Grande Fratello VIP e X-Factor, si riaccendono le scommesse sui programmi tv col reality show e il talent. Vediamo quote e favoriti

E' iniziata la nuova stagione del Grande Fratello VIP dove Tommaso Zorzi ed Elisabetta Gregoraci che comandano le lavagne. Tra pochi giorni inizierà anche la nuova edizione di X-Factor, il talent musicale con una giuria tutta nuova. Emma Marrone e Manuel Agnelli i favoriti.

Vediamo analisi e pronostici tv e spettacolo con il reality show di Mediaset e il talent musicale di Sky al via in questi giorni.

Grande Fratello VIP: Tommaso Zorzi ed Elisabetta Gregoraci i favoriti

Dopo la prima puntata della nuova edizione del Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5, condotto da Alfonso Signorini, è Tommaso Zorzi il grande favorito per la vittoria finale, in quota @5.00 su Snai, ma c'è attesa per l'ingresso di Elisabetta Gregoraci @6,00 che sarà la sua avversaria principale secondo le idee degli analisti.

Tra i favoriti troviamo anche Matilde Brandi e Fausto Leali @7,50 mentre con Pierpaolo Petrelli si sale in doppia cifra @10. L'attrice Miriam Catania e la conduttrice Stefania Orlando si giocano entrambe @12,00.

In quota @15,00 troviamo un folto gruppo formato da Maria Teresa Ruta e dalla figlia Guenda; dal fratello di Balotelli, Enock Barwuah, dal modello Andrea Zelletta, dalla showgirl Flavia Vento, dal conduttore Paolo Brosio, da Francesco Oppini e dalla modella brasiliana Dayane Mello.

Francesca Pepe si gioca @18,00 mentre chiudono la lavagna gli attori Adua Del Vesco e Massimiliano Morra @20,00, lo scrittore Fulvio Abbate @25,00 e ultima la contessa Patrizia De Blanck @33,00.

X Factor: novità in giuria. Manuel Agnelli ed Emma Marrone i favoriti

Giovedì 17 settembre riprende anche la nuova stagione di X Factor sempre condotta da Alessandro Cattelan. Tante novità in giuria dove siederanno: Emma Marrone, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika.

Secondo Stanleybet i favoriti sono Manuel Agnelli ed Emma Marrone appaiati @3,20 di quota. Per il cantante degli Afterhours è un ritorno dopo 3 stagioni (dal 2016 al 2018) mentre Emma conosce bene i meccanismi dei talent visto che è nata proprio da un talent (Amici) oltre a partire da una fortissima fanbase social di oltre 4 milioni e 500 mila follower su Instagram, oltre 3 milioni di “like” su Facebook, più di 2 milioni e 500 mila follower su Twitter, 400 milioni di visualizzazioni sul canale ufficiale Youtube.

E' un ritorno anche per Mika che come Manuel si è seduto al tavolo di X Factor per ben 3 stagioni, dal 2013 al 2015, e si gioca @4,00 per la vittoria dell'edizione 2020, la stessa quota del outsider: Hell Raton (Manuel Zappadu) che è all'esordio nelle vesti di giudice, anche se conosce bene il mondo dell'industria musicale visto che parliamo di un riferimento della scena rap.

Secondo voi chi vincerà il talent e il reality? Vieni a dire la tua sul nostro canale TELEGRAM di BAR SPORT WEB.