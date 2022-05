Pronostici Eurovision Song Contest 2022, dal 11 al 14 maggio a Torino va in scena il concorso musicale europeo. Vediamo tutte le quote che favoriscono l’Ucraina sull’Italia con Mahmood e Blanco.

Pronostici Eurovision Song Contest 2022: i protagonisti e i favoriti

Tutto pronto a Torino per la 66esima edizione dell’Eurovision Song Contest, la kermesse europea in programma da domani a sabato 14 maggio: 40 le nazioni in gara, con l’Italia che – dopo la vittoria dei Maneskin lo scorso anno, punta al bis con Mahmood e Blanco, vincitori del Festival di Sanremo e tra i favoriti della vigilia.

Secondo gli analisti di Stanleybet.it, il successo di “Brividi” vale @4,25: c’è da battere la concorrenza dell’Ucraina, con la band dei Kalush Orchestra (in gara con “Stefania”) @1,25 sul tabellone del vincente e avanti @1,52 anche nella lavagna della prima semifinale, con la Grecia che insegue con Amanda Tenfjord @3,75, davanti alla cantautrice olandese S10 @8,50.

Poche chance invece per San Marino, che schiera Achille Lauro con la canzone “Stripper”: il successo del cantante romano vale @25 volte la posta, per la vittoria della seconda semifinale la quota sale @35. Lontanissima Emma Muscat: l’ex cantante di Amici di Maria De Filippi, in gara per Malta è a quota @100.

Sul podio del vincente della kermesse si piazza anche la svedese Cornelia Jakobs con “Hold Me Closer” @6,50 (data per favorita della seconda semifinale a quota @1,20, davanti al polacco Ochman @6,50).

Tra i candidati dei bookmaker alla vittoria finale spicca il Regno Unito che schiera Sam Ryder con “Space Man”, il cui successo vale @12 volte la scommessa. In quota @20 si piazza la spagnola Chanel con “SloMo” (stessa quota anche per la Polonia).

Pronostici Eurovision Song Contest 2022: scommesse speciali

Anche per l’Eurovision, così come al Festival, i bookmaker hanno aperto le scommesse sul look del conduttore Alessandro Cattelan: per gli analisti di Sisal, all’entrata in scena indosserà un papillon, ipotesi più probabile @1,50, mentre la cravatta vale @4 volte la posta.

Tutte le quote sull’Eurovision

Eurovision 2022

Ucraina 1,55

Italia 5,50

Regno Unito 7,50

Svezia 10

Spagna 15

San Marino 25

Polonia 30

Grecia 30

Svizzera 40

Paesi Bassi 40

Norvegia 40

Portogallo 40

Francia 66

Australia 66

Belgio 66

Estonia 66

Serbia 75

Austria 100

Finlandia 100

Cipro 100

Croazia 150

Armenia 150

Azerbaijan 150

Malta 150

Irlanda 200

Slovenia 250

Bulgaria 250

Macedonia Nord 250

Danimarca 250

Montenegro 250

Repubblica Ceca 250

Israele 250

Lituania 250

Moldavia 250

Germania 250

Islanda 250

Lettonia 250

Georgia 250

Romania 250

Albania 250

Semifinale 1 Eurovision 2022

Ucraina 1,35

Grecia 4,50

Norvegia 10

Paesi Bassi 10

Portogallo 25

Croazia 33

Armenia 50

Albania 50

Svizzera 50

Austria 50

Moldavia 75

Slovenia 100

Islanda 100

Bulgaria 100

Lituania 100

Danimarca 100

Lettonia 100

Semifinale 2 Eurovision 2022

Svezia 1,25

Polonia 5,50

Australia 20

Serbia 20

San Marino 25

Finlandia 25

Estonia 25

Belgio 33

Malta 50

Cipro 50

Georgia 50

Azerbaijan 50

Macedonia Del Nord 75

Repubblica Ceca 100

Israele 100

Montenegro 100

Romania 100

Irlanda 100

Quote Testa a Testa e Podio

Testa A Testa Eurovision 2022

Albania – Armenia 2,25 1,55

Bulgaria – Danimarca 2,05 1,65

Croazia – Islanda 1,80 1,87

Grecia – Norvegia 1,65 2,05

Inghilterra – Spagna 1,65 2,05

Irlanda – Romania 2,05 1,65

Italia – Svezia 1,65 2,05

Lituania – Israele 1,65 2,05

Olanda – Francia 1,55 2,25

Rep Ceca – Estonia 1,65 2,05

Serbia – Belgio 1,45 2,50

Svizzera – Finlandia 3,00 1,33

Pronostici Eurovision Song ContestGrecia Piazzato Sul Podio S/N 6,50 1,00

Italia Piazzato Sul Podio S/N 1,50 1,00

Norvegia Piazzato Sul Podio S/N 7,00 1,00

Paesi Bassi Piazzato Sul Podio S/N 8,00 1,00

Polonia Piazzato Sul Podio S/N 7,00 1,00

Regno Unito Piazzato Sul Podio S/N 2,00 1,00

San Marino Piazzato Sul Podio S/N 15 1,00

Spagna Piazzato Sul Podio S/N 3,25 1,00

Svezia Piazzato Sul Podio S/N 1,65 1,00

Ucraina Piazzato Sul Podio S/N 1,15 1,00