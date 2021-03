Scommesse Festival di San Remo 2021: Colapesce e De Martino, esordienti vincenti secondo Sisal. Attenzione anche a Maneskin e a Fedez con Francesca Michielin

Secondo i booikmakers il 71° Festival della Canzone Italiana a San Remo sarà il festival degli esordienti. A poche ore dal via andiamo a vedere le quote antepost che al momento incoronano la coppia appunto di esordienti, Colapesce e De Martino.

Vediamo analisi e pronostici tv e spettacolo su San Remo, edizione 2021 del Festival della musica italiana.

San Remo 2021, Colapesce e Di Martino scavalcano tutti nelle ultime ore

Manca pochissimo all’inizio della 71esima edizione del Festival di Sanremo, in programma dal 2 al 6 marzo e, per gli esperti di Sisal, quello di quest’anno potrebbe essere il Festival degli outsider. La lista degli artisti in gara infatti è ringiovanita e saranno tanti gli esordienti ad esibirsi sul palco dell’Ariston. Tra questi spicca il duo siciliano Colapesce – Di Martino che, a sorpresa, si presenta ai nastri di partenza da favorito, a quota @5.00, ma i due cantanti non sono gli unici a tentare l’impresa della vittoria all’esordio, dietro di loro si piazzano infatti i Maneskin, la band diventata famosa grazie alla partecipazione a X Factor e capace di scalare le classifiche, un altro po’ di X Factor con Fedez – storico giudice del talent - e Francesca Michielin – vincitrice nel 2011 – , e il rapper torinese Willie Peyote, tutti @7.50.

Ancora esordienti nella parte alta della classifica, con La rappresentante di lista e la 18enne Madame @9.00, mentre @12.00 troviamo il duo milanese Comacose, Ermal Meta, che tenta il bis dopo la vittoria del 2018 in coppia con Fabrizio Moro, e Bugo, in cerca di un riscatto dopo l’ormai famosa fuga dal palco dell’anno scorso. Folto gruppo a quota @16.00: Irama, ex vincitore di “Amici”, Aiello, Lo Stato Sociale e il veterano Max Gazzè.

Si sale @20.00 per la vittoria di un’habitué del Festival, Arisa, ma la cantante siciliana è in buona compagnia di Annalisa, Noemi, Malika Ayane, Gaia vincitrice dell’ultima edizione di “Amici” e il giovane cantautore romano Fulminacci. Bassa classifica per Ghemon e Gio Evan, @33.00, difficile la vittoria anche per Fasma, Francesco Renga, Random e il duo Extraliscio e Davide, @50.00, fanalino di coda Orietta Berti, unica rappresentante della vecchia guardia del Festival @66.00.

Le scommesse sul Festival di San Remo le trovi su Telegram nel canale VIP di Betting Maniac dove Morfeo è già uscito caricando una prima idea di podio. Contattaci per accedere al VIP di Betting Maniac, ma intanto entra gratuitamente nel FREE dove ogni giorno diamo comunque qualche free pick per tutti.