Pronostici NCAAF Week 1. Si parte col botto per quanto riguarda il College Football visto che in Week 1 c’è subito un big match da non perdere, i campioni in carica, i Georgia Bulldogs, contro gli Oregon Ducks, squadra in ascesa data come 11 nel ranking nazionale (Georgia è 3°). Abbiamo un consiglio per le scommesse NCAAF su questo big match e sulle altre sfide da non perdere dal 1 al 5 settembre.

Pronostici NCAAF Week 1: big match Georgia Bulldogs-Oregon Ducks

La settimana scorsa abbiamo visto il power ranking di inizio stagione con i migliori 25 programmi di College Football NCAAF, e abbiamo dato i primi consigli per le scommesse chiudendo con un complessivo 7-5.

E’ però da questa settimana che si fa sul serio davvero con la Week 1 e Iniziamo dal big match di sabato, Georgia Bulldogs-Oregon Ducks. I Bulldogs sono i campioni in carica. Lo scorso anno sono riusciti a vincere il titolo nazionale grazie alla super difesa messa in piedi da Dan Lanning, la migliore della nazione. Ora Lanning è head coach di Oregon, in uno dei tanti corsi e ricorsi storici che solo uno sport come il college football sa regalare. Certo, non basterà un estate per arrivare al livello della difesa di Georgia su cui ha lavorato da coordinatore per 3 anni, ma i giocatori di qualità con cui plasmare una solida difesa anche in Oregon non mancano e certamente Lassing avrà lasciato una prima impronta nei meccanismi difensivi.

Il problema cronico dei Ducks piuttosto è in attacco, col 3° coordinatore cambiato in 4 anni. Come QB è arrivato un giocatore di qualità ed esperienza come Bo Nix, ma l’impressione è che gli manchino le armi e i target giusti a cui lanciare e oggi mi aspetto una partita da Under, con Oregon che potrebbe utilizzare molto le corse e far scorrere il cronometro.

Va anche detto che Georgia ha perso molti giocatori chiave della difesa dello scorso anno, passati dal draft in NFL nel 2022. Con Stetson Bennett al centro dell’attacco e 3 WR su 4 ritornati dall’anno scorso, in questa stagione la bilancia di Georgia potrebbe pendere più verso l’attacco ma i Bulldogs hanno comunque perso 2 running backs chiave e per oggi hanno Kendall Milton in dubbio, quindi rischiano di ritrovarsi con un attacco mono-dimensionale affidato alle vie aeree che sono sempre rischiose, inoltre Dan Lanning sulla carta sa come lavorano i Bulldogs e il suo maestro Kirby Smart, e sa come fermarli o quanto meno come rallentarli mettendo i bastoni tra le ruote all’attacco di Georgia.

Anche le secondarie di Oregon hanno perso giocatori importanti, ma sulla linea difensiva hanno migliorato molto in termini di pass-rush e c’è la qualità di Noah Sewell. Con Georgia senza running back e costretta a lanciare molto, la pressione della difesa di Oregon potrebbe essere una chiave importante per UNDER 53,5 @1.83. Se volete un parere sull’handicap per me i Ducks possono stare anche in partita, soprattutto con un handicap a favore di +16,5 punti abbastanza ragionevole anche se preferisco Under.

Pronostici NCAAF Week 1: Pittsburgh-West Virginia aprono le danze

Facciamo un passo indietro a giovedì, giornata in cui inizia ufficialmente la week 1 con 16 partite in programma, la più interessante delle quali è sicuramente il Backyard Brawl tra Pittsburgh Panthers-Werst Virginia Mountaineers che torna dopo 11 anni, e anche qui i ricorsi storici non mancano visto che si trovano contro due ex quaterback del programma di USC, JT Daniels per gli ospiti e Kedon Slovis che ha preso il posto di Kenny Pickett per i Panthers che sono campioni in carica di ACC, ma appunto Pickett non c’è più (neanche Addison e Whipple) e Slovis deve adattarsi ad un metodo di gioco molto differente

La difesa di Pittsburgh ha ritrovato quasi tutti i titolari del 2021, ma non è stato un grande anno per le secondarie dei Panthers, 119° programma della nazione con 280.0 passing yard concesse di media che nel college sono un enormità (quelle di WVU sono state le 39° migliori come difesa aerea). I Mountaineers con Daniels non infortunato e con un ottima offensive line, non sono da sottostimare. I Panthers sono 12-18-1 ATS in casa da favoriti da quando c’è Pat Naduzzi, con un pessimo 3-7 ATS quando giocano in casa e devono coprire un handicap di almeno 7 punti, quindi di almeno un touchdown. West Virginia potrebbe anche perderla, ma mi aspetto una sfida punto a punto in questa week 1. Anche qui preferisco la squadra sfavorita con MOUNTAINEERS +7,5 @1.90.

