIDENTE per le migliori bombe e le quote più alte di valore.