Pronostici College Football NCAAF: power ranking, analisi, quote e free pick sui big match della Week 5 dal 30 settembre al 2 ottobre 2021

Vediamo i big match della Week 5 di College Football che anche per questa settimana non sono pochi. Vi segnaliamo in particolare: Georgia Bulldogs-Arkansas Razorbacks, Alabama Crimson Tide-Mississippi Rebels e Notre Dame Fighting Irish-Cincinnati Bearcats. Ecco i nostri pronostici NCAAF.

College Football NCAAF Week 5

Vediamo i big match di una Week 5 che inizia giovedì col singolo anticipo, ma comunque interessante, tra Miami Hurricanes-Virginia Cavaliers. Entrambe hanno un record di 2-2, ma Miami va peggio nelle trasferte con 1-3 ATS. Si gioca su campo neutro ma Miami è favorita a -5.0. Linea O/U abbastanza alta a 62,5 punti totali e attenzione perché entrambi i programmi hanno iniziato la stagione con O/U 1-3. Virginia e Miami sono Under 6-1 negli ultimi scontri diretti.

3 partite al venerdì, due delle quali da non perdere, Utah State Aggies-Brigham Young Cougars (BYU imbattuta e favorita a -9.0 per confermare l'ottimo inizio stagionale) e soprattutto Maryland Terrapins-Iowa Hawkeyes. Iowa #6 nel ranking nazionale ma per noi anche Maryland rientra nella top-25 grazie alle prime 4 vittorie (3-1 ATS proprio come Iowa) e ad un convincente Taulia Tagovailoa. Iowa è un osso duro ed è favorita a -3.5 anche se si gioca al Maryland Stadium.

Passiamo alla giornata del college, il sabato, e iniziamo da Wisconsin Badgers-Michigan Wolverines, due programmi in direzioni opposte, in crescita Michigan ancora imbattuta (4-0, con 3-1 ATS nelle scommesse), in calo Wisconsin che arriva dalla sconfitta contro Notre Dame e oggi è chiamata ad un altro big match contro un top-team, Michigan che è leggermente sfavorita a +1.0 in una sfida comunque equilibratissima sulla carta anche se i Wolverines sono 0-6 ATS negli ultimi viaggi al Camp Randall Stadium.

Georgia Bulldogs-Arkansas Razorbacks altra sfida imperdibile con Georgia che ha agganciato Alabama tra i favoriti al titolo nazionale, ma sta crescendo anche Arkansas rientrata giustamente in top-10. Per questa sfida a Sanford Stadium fa gola la linea a +18.5 punti degli sfavoriti Razorbacks che potrebbero coprire l'handicap. Entrambi i programmi hanno iniziato la stagione con 4 vittorie, Georgia con 3-1 ATS nelle scommesse, Arkansas con un perfetto 4-0 ATS anche nel betting. Entrambe sono O/U 3-1 e oggi la linea è abbastanza bassa a 48.5 punti totali, ma non dimentichiamo che si sfidano due delle migliori difese della nazione, in particolare quella dei Bulldogs è quella che concede meno punti in assoluto (5.8) e meno total yards (185,3).

Imperdibile Notre Dame Fighting Irish-Cincinnati Bearcats, altre due imbattute anche se Cincinnati ha giocato una partita in meno. Entrambe sono nella top-10 del ranking nazionale dove i Bearcats sono avanti sulla carta. Notre Dame gioca però in casa, arriva da una vittoria dominante contro Wisconsin ed è 6-1 ATS nelle ultime partite interne da underdogs. Si perchè oggi i Fightning Irish sono sfavoriti a +2.5.

Rutgers Scarlet Knights-Ohio State Buckeyes. Entrambe hanno un record di 3-1 con Rutgers che la settimana scorsa ha perso la sua imbattibilità ma ci ha mandato in cassa col 13-20 in Michigan. Anche oggi gli Scarlet Knights sono sfavoriti (+15.0) anche se giocano in casa senza dimenticare che finora Rutgers non ha mai sbagliato un handicap (4-0 ATS). I Buckeyes sono apparsi in ripresa dopo la sconfitta con Oregon, ma hanno sfidato avversari di basso livello. Ohio State è 5-2 ATS negli ultimi precedenti contro Rutgers.

