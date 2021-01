Scommesse College Football NCAAF: Alabama Crimson Tide-Ohio State Buckeyes si sfidano per il titolo nazionale

Siamo arrivati alla finalissima della stagione 2020-21 di College Football NCAAF con il titolo nazionale che si giocheranno Alabama Crimson Tide-Ohio State Buckeyes.

Sono iniziati i playoffs di Football Americano (e sono iniziati anche molto bene con un 4-1-1 di Morfeo nel canale VIP di Telegram), ma oggi parliamo di pronostici vincenti College Football con la finalissima per il titolo nazionale.

Alabama Crimson Tide-Ohio State Buckeyes

Anche quest'anno troviamo Alabama Crimson Tide a giocarsi il titolo dopo il 31-14 con cui hanno regolato in semifinale anche Notre Dame, col solito dominio di DeVonta Smith, che si è meritato l'Heisman Trophy, grazie ad una stagione da 1,511 yards e 17 TD in ricezione. Il QB Mac Jones (4,036 yards, 77% di completati, 36 TD e soli 4 intercetti) non ha fatto rimpiangere per niente Tua, e Alabama gioca la finale nazionale per la 5° volta negli ultimi 6 anni. Questo è un programma abituato a giocare ai massimi livelli sia in attacco (dove non dobbiamo dimenticare che agisce anche uno dei migliori RB della nazione, Najee Harris, e potrebbe tornare anche il WR Jaylen Waddle) che in difesa.

Gli Ohio State Buckeyes tornano in finale da dove mancano dal 2014. Ohio State ha sorpreso tutti nel 49-28 su Clemson con una grande prova del QB Justin Fields, nonostante non fosse (e non è neanche oggi) al 100% fisicamente, aiutato dalle 193 yard con 1 TD del running back Trey Sermon. Scalfire la difesa di Alabama non sarà facile e proprio la difesa è un punto debole dei Buckeyes, la 103° nella nazione sui lanci (260.8 passing yards concesse di media), e che ha concesso più di 400 yard anche a Trevor Lawrence nonostante la vittoria.

Secondo me Nick Saban vincerà il 5° titolo con Alabama che oggi potrà vincere con più di un touchdown di margine finale. Questa potrebbe essere anche una partita da Over ma la linea a 75.0 punti totali (tra l'altro in calo), non è facile in una finalissima del genere quindi confermo solo ALABAMA -7.0 @1.72 (stake 1).

Per altre giocate su NCAAF e gli altri sport americani entra nel Telegram di BETTING MANIAC. Speriamo di chiudere alla grande la stagione dopo l'ottimo rendimento nei Bowl delle scorse settimane:

🏈Kentucky Wildcats-NC State Wolfpack: WOLFPACK +3.0 @1.72 (stake 1)✅

🏈Cincinnati Bearcats-Georgia Bulldogs: BEARCATS +10.5 @1.72 (stake 0.5)✅

🏈Northwestern Wildcats-Auburn Tigers: UNDER 45.5 @1.80 (stake 1)❌

🏈Clemson Tigers-Ohio State Buckeyes: TIGERS -6.5 @1.72 (stake 2)❌

🏈Alabama Crimson Tide-Notre Dame Fighting Irish: ALABAMA -18.5 @1.76 (stake 1)❌

🏈Mississippi State Bulldogs-Tulsa Golden Hurricane: TULSA +3.0 @1.68 (stake 1)✅

🏈San Jose State Spartans-Ball State Cardinals: UNDER 65.5 @1.80 (stake 1)✅

🏈Army Black Knights-West Virginia Mountaineers: ARMY +12.5 @1.72 (stake 1)✅

🏈Wisconsin Badgers-Wake Forest: BADGERS -5.5 (LIVE) @1.90 (stake 1)✅

🏈Oklahoma Sooners-Florida Gators: SOONERS -6.5 @1.72 (stake 0.5)✅

🏈Oklahoma State Cowboys-Miami Hurricanes: HURRICANES +3.0 @1.68 (stake 1)0️⃣

🏈Texas Longhorns-Colorado Buffaloes: LONGHORNS -7.0 @1.80 (stake 1)✅

🏈Texas Longhorns-Colorado Buffaloes: OVER 62.5 @1.72 (stake 1)✅

🏈Louisiana Ragin' Cajuns-UTSA Roadrunners: ROADRUNNERS +14.5 @1.80 (stake 1)✅

🏈Louisiana Ragin' Cajuns-UTSA Roadrunners: UNDER 57.5 @1.70 (stake 1)✅

🏈Coastal Carolina Chanticleers-Liberty Flames: OVER 59.5 @1.90 (stake 1)✅

🏈Houston Cougars-Hawaii Rainbow Warriors: WARRIORS +12.0 @1.66 (stake 1)✅

🏈Houston Cougars-Hawaii Rainbow Warriors: OVER 59.5 @1.90 (stake 1)❌

🏈Florida Atlantic Owls-Memphis Tigers: TIGERS -7.0 @1.68 (stake 0.5)✅

🏈BYU Cougars-UCF Knights: OVER 75.5 @1.61 (stake 0.5)❌

🏈North Texas Mean Green-Appalachian State Mountaineers: OVER 66.0 @1.71 (stake 0.5)✅