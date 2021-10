Dal 7 al 9 ottobre 2021 si gioca la Week 6 di College Football. Tra i big match da non perdere ci sono Iowa Hawkeyes-Penn State Nittany Lions, Mississippi Rebels-Arkansas Razorbacks e Texas Longhorns-Oklahoma Sooners.

Vediamo i pronostici vincenti College Football.

College Football NCAAF Week 6

Giovedì si inizia con 2 partite con Tulane Green Wade-Houston Cougars e Arkansas State Red Wolves-Coastal Carolina Chanticleers con questi ultimi che sono favoriti a -19.5 punti e cercheranno di mantenere l'imbattibilità per una squadra che ha un record di 5-0 con anche un ottimo 4-1 ATS e si merita il ritorno nella top-25 del power ranking come vedremo dopo.

Al venerdì abbiamo altre 3 partite. Escludiamo FIU-Charlotte, le altre sfide sono molto interessanti, ad iniziare da Cincinnati Bearcats-Tempo Owls, con i padroni di casa, squadra del momento, favoriti a -29.0 contro Temple che però arriva da una bella vittoria da sfavorita contro Memphis. Da non perdere anche Arizona State Sun Devils-Stanford Cardinal. I Cardinal la settimana scorsa hanno fatto lo scherzetto battendo Oregon contro cui erano sfavoriti a +15, e sono sfavoriti a +12.5 anche in questa trasferta contro i Sun Devils che sono però un programma superiore e arrivano dalla non scontata vittoria a UCLA.

Passiamo al sabato aperto subito da una serie di big match, tra cui Rutgers Scarlet Knights-Michigan State Spartans. Rutgers arriva da 2 sconfitte in cui ha segnato 13 punti in ognuna di queste partite, ma a livello scommesse rimane ottima con 4-1 ATS. Gli Spartans sono ancora imbattuti e oggi sono favoriti a -5.0 su campo neutro.

Grande attesa anche per Texas Longhorns-Oklahoma Sooners, due programmi in top-25. I Longhorns sono favoriti a -3.5, forti anche di un 4-1 ATS nelle scommesse mentre i Sooners di Rattler stanno rendendo meno del previsto e lo vediamo dal 1-4 ATS nelle scommesse nonostante rimangano imbattuti (5-0). I Sooners sono 2-7 ATS negli ultimi precedenti contro Texas.

Ohio State Buckeyes-Maryland Terrapins. Entrambe hanno un record di 4-1 ma i Buckeyes sono in ripresa dopo il dominio a Rutgers mentre i Terrapins la scorsa settimana sono crollati contro Iowa perdendo la propria imbattibilità. All'Ohio Stadium i Buckeyes sono favoriti, ma la linea è molto alta a -21.0 contro Maryland. Alta anche la linea O/U a 70.0 punti ma è sempre stato Over negli ultimi precedenti tra questi due programmi e parliamo di due dei migliori attacchi della nazione anche nel 2021.

Personalmente la sfida che mi interessa maggiormente è quella tra due programmi di seconda fascia che potrebbero essere le rivelazioni di questa stagione: Mississippi Rebels-Arkansas Razorbacks anche se i Razorbacks dopo le prime 4 vittorie sono tornati decisamente con i piedi per terra nello 0-37 in Georgia e anche Ole Miss si è dovuta arrendere 21-42 in Alabama, contro l'altro grande top-team di questa stagione, i Crimson Tide. Chi si riprenderà tornando alla vittoria? I bookmakers puntano sui Rebels favoriti a -5.0.

Auburn Tigers-Georgia Bulldogs è un altra super sfida. Si gioca in casa dei Tigers, ma i Bulldogs sono favoriti a -14.5 dopo la prova di forza della scorsa settimana con la loro super difesa che concede appena 4,6 punti e 180.6 total yards in stagione, ed è ovviamente la migliore della nazione. Anche Auburn è un ottimo programma difensivo e non sorprende la linea O/U bassa a 45.5 punti totali. Sempre Under negli ultimi 4 precedenti tra Auburn e Georgia.

Brigham Young Cougars-Boise State Broncos. I Broncos sono usciti dalla top-25 in questo difficili avvio mentre BYU rimane in top-10 e rimane anche imbattuta (5-0) ed oggi è favorita con -5.5 punti di handicap. I Cougars sono 5-1 ATS nei precedenti contro i Broncos.

