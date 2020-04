Scommesse Spettacoli TV: 8 aprile, finale del Grande Fratello VIP. In quota è un testa a testa tra Patrick e Ciavarro

Parliamo ancora di spettacoli TV con i bookmakers che negli ultimi giorni hanno fatto uscire molte tipologie di giocata sullo Share per cercare di sopperire ad un palinsesto sportivo ridotto al minimo dal Coronavirus. Ma parliamo ancora di GF Vip visto che si avvicina la finalissima. Chi vincerà? Ecco le quote dei bookmakers.

Siamo arrivati alla finale del Grande Fratello VIP che sarà in onda l'8 aprile. Ecco i nostri pronostici su costume e società, con quote di riferimento di Stanleybet.

Vittoria del GF VIP, testa a testa tra Patrick Ray Pugliese e Paolo Ciavarro

Siamo arrivati alla finalissima del Grande Fratello VIP in programma mercoledì 8 aprile, in diretta su Canale 5. Secondo i bookmakers la sfida è aperta con un testa a testa tra Patrick Ray Pugliese e Paolo Ciavarro. Patrick, già protagonista in una delle prime edizioni del GF è stato per settimane da solo al comando delle lavagne, ma ora lo ha raggiunto Ciavarro. Entrambi si giocano @3.50 e si tengono dietro Sossio Aruta, entrato a metà programma e outsider di questa edizione, che si gioca @4.50.

Cala invece Antonella Elia che è stata la principale antagonista di Patrick nelle quote delle ultime settimane, ma che è stata scavalcata visto che si gioca @5 volte la posta. Con Aristide Malnati si sale @6.50 mentre Paola Di Benedetto è data @7.50 ed è in nomination con Andrea Denver, Patrick e Antonella Elia. Andrea Denver è anche quello che chiude la lavagna @15 volte la posta per la vittoria finale.