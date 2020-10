Scommesse College Football NCAAF: in arrivo il big match Alabama-Georgia ma Nick Sabban, coach dei Crimson Tide, è positivo al Covid. Alabama vincerà lo stesso? Le nostre free pick

Una delle sfide più attese dell'anno di College Football NCAAF, Alabama-Georgia (attualmente la 2° e la 3° miglior squadra della nazione secondo i ranking e gli analisti) rischia di essere rovinata dal Covid. Nick Sabban, coach dei Crimson Tide, è positivo al Covid.

Vediamo analisi e pronostici vincenti College Football con la Week 7 di NCAAF

Analisi Week 7 NCAAF: c'è il big match Alabama Crimson Tide-Georgia Bulldogs

I riflettori della Week 7 di College Football NCAAF sono ovviamente puntati sul big match Alabama Crimson Tide-Georgia Bulldogs, sulla carta una delle più belle sfide dell'anno, anche se per il programma di Tuscaloosa c'è la brutta notizia di coach Nick Saban positivo al Covid. La notizia ha fatto scendere la linea di Alabama che rimane favorita ma passa da -6.0 a -4.5. Entrambe le squadre hanno iniziato con 3 vittorie (2-1 ATS per Alabama nelle scommesse, 1-2 ATS invece per Georgia). I Bulldogs in attacco si affidano al QB Stetson Bennett ma hanno anche un eccellente difesa, necessaria contro il super attacco dei Crimson Tide col QB Mac Jones, ma anche con le corse di Najee Harris.

Le vittorie contro Auburn e Tennessee dopo un avvio un po a rilento contro Arkansas, sono state impressionanti per Georgia, l'assenza di Saban in una partita del genere non è mai una buona notizia, ma credo ancora in Alabama che consiglio con un field goal -3.0. Bala ha paseggiato la settimana scorsa in Mississippi (63-48) e aveva segnato altri 52 punti anche contro Texas A&M. Ok le difese ma questa potrebbe essere anche una partita da Over. Alabama ha sempre segnato Over nelle prime 3 partite stagionali ed è Over 6-1-1 nei precedenti contro Georgia.

🏈Alabama Crimson Tide-Georgia Bulldogs: CRIMSON TIDE -3.0 @1.61 (stake 0.5)

🏈Alabama Crimson Tide-Georgia Bulldogs: OVER 56.5 @1.86 (stake 0.5)

