Scommesse Costume e società: Amici di Maria De Filippi 2020, Gaia è la favorita per la vittoria finale

Continuiamo a parlare di programmi tv, di spettacolo, costume e società visto che il mondo delle scommesse sportive è sconvolto dal Covid-19. Oggi parliamo di Amici di Maria De Filippi 2020, il talent show di canto e ballo che sta andando verso le battute finali.

Parliamo di pronostici costume e società col talent show di Mediaset, Amici di Maria De Filippi.

Chi vincerà? Snai punta su Gaia, attenzione a Nyv e Giulia

Vediamo le quote di Snai per la vittoria finale del talent, con Gaia @2.75 la favorita su Nyv che la tallona @3 e con Giulia di poco staccata @5. Può dire la sua anche Nicolai @7.50. Chiudono la lavagna Jacopo @9 e Javier @10, con quest'ultimo che di contro è in cima alle lavagne per essere il primo eliminato nella puntata del 20 marzo, con quota @1.85 (rischia anche Jacopo @2.25). Sul bookmakers si può puntare sul fatto se a vincere sarà un Cantante (opzione nettamente favorita @1.10) o un Ballerino (@4.50). C'è poi la possibilità di puntare sul podio, ecco le quote:

Piazzato Sul Podio Amici 2020

Gaia Piazzato Sul Podio S/N 1,12

Giulia Piazzato Sul Podio S/N 1,60

Jacopo Piazzato Sul Podio S/N 2,50

Javier Piazzato Sul Podio S/N 2,75

Nicolai Piazzato Sul Podio S/N 1,85

Nyv Piazzato Sul Podio S/N 1,15

Infine c'è la possibilità di scommettere solo sui cantanti e su chi sarà il migliore tra di loro:

Miglior Cantante Amici 2020

Gaia 2,25

Nyv 2,50

Giulia 4,50

Jacopo 7,50

Se volete esagerare su Eurobet vi potete giocare anche il podio esatto in ordine:

Podio In Ordine Amici Di Maria De Filippi 2020

Altro 1.01

Gaia-Nyv-Giulia 4.00

Nyv-Gaia-Giulia 4.50

Gaia-Nyv-Jacopo 6.00

Gaia-Nyv-Nicolai 6.00

Giulia-Gaia-Nyv 6.50

Nyv-Gaia-Jacopo 6.50

Nyv-Gaia-Nicolai 6.50

Gaia-Jacopo-Nyv 7.00

Gaia-Nyv-Javier 9.00

Nyv-Jacopo-Gaia 9.00

Gaia-Jacopo-Giulia 11.00

Jacopo-Gaia-Nyv 11.00

Nyv-Gaia-Javier 11.00

Giulia-Gaia-Jacopo 13.00

Giulia-Gaia-Nicolai 15.00

Jacopo-Gaia-Giulia 15.00

Giulia-Gaia-Javier 17.00

Nyv-Jacopo-Giulia 17.00

Jacopo-Gaia-Nicolai 21.00

Jacopo-Nyv-Giulia 21.00

Giulia-Jacopo-Nyv 23.00