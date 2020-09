Pronostici College Football: inizia la stagione NCAAF con Southern Miss Golden Eagles-South Alabama Jaguars. Le free pick del 03-09-2020

Inizia la stagione 2020 di College Football NCAAF e nella notte saranno Southern Miss Golden Eagles-South Alabama Jaguars ad aprire i giochi. Andiamo a vedere analisi e doppia free pick.

Vediamo analisi e pronostici vincenti NCAAF. Seguici anche su Telegram al nuovo canale BETTING MANIAC se vuoi di più, e anche sul nostro canale Youtube con i video di approfondimento e i podcast di BETITALIAWEB TV.

Analisi e Pronostici NCAAF del 03-09-2020

🏈Southern Miss Golden Eagles-South Alabama Jaguars: JAGUARS +14.5 @1.75 (stake 0.5)

🏈Southern Miss Golden Eagles-South Alabama Jaguars: OVER 52.5 @1.63 (stake 0.5)

NCAAF: Oggi Inizio dal College football al via con la nuova stagione, che bello! Oggi solo Southern Miss-South Alabama di serio visto che UAB-Central Arkansas è da evitare (anche se UAB è uno dei college x cui tifo, non chiedetemi perchè). Southern Miss gioca in casa e sulla carta è più forte ma ha qualche assenza mentre South Alabama si presenta al meglio. Lo scorso anno South Alabama ha avuto un pessimo attacco ma l'offensive coordinator Kenny Edenfield ha forse trovato il quarterback giusto con Desmond Trotter. South Alabama ha chiuso con un record di 2-10 nel 2019 ma come detto con Trotter le cose dovrebbero migliorare anche perché sono tornati 4 su 5 uomini dell'offensive line e 6 dei 7 migliori ricevitori. Southern Miss ha chiuso con 7-6 di record lo scorso anno grazie ad un attacco da 27.8 punti e 411.3 total yards di media guidato dal senior quarterback Jack Abraham in connessione col WR Tim Jones, anche se la squadra non ha grande potenziale sulle corse (solo 3.5 yards per portata nel 2019). Anche South Alabama ha perso il RB Tra Minter (1057 yards) quindi aspettiamoci molto gioco aereo e più interruzioni del Clock, due cose che vanno a vantaggio per Over. La difesa di South Alabama ha concesso 30.7 punti di media lo scorso anno, ma anche quella di Southern Miss ha perso due giocatori chiave come D.Q. Thomas e Patrick Whittington, e sono fuori per covid pure Jacques Turner e Racheem Boothe. Lo scorso anno i Golden Eagles sono stati 122° come difesa aerea, per questo mi aspetto comunque una sfida da Over, così come appoggio i Jaguars. La linea di South Alabama è scesa da +15 a +13.5 e l'Over sale da 53.5 a 54.5, quindi le indicazioni del mercato premiano le mie idee.

Segui il nuovo canale Telegram di BETTING MANIAC con le giocate extra di Guru ogni giorno sugli sport americani oltre al calcio.