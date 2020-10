Scommesse College Football NCAAF: Trevor Lawrence, QB di Clemson, positivo al covid. Crolla la linea dei Tigers contro Boston College

Torniamo ad occuparci di College Football NCAAF in questa week 9 in cui è arrivata la brutta notizia di Trevor Lawrence positivo al covid. L'assenza del QB dei Tigers fa passare la linea di handicap di Clemson da -31.0 a -24.0.

Vediamo analisi e pronostici vincenti College Football con la Week 9 di NCAAF

Analisi Week 9 NCAAF: Trevor Lawrence positivo al covid scombina le linee di Clemson-Boston College

La Week 9 non poteva iniziare meglio sotto il profilo delle scommesse visto che nelle prime partite del giovedì di Sun Belt siamo andati in cassa con entrambe le partite. Per venerdì abbiamo selezionato un altra giocata visto che non c'è 2 senza 3.

🏈Georgia Southern Eagles-South Alabama Jaguars: EAGLES -3.0 @1.72 (stake 0.5)✅

🏈Fresno State Bulldogs-Colorado State Rams: UNDER 59.5 @1.71 (stake 0.5)✅

🏈Minnesota Golden Gophers-Maryland Terrapins: GOPHERS -18.5 @1.76 (stake 0.5)

I Gophers ci hanno deluso alla prima contro Michigan, ma potranno rifarsi nella seconda sfida di Big-10 contro i Terrapins distrutti 3-43 da Northwestern alla prima. Tanti problemi per il programma di Maryland che aveva già chiuso la passata stagione perdendo le ultime 7 partite con -30.6 punti di scarto medio. La linea di handicap di Minnesota è alta, ma alla luce di tutto questo è anche possibile. Il quarterback Tanner Morgan ha guidato Minnesota con 3253 yard e 30 touchdowns (7 intercetti) lo scorso anno, con i Gophers che hanno segnato 34.3 punti di media, oltre a poter contare su uno dei migliori WR della nazione, Rashod Bateman, e sul running back Mohamed Ibrahim che ha registrato 140 yards la settimana scorsa. Minnesota programma superiore, gli torno a dare fiducia.

Sono però arrivate anche brutte notizie come la positività al covid di Trevor Lawrence, QB dei Clemson Tigers, la miglior squadra della nazione che ospita i Boston College Eagles, squadra con record di 4-2 (anche 4-2 ATS) che però è nettamente inferiore a Clemson che finora ha sempre vinto (6-0 con margine medio +34.6 punti). Ecco spiegata la linea di handicap che apriva a -31.0 ma che dopo la notizia di Lawrence è crollata a -24.0 (e potrebbe scendere ancora. Nel canale Telegram di BETTING MANIAC però il nostro Vate sempre sul pezzo ci ha segnalato subito BOSTON COLLEGE +33.5 @1.66, linea che adesso è quotata @1.28. Ecco perché seguirci anche su Telegram nel canale Free, non perdete queste chicche.

Per altre giocate su NCAAF e gli altri sport americani entra nel Telegram di BETTING MANIAC.