Scommesse Festival di San Remo 2021: i bookmakers puntano su Francesca Michielin e Fedez. Ci sarà anche Ibrahimovic, si scommette sul suo outfit

Amadeus ha confermato la presenza di Zlatan Ibrahimovic come ospite al prossimo Festival di Sanremo dal 2 al 6 marzo 2021 e i book si scatenano sul suo outfit, ma ci sono anche le quote per le scommesse su chi vincerà la kermesse canora, con la coppia Francesca Michielin e Fedez favorita.

Vediamo analisi e pronostici tv e spettacolo su San Remo, edizione 2021 del Festival della musica italiana.

San Remo 2021, Francesca Michielin e Fedez i favoriti. C'è anche Ibra

Un Sanremo 2021 targato X Factor e Amici: come succede da qualche edizione, anche quest'anno il cast del Festival attinge a piene mani dai cantanti sfornati dai talent. Per gli analisti di Stanleybet.it, i favoriti sono Francesca Michielin e Fedez, una vincitrice della quinta edizione di X Factor, l'altro storico giudice dello show. Il successo sul palco dell'Ariston vale @4 volte la scommessa, davanti a Irama (che ha trionfato ad Amici nel 2018), offerto @5,00. Terzo posto in lavagna per i Maneskin: vincitori annunciati dell'edizione di X Factor che poi andò a Lorenzo Licitra, sono pronti alla rivincita a Sanremo, un'ipotesi @7 volte la posta. Lanciata dall'ultima edizione del talent di Maria De Filippi e autrice di uno dei tormentoni dell'estate 2020, Gaia potrebbe essere la sorpresa della kermesse, con la vittoria bancata a @8,00.

Ad Amici, Annalisa arrivò seconda nel 2010, vincendo però il premio della critica: in dieci anni di carriera, ha partecipato più volte al Festival, salendo sul gradino più basso del podio nel 2018. Il primo posto in quest'edizione vale @10,00, come per Arisa, veterana di Sanremo (trionfò nel 2009 tra le Nuove proposte e nel 2014 tra i Big), ex giudice di X Factor e ora tra gli insegnanti di Amici. A @10,00 anche Aiello e Ermal Meta. Il giovane cantautore Fulminacci vale @15 volte la scommessa, insieme a Lo Stato Sociale, la band che si fece conoscere al grande pubblico proprio grazie alla partecipazione a Sanremo con "Una vita in vacanza". Stessa quota anche per Max Gazzè (che partecipa insieme alla Trifluoperazina Monstery Band), e per Noemi, concorrente a X Factor 2009 e alla sua sesta volta al Festival.

A @15,00 anche il bis di Francesco Renga, che vinse nel 2005 con "Angelo". A @20 volte la scommessa Malika Ayane (che a Sanremo ha vinto due volte il Premio della critica), il cantautore Gio Evan, il rapper Willie Peyote, i siciliani Colapesce e Dimartino. Si gioca a @25,00 la vittoria del giovane Fasma e della rapper Madame, mentre si sale a @28,00 per la band romagnola Extralisscio, sul palco con Davide Toffolo. E' stato involontariamente uno dei protagonisti della scorsa edizione del Festival, quest'anno Bugo torna in gara ma per i bookmaker non ha molte possibilità di vincere: il successo si gioca @30,00, stessa quota anche per il rapper Random. A @35,00 il duo milanese dei Coma Cose e La rappresentante di lista, a @40,00 la vittoria di Ghemon, mentre l'inossidabile Orietta Berti - la sua prima partecipazione al Festival risale al 1966 - chiude la lavagna a @50 volte la posta.

Amadeus ha dato la conferma ufficiale: Zlatan Ibrahimovic sarà ospite al prossimo Festival di Sanremo dal 2 al 6 marzo 2021. Una decisione che ha suscitato notevoli curiosità e che non ha lasciato indifferenti neppure i bookmaker. In particolare Stanleybet.it che - si legge in una nota - propone subito una Special Bet sull’outfit del campione del Milan per la prima serata, prevista martedì 2 marzo.

Secondo i quotisti di Liverpool Ibra si presenterà all’Ariston con un outfit in blu, colore più gettonato @1.70, seguito dal nero @1.85 e dal grigio/argento @2.10; uno spezzato è invece previsto @6.00 (altro @4.00). Scommesse aperte anche per lo stilista che vestirà l’asso svedese: gli allibratori d’oltremanica vedono favorito il brand italiano Dsquared2 @1.80, seguito da Etro @2.50, @7.00 Dolce & Gabbana e Harmont & Blaine mentre Giorgio Armani è dato @8.00; a seguire gli altri, con Valentino e Gucci @10.00, Givenchy, Philipp Plein e Diesel @12.00, Versace ed Hermes @15.00, Hugo Boss e Chanel @18.00, Prada e Balenciaga ò20.00 e altri ancora. Si chiude con l’accessorio, che per gli scommettitori sarà quasi sicuramente il papillon, bancato @1.25, mentre la cravatta è a @3.00. Zlatan però potrebbe anche stupirci: sul sito Stanleybet.it il look senza papillon e senza cravatta è offerto @6.00.

