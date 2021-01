Scommesse College Football NCAAF: Alabama Crimson Tide favorita anche per il 2022 nonostante tanti giocatori chiave andranno in NFL

Gli Alabama Crimson Tide hanno appena vinto il loro ennesimo titolo nazionale, con coach Nick Saban nella storia, ma si guarda già al 2022 e i bookmakers danno ancora Alabama favorita anche se tanti talenti lasceranno la squadra per andare al drafterà NFL.

Vediamo i pronostici vincenti College Football con le quote antepost della prossima stagione.





Anche nel 2022 sono gli Alabama Crimson Tide i favoriti per il titolo nazionale

Il QB Mac Jones, il RB Najee Harris, il WR Jaylen Waddle e anche il campione del Heisman Trophy Devonta Smith, lasceranno tutti Alabama per la NFL (e secondo gli analisti sono tutti da primo giro, per capire il potenziale che aveva Alabama anche quest'anno). I Crimson Tide hanno schiacciato Ohio State nella finale del 2021 e coach Nick Saban potrà contare su talenti come il QB Bryce Young, i RB Brian Robinson Jr e Jase McClellan e anche John Metchie III. Del resto già quest'anno Alabama aveva salutato il proprio QB titolare (Tua andato a Miami in NFL) e non ne ha risentito, anzi, ha vinto il titolo nazionale che gli era scappato l'anno prima.

I grandi avversari saranno ancora una volta i Clemson Tigers, ma anche loro saluteranno il quarterback Trevor Lawrence, per tutti prima scelta al prossimo draft NFL. In questo caso la partenza di Lawrence potrebbe pesare di più su Clemson che però rimane la 2° forza della nazione secondo le prime quote dei bookmakers americani, anche perchè c'è grande hype su D.J. Uiagalelei.

Solo 3° i finalisti del 2020, gli Ohio State Buckeyes che anche loro perderanno i giocatori chiave: il QB Justin Fields, il WR Chris Olave e il RB Trey Sermon, ma pure qui ci sono giovani interessanti che potranno sostituirli in attacco e la difesa rimane ottima.

Come sorprese e outsider abbiamo gli Oklahoma Sooners, ultima squadra in singola cifra di quota prima di passare in doppia cifra con i Georgia Bulldogs e poi subito staccatissimi troviamo gli LSU Tigers.

