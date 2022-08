Power Ranking NCAAF 2022-23. Questo fine settimana inizia la stagione di College Football. Abbiamo già fatto un ampia preview con le quote antepost per il titolo nazionale e anche di tutte le conference principali, oggi invece vediamo il Power Ranking, ovvero come stanno le migliori squadre a pochi giorni dal via della regular-season, e anche le sfide da non perdere questo sabato.

POWER RANKING WEEK 0

1 Alabama @2.75

2 Ohio State @4

3 Georgia @5

4 Utah @50

5 Texas A&M @25

6 Notre Dame @45

7 Clemson @10

8 Oklahoma @40

9 Michigan @40

10 Baylor @100

11 NC State @120

12 Wisconsin @80

13 Miami @90

14 Mississippi @100

15 USC @25

16 Oregon @90

17 Penn State @100

18 Oklahoma State @90

19 Michigan State @120

20 Kentucky @120

21 Pittsburgh @120

22 Cincinnati @200

23 Arkansas @150

24 Houston @250

25 BYU @250

Power Ranking NCAAF 2022-23: Alabama al comando, Utah la sorpresa

Ovviamente al comando al via ci sono gli Alabama Crimson Tide che guardano tutti dall’alto anche nelle quote antepost per la vittoria del titolo nazionale. Bryce Young e Will Anderson sono due dei migliori giocatori della nazione, Subban un grande coach, e la motivazione non mancherà ad Alabama dopo la sconfitta in finale dello scorso anno contro gli Ohio State Buckeyes che ritroviamo al 2° posto, poi in 3° posizione i Georgia Bulldogs che però hanno molti cambiamenti in difesa, il reparto forte dello scorso anno.

E qui arriviamo agli Utah Utes di cui ho già parlato nella Preview, preferendoli proprio ad Oregon nella corsa alla Pac-12, ma tra le papabili anche alle Final Four quest’anno. La scorsa stagione l’attacco di Utah, guidato dal quarterback Cameron Rising, ha segnato 36 punti a partita. La difesa ha perso la sua stella, il linebacker Devin Lloyd andato in NFL, ma il blocco delle secondarie è stato migliorato rispetto allo scorso anno.

PICK: UTAH UTES VINCE PAC-12 @3.75

I big match della Week 0

Vediamo le sfide più interessanti della cossidetta Week 0 che inizia il 27 agosto, poi si continuerà la prossima settimana con la week 1 fino al 5 settembre.

Nebraska Cornhuskers-Northwestern Wildcats

Entrambi i programmi hanno chiuso lo scorso anno con un record negativo di 3-9, ma tutta la pressione è su coach Scott Frost chiamato a cambiare la situazione per i Cornhuskers. Frost, che era stato chiamato per portare Nebraska nell’olimpo del college football, ha chiuso le prime stagioni tutte in negativo (record complessivo di 15-29) senza giocare mai un Bowl. Novità con l’arrivo del offensive coordinator Mark Whipple che a Pittsburgh ha fatto un grande lavoro con Kenny Pickett e spera di plasmare anche il nuovo QB di Nebraska, Casey Thompson arrivato da Texas mentre Adrian Martinez è andato a Kansas State. I problemi di Northwestern sono invece in attacco visto che lo scorso anno sono stati fatti passi in avanti in difesa per i Wildcats. Questa partita si giocherà al Aviva Stadium di Dublino, in Irlanda.

TIPS: NORTWESTERN +12.5 / UNDER 50.5

Utah State Aggies-Connecticut Huskies

Dopo anni difficili risale l’entusiasmo a Uconn col nuovo coach Jim Mora, il veterano che prende in mano un programma che ha chiuso con record di 1-11 lo scorso anno mentre gli Aggies arrivano da uno dei migliori anni nella storia del programma, conclusa con la vittoria del Mountain West Championship.

TIPS: UTAH STATE -26,5 / UNDER 59.5

Wyoming Cowboys-Illinois Fighting Illini

Per la prima volta si sfidano questi due programmi in campo sabato al Memorial Stadium. Entrambi i programmi hanno chiuso all’ultimo posto le rispettive conference, anche se quella degli Illini (Big-10) è molto più impegnativa rispetto a quella dei Cowboys (Mountain West). Wyoming è 1-4 ATS nelle ultime sfide contro programmi di Big-10. Mi concentrerei anche sui punti totali, linea molto bassa, un pò perché entrambe le squadre non hanno ancora confermato i QB al via, ed entrambe hanno avuto nell’attacco un punto debole lo scorso anno, difficilmente risolto in questa estate. Anzi, gli Illini hanno perso pure il tight end Daniel Barker e il nuovo offensive coordinator Barry Lunney Jr non potrà fare subito miracoli. La difesa invece è buona, specialmente la linea che ha un TeRah Edwards in più da Northwestern. Anche Wyoming ha perso molto in attacco con le partenze del WR Isaiah Neyor, del running back Xazavian Valladay e dei quarterbacks Sean Chambers e Levi Williams. I Cowboys si affideranno anche loro alla difesa e ad un attacco che si prospetta monodimensionale sulle corse, un bene per Under.

TIPS: ILLINOIS -12,5 / UNDER 44,5

Florida Atlantic Owls-Charlotte 49ers

Prima sfida tra due squadre di Conference USA che è molto cambiata, passata da 14 a 11 team visto che Marshall, Old Dominion e Southern Mississippi sono passati in Sun Belt Conference. Questo rende la C-USA più semplice e possono crederci anche Florida e Charlotte che però arrivano da una stagione in cui hanno avuto problemi in difesa che potrebbero ripresentarsi anche in questa sfida. Gli Owls sono avanti 5-2 nelle sfide contro i 49ers, comprese le ultime 3 vittorie di fila, ma ci aspettiamo una partita combattuta.

TIPS: CHARLOTTE +7,5 / OVER 59.5

Texas El Paso Miners-North Texas Mean Green

Altro scontro di Conference USA dove UTEP apre leggermente sfavorita in casa per una partita attesa punto a punto. I Miners sono 4-1 ATS nelle ultime partite in casa. Pure qui consigliamo Under visto che le difese dovrebbero prevalere sugli attacchi, ed entrambi i reparti offensivi dovrebbero usare molto running game e quindi far scorrere veloce l’orologio.

TIPS: TEXAS EL PASO +1,5 / UNDER 54,5

Hawaii Rainbow Warriors-Vanderbilt Commodores

Come da tradizione in week 0 si gioca alle Hawaii dove i Rainbow Warriors ospitano da sfavoriti i Commodores. Che stagione aspettarsi da Vanderbilt dopo che negli ultimi 3 anni sono riusciti a vincere solo una partita di conference (SEC). I Rainbow Warriors hanno passato una pre-season quanto mai travagliata con l’ex allenatore Todd Graham ha affrontato accuse di maltrattamento dei giocatori e Hawaii ha perso una serie di giocatori chiave in attacco, ma anche in difesa. Il lavoro per il leggendario Timmy Chang, successore di Graham, non sarà semplice e solo 6 giocatori titolari sono tornati dal 2021-22.

TIPS: VANDERBILT -9.0 / OVER 53,5