Alabama Crimson Tide-Mississippi Rebels, anche qui parliamo di due squadre imbattute. Alabama, #1 nel ranking nazionale, non perde da una vita ed è favorita con più di 2 touchdown di margine (-14.5) anche contro i pericolosi Rebels che sono 3-0-1 ATS nelle ultime partite e 5-2 ATS negli ultimi viaggi in Alabama.

Stanford Cardinal-Oregon Ducks. I Ducks hanno iniziato la stagione con 4 vittorie, ma stanno convincendo meno rispetto ad Alabama e Georgia, lo vediamo anche dal 1-3 ATS nelle scommesse. Oregon è favorita a -8.0 in questa trasferta a Stanford mai da sottovalutare anche se i Cardinal sono 0-4 ATS nelle ultime prestazioni sul proprio campo. Stanford e Oregon sono Over 11-5 negli ultimi precedenti. Oggi linea O/U a 57.5 punti totali.

Kentucky Wildcats-Florida Gators. Sorprendenti Wildcats che si meritano l'ingresso in top-25 ma oggi i Gators sono favoriti anche se si gioca a Kroger Field. Kentucky ha iniziato l'anno con 4 vittorie (3-1 ATS) ma i Gators sono 5-2 ATS negli ultimi viaggi sul campo dei Wildcats.

Oklahoma State Cowboys-Baylor Bears. Entrambe sono 4-0 in questo avvio, ma i Bears sono più convincenti e lo vediamo anche dal 3-1 ATS nelle scommesse, con un attacco che sta impressionando. I Bears sono Over 4-1-1 negli ultimi viaggi ad Oklahoma State e la linea O/U 47.5 punti totali potrebbe anche essere superato.

Louisiana State Tigers-Auburn Tigers. Nell'ultima settimana nel nostro ranking è entrata LSU ed è uscita Auburn ed LSU è anche favorita a -3.5 in questo confronto diretto. La squadra di casa è 9-3 ATS negli ultimi precedenti tra LSU ed Auburn.

Chiudiamo con UCLA Bruins-Arizona State Sun Devils. Entrambe sono 3-1 ma UCLA si conferma in crescita in top-25 mentre Arizona State ne è uscita. Anche nelle scommesse le squadre sono molto diverse, i Bruins sono 3-1 ATS, i Sun Devils 1-3 ATS. I Sun Devils sono anche 0-4 ATS negli ultimi confronti con i Bruins.

Power Ranking NCAAF

Ecco il power ranking aggiornato dopo il primo mese di regular season nel College Football. Da segnalare Georgia Bulldogs che agganciano Alabama Crimson Tide, almeno secondo le quote antepost visto che al momento si giocano entrambe @2.60 per la vittoria del titolo nazionale, staccando nettamente Oregon Ducks @15.

Tante novità, escono dalla top-25 TCU, Arizona State, North Carolina, Auburn e rischia anche Clemson, rientra invece LSU. Continuano a crescere gli Arkansas Razorbacks che hanno superato anche Texas A&M nell'ultimo turno. In crescita anche i Michigan Wolverines che aprivano fuori dalla top-20 ma si stanno avvicinando alla top-10 dove invece è giustamente e comodamente già dentro Arkansas.

1 Alabama @2.60

2 Georgia @2.60

3 Oregon @15

4 Penn State @33

5 Cincinnati @66

6 Iowa @50

7 Arkansas @80

8 Mississippi @40

9 Oklahoma @15

10 Notre Dame @33

11 Florida @100

12 Ohio State @13

13 Michigan @66

14 BYU @250

15 Texas A&M @100

16 Fresno State @1000

17 Baylor @500

18 UCLA @150

19 NC State @500

20 Michigan State @150

21 Clemson @25

22 Wisconsin @125

23 Maryland @400

24 LSU @100

25 Kentucky @250