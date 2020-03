Scommesse Grande Fratello: possibile finale anticipata per il GF VIP. I bookmakers favoriscono Patrick

Anche il Grande Fratello rischia un finale anticipato (8 aprile invece che a fine del mese) e come sempre i bookmakers fanno le loro quote sul vincitore finale. Favorito Patrick Ray Pugliese, concorrente di una delle prime stagioni del fortunato reality.

Parliamo di pronostici costume e società con uno dei reality più storici, il Grande Fratello, che nell'edizione VIP 2020 dovrebbe chiudersi anzi tempo.

Le quote favoriscono Patrick per la vittoria finale

Secondo Snai il favorito per la vittoria finale di questa edizione del GF VIP 2020 è Patrick Ray Pugliese @3.50, storico protagonista di una delle prime edizioni di questo reality. Seguono Adriana Volpe @4.50 e Antonella Elia @5.50, proprio le due protagoniste della prossima eliminazione nella puntata di mercoledì, con Fabio Testi che è il favorito per lasciare la casa del GF nella prossima puntata (quota @1.40 mentre la sua vittoria finale si gioca @25, penultimo in lavagna davanti solo a Licia Nunez @33).

Attenzione anche a Paolo Ciavarro @5.50 tra i favoriti assieme ad Andrea Denver @7.50 che ha scavalcato Paola Di Benedetto @10, la prima in doppia cifra assieme ad Aristide Mainati @15, Fernanda Lessa @20, Antonio Zequila @20 e il già citato Fabio Testi.