Iowa Hawkeyes-Penn State Nittany Lions è il big match di giornata tra #5 e #3 forza del ranking nazionale. Si gioca su campo neutro ma Iowa è favorita a -2.0. Esattamente uguali i rendimenti con 5-0 di record, 4-1 ATS nelle scommesse e anche O/U 1-4. La linea O/U è molto bassa a 40.5 punti totali quindi ci si aspetta una sfida difensiva, specialmente dagli Hawkeyes che dominano in quel reparto mentre Penn State è più forte in attacco. I Nittany Lions sono 8-1 ATS nelle ultime partite e 5-2 ATS anche nei precedenti contro Iowa.

Nebraska Cornhuskers-Michigan Wolverines. I Cornhuskers arrivano da una bella vittoria contro Northwestern ma per me rimangono un programma sopravalutato che oggi sfiderà una squadra decisamente superiore, Michigan che è ancora imbattuta (5-0) con anche un ottimo 4-1 ATS nelle scommesse. Nell'ultimo incrocio del 2018 i Wolverines strapazzarono 56-10 i Cornhuskers e mi aspetto vincano anche oggi su campo neutro al Memorial Stadium dopo che la settimana scorsa hanno dominato in trasferta un programma di livello come Wisconsin. Valutateli a -3.0 di handicap senza paura nella bella sfida a distanza anche tra coach con Jim Harbaugh e Scott Frost.

Kentucky Wildcats-Louisiana State Tigers. I Wildcats sono una delle squadre del momento, ancora imbattuti (5-0 con 4-1 ATS nelle scommesse) mentre LSU proprio questa settimana è uscita dalla top-25 del ranking nazionale dopo la sconfitta interna contro Auburn. Oggi LSU è sfavorita a +3.0.

Virginia Tech Hokies-Notre Dame Fighting Irish. I Fightning Irish devono replicare alla sconfitta della scorsa settimana contro Cincy che ha tolto l'imbattibilità a Notre Dame, leggermente favorita (-1.0) in una sfida comunque equilibrata con gli Hokies che non brillano in attacco ma hanno una buona difesa e infatti sono O/U 0-4 in questo avvio stagionale. Oggi la linea O/U è bassina a 47.5 punti totali.

Texas A&M Aggies-Alabama Crimson Tide. Dopo un avvio decisamente sopra le attese gli Aggies sono calati con 2 sconfitte in cui erano favoriti e sono volati fuori dalla top-25 del ranking nazionale sempre dominato da Alabama che non ha bisogno di grandi presentazioni e che non perde da una vita, dopo aver ridimensionato anche Ole Miss battuta di 21 punti. Oggi i Crimson Tide ne devono coprire -17,5 che sembrano alla portata per Alabama che è avanti 5-2 ATS negli ultimi precedenti contro Texas A&M.

Power Ranking NCAAF

Ecco il power ranking aggiornato dopo le prime cinque settimane di regular season nel College Football. Escono dalla top-25 Fresno State, Texas A&M, Baylor, UCLA, LSU, Maryland. Pesante calo degli Oregon Ducks che passano dal 3° al 13° posto dopo il brutto passo falso perdente contro Stanford, non certo un top programma (noi avevamo puntato proprio su Ducks).

Al contrario salgono e si avvicinano alla top-10 i Kentucky Wildcats che la settimana scorsa erano appena 25° e oggi piazzano al 14° posto dopo la vittoria da sfavoriti contro Florida. Segnaliamo anche i Penn State Nittany Lions che si prendono il 3° posto che era di Oregon, dietro alla coppia di squadre che al momento sembrano nettamente superiori in tutta la nazione, Alabama e Georgia, che staccano tutti anche nelle quote antepost per la vittoria finale.

Da segnalare anche i Cincinnati Bearcats che la scorsa settimana si giocavano @66 per la vittoria del titolo nazionale, ora li ritroviamo @25 e in 4° posizione nel nostro ranking visto che hanno battuto un top-team come Notre Dame fatto scendere al 11° posto.

1 Alabama @2.50

2 Georgia @2.75

3 Penn State @25

4 Cincinnati @25

5 Iowa @35

6 Ohio State @10

7 Michigan @30

8 Oklahoma @15

9 BYU @150

10 Arkansas @150

11 Notre Dame @80

12 Mississippi @130

13 Oregon @45

14 Kentucky @200

15 Oklahoma State @100

16 Michigan State @75

17 Arizona State @80

18 Texas @45

19 NC State @180

20 San Diego State @500

21 Auburn @130

22 Wake Forest @200

23 Florida @200

24 Coastal Carolina @250

25 Pittsburgh @180