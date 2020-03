Scommesse Costume e Spettacolo: Patrick al Grande Fratello VIP e Gaia ad Amici i grandi favoriti nei reality e talent del momento

Aggiornamento sulle quote per le scommesse su Cultura e Spettacolo. Continua il reality del Grande Fratello VIP con Patrick sempre più favorito, ma su Mediaset prosegue anche il talento Amici di Maria De Filippi dove Gaia comanda le lavagne per la vittoria finale.

Continuiamo a parlare di scommesse particolari, con i pronostici su costume e società, con quote di riferimento di Sisal.

Grande Fratello VIP: scende ancora la quota di Patrick campione

Nell'ultima è stato eliminato Fabio Testi che era quasi scritto anche nelle quote dei bookmakers, quindi nessuna sorpresa. La sorpresa è arrivata dalla seconda eliminazione della serata, quella di Valeria Marini. Nella prossima puntata rischiano di uscire Antonella Elia, Fernanda Lessa e Licia Nunez che andranno al televoto. Antonella Elia affronta ancora l'eliminazione ma Snai punta su di lei. L'eliminazione dell'Elia nella puntata del 25 marzo è data @5.0. A rischiare sono la Lessa @2 e la Nunez @2.20 in un vero e proprio testa a testa.

Per quanto riguarda la vittoria finale è sempre Patrick il grande favorito, che abbassa ulteriormente la propria quota, ma dietro c'è proprio Antonella Elia. Attenzione anche a Paolo Ciavarro e Andrea Denver. Ecco tutte le quote:

P. Ray Pugliese 3,00

Antonella Elia 4,00

Paolo Ciavarro 5,00

Andrea Denver 6,00

P. Di Benedetto 10

Aristide Malnati 15

Antonio Zequila 15

Fernanda Lessa 25

Licia Nunez 30

Altro 4,00

Amici di Maria De Filippi: Jacopo eliminato, Gaia domina le lavagne per la vittoria finale

Parliamo anche di Amici, il talent di Maria De Filippi che nell'ultima puntata ha visto l'eliminazione di Jacopo Ottonello, battuto da Giulia Molino che va in semifinale. Per la prossima puntata a rischiare è Nicolai che si gioca @1.90 per essere il primo eliminato nella trasmissione del prossimo 27 marzo, ma rischiano anche Giulia e Xavier.

Le lavagne favoriscono Gaia @2.50 per la vittoria finale, davanti a Nyv e a Javier. Più staccati Giulia e Nicolai. Ecco tutte le quote Snai:

PRIMO ELIMINATO PROSSIMA PUNTATA

Nicolai 1,90

Giulia 2,25

Javier 3,50

Nyv 6,00

Gaia 15

VINCITORE FINALE

Gaia 2,50

Nyv 3,25

Javier 5,50

Giulia 7,00

Nicolai 8,00

TESTA A TESTA

T/T Gaia - Nyv 1,65 2,10

T/T Nicolai - Javier 2,10 1,65

MIGLIORE DEL GRUPPO CANTANTI

Gaia 2,00

Nyv 2,50

Giulia 5,50

PIAZZATO SUL PODIO

Gaia Piazzato Sul Podio S/N 1,15 1,00

Giulia Piazzato Sul Podio S/N 2,00 1,00

Javier Piazzato Sul Podio S/N 1,85 1,00

Nicolai Piazzato Sul Podio S/N 2,25 1,00

Nyv Piazzato Sul Podio S/N 1,20 1,00

ACCOPPIATA IN ORDINE

Gaia - Nyv 3,25

Nyv - Gaia 4,75

Gaia - Javier 5,00

Gaia - Nicolai 8,50

Nyv - Javier 8,50

Gaia - Giulia 10

Javier - Gaia 10

Javier - Nyv 12

Nyv - Nicolai 12

Nyv - Giulia 15

Giulia - Gaia 18

Nicolai - Gaia 18

Giulia - Nyv 25

Nicolai - Nyv 25

Javier - Giulia 28

Giulia - Javier 33

Nicolai - Giulia 40

Javier - Nicolai 40

Giulia - Nicolai 50

Nicolai - Javier 66

Altro 12