Pronostici Football Americano NFL: New England Patriots-Buffalo Bills, Chicago Bears-Kansas City Chiefs e partite di Week 16 del 21 e 22 dicembre 2019

La Week 16 di Football Americano NFL non ci ha proposto il consueto Thursday Night, ma 3 partite al sabato, oltre al solito menù domenicale che sarà completato dal Sunday Night Chicago Bears-Kansas City Chiefs.

Vediamo analisi e Pronostici Football Americano NFL sulle partite domenicali della Week 16 del 21-22 dicembre 2019.

Analisi e Pronostici NFL Week 16

Iniziamo con le notizie più importanti delle ultime ore dalle infermerie:

TAMPA BAY BUCCANEERS-HOUSTON TEXANS: Il running back dei Texans, Carlos Hyde è in dubbio per la sfida a Tampa Bay. In questa stagione Hyde ha messo insieme 1.030 yards (4.6 yards per portata).

NEW ENGLAND PATRIOTS-BUFFALO BILLS: Già le cose non vanno benissimo per l'attacco dei Tom Brady, ma se perde anche il suo principale target sono problemi. Julian Edelman, WR dei Patriots, è in forse per la sfida contro i rivali di Buffalo.

SAN FRANCISCO 49ERS-LA RAMS: Gravi e tante assenze nella difesa dei 49ers che ha molti giocatori indisponibili o non al meglio. Per la sfida interna contro i Rams sicuramente non ci sarà Dee Ford tra gli altri.

PHILADELPHIA EAGLES-DALLAS COWBOYS: Il quarterback dei Cowboys Dak Prescott dovrebbe essere in campo a Philadelphia per giocarsi il titolo di NFC East ma con un problema alla spalla e non sarà al 100%.

LA CHARGERS-OAKLAND RAIDERS: Il running back dei Raiders, Josh