Pronostici NCAAF Week 1: nell’Illinois è iniziata l’era DeVito

Passiamo al venerdì con Indiana Hoosiers-Illinois Fightning Illini. Nuovo quaterback per Illinois, Tommy DeVito arrivato da Syracuse, ed è proprio con lui che diamo il primo consiglio dell’anno in prop bet. DeVito ha portato Illinois a una bella vittoria contro Wyoming la settimana scorsa all’esordio in cui ha lanciato 27/37 per 194 yards e 2TD pass con 0 intercetti. Solo 4 yard corse ma parliamo di un QB molto mobile che si ritrova assistito da un ottima offensive line, un ottimo mix per Over rushing yards su una linea comunque non impossibile che lo scorso anno in 3 partite con gli Orange ha sempre superato, e su questa linea in più del 50% delle partite la difesa di Indiana ha concesso over ai QB avversari.

Rispetto alla partita contro Wyoming, questa settimana a DeVito non dovrebbe venire altrettanto facile lanciare perché benché nelle ultime stagioni sia stato un programma perdente, le secondarie di Indiana non sono da buttare e la difesa è ben organizzata, ma mi aspetto che la linea starà principalmente attenta al RB Chase Brown che la settimana scorsa ha dominato mettendo a segno 2 TD su corsa con 151 yards in 19 portate. Consiglio DEVITO OVER 12,5 RUSHING YARDS @1.86.

Le altre sfide da non perdere in Week 1

Giovedì. Oklahoma State Cowboys-Central Michigan Chippewas. Sulla carta Oklahoma State è un programma decisamente migliore rispetto a Central Michigan ed entrambi arrivano da un 2021 soddisfacente soprattutto per i Cowboys campioni di Big 12, anche se da allora hanno perso molti giocatori chiave in difesa e potrebbero calare un pò quest’anno, tanto che non è detto che copriranno i -21.5 punti di handicap richiesto in questo esordio stagionale, anche se il programma di Oklahoma State rimane nettamente superiore a quello di Central Michigan.

Venerdì. Michigan State Spartans-Western Michigan Broncos. Dopo aver iniziato la stagione sopra le attese con un record di 8-0, gli Spartans hanno chiuso il 2021 in calo con 2 vittorie in 5 partite, pur mettendo a referto un complessivo 9-2-2 ATS nelle scommesse, ed oggi sono giustamente favoriti contro i Broncos che arrivano invece da un altra stagione deludente. La linea di handicap però è alta (-20.5) e in crescita (apriva a -18,5) sintomo che anche il mercato crede in MSU, ma 3 touchdown da coprire in week 1 non sono mai scontati. Concentratevi piuttosto su SPARTANS -13.0 PRIMO TEMPO @1.90.

Sabato. Arkansas Razorbacks-Cincinnati Bearcats. Due programmi nella top-25 del ranking nazionale ma su Cincinnati ci sono dei punti interrogativi da evidenziare visto che il quarterback Desmond Ridder è andato. Ridder ha reso i Bearcats uno dei migliori programmi negli ultimi 2 anni, imbattuti in regular season e vincenti dei titoli di American Athletic Conference in entrambe queste stagioni. Coach Luke Fickell non ha ancora rivelato chi tra Ben Bryant ed Evan Prater partirà al centro dell’attacco contro Arkansas che al secondo anno con coach Sam Pittman è chiamata ad un miglioramento rispetto al già buon record di 9-4 (4-4 in SEC) dello scorso anno. A mio parere però i Bearcats possono quanto meno giocarsela con un TD in appoggio, e consiglio BEARCATS +7.0 @1.72.

Altri big match:

Michigan-Colorado State (OVER 61,5)

Southern California-Rice (RICE +33,5)

Florida-Utah (FLORIDA +3.0)

Alabama-Utah State (ALABAMA -41.5)

Ohio State-Notre Dame (OVER 59.5)

LSU-Florida State (FSU +3,5)

Georgia Tech-Clemson (GEORGIA TECH UNDER 14,5)

Quote Antepost NCAAF

