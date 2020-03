Scommesse College Football NCAAF: quote antepost sul Heishman Trophy. Chi sarà il migliore nella stagione 2020?

Anche nel College Football NCAAF si guarda al futuro e i bookmakers americani hanno fatto uscire le quote per i favoriti al titolo dell'Heishman Trophy 2020.

Justin Fields favorito per l'Heishman Trophy 2020

Lo scorso anno abbiamo fatto una grande cassa con l'Heishman Trophy 2019 e Joe Burrow che ha trionfato e che sarà anche la prima scelta al prossimo draft NFL. Senza il QB degli LSU Tigers e senza Tua per Alabama, chi sarà il migliore della stagione 2020?

I bookmakers puntano su Justin Fields, QB che ha guidato i Buckeyes in semifinale anche quest'anno. Si profila un testa a testa con Trevor Lawrence di Clemson che ha grande esperienza, quella che manca a Spencer Rattler staccato in doppia cifra di quota, ma alla guida di una squadra dal grandissimo potenziale offensivo come Oklahoma, e non a caso prima di Burrow, nel 2017 e nel 2018 l'Heisman lo ha sempre vinto un QB dei Sooners. Tornando a Lawrence, Clemson ha un calendario di ACC che sarà molto più difficile rispetto a quello di Ohio State.

Jamie Newman è un QB al primo anno in Georgia, dopo il trasferimento da Wake Forest dove ha prodotto 2,868 yards su lancio e 26 touchdowns con un 60.9% di completati e anche 574 yards e 6 TD su corsa con i Demon Deacons lo scorso anno. Parlavamo di Tua Tagovailoa per Alabama e di Joe Burrow di LSU. I Crimson Tide quest'anno giocheranno con Mac Jones come QB, che lo scorso anno in 4 prestazioni al posto di Tua ha fatto bene (1172 yards, 13 TDs pass e solo 2 intercetti, col 71.4% di completati). Per i Tigers Myles Brennan è ancora più indietro nelle lavagne rispetto a Mac.

Entrambi sono dietro anche ai due primi giocatori non quaterback in lista: Chub Hubbard e Travis Etienne, entrambi runnig back, rispettivamente i Oklahoma State e Clemson. Etienne potrebbe oscurare il proprio QB Lawrence (un altro punto a favore per Fields che rimane il nostro favorito), Hubbard arriva da una stagione da 2,094 rushing yards con i Cowboys, ma non ha grande valore di quota considerando anche che solo 3 degli ultimi 20 vincitori del Heisman non erano QB.

Justin Fields (Ohio State) @5.50

Trevor Lawrence (Clemson) @5.75

Spencer Rattler (Oklahoma) @11

Sam Ehlinger (Texas) @13

Jamie Newman (Georgia) @15

Chub Hubbard (Oklahoma State) @17

Travis Etienne (Clemson) @19

Ian Book (Notre Dame) @21

Kedon Slovis (USC) @26

Kyle Trask (Florida) @26

Mac Jones (Alabama) @26

Sam Howell (North Carolina) @26

Bo Nix (Auburn) @29

Myles Brennan (LSU) @29

Lynn Bowden Jr. (Kentucky) @34

Spencer Sanders (Oklahoma State) @34

Najee Harris (Alabama) @41

Sean Clifford (Penn State) @41

Brock Purdy (Iowa State) @51

Derek Stingley Jr. (LSU) @51

Hamilcar Rashed Jr. (Oregon State) @51

Journey Brown (Penn State) @51

Tanner Morgan (Minnesota) @51

Trey Sanders (Alabama) @51

Chatarius Atwell (Louisville) @67

Devonta Smith (Alabama) @67

Dillon Gabriel (UCF) @67

Ja'Marr Chase (LSU) @67

Jaret Patterson (Buffalo) @67

Javian Hawkins (Louisville) @67

Jaylen Waddle (Alabama) @67

Kenneth Gainwell (Memphis) @67

Michael Penix Jr. (Indiana) @67

Penei Sewell (Oregon) @67

Rondale Moore (Purdue) @67

Tylan Wallace (Oklahoma State) @67

Zamir White (Georgia) @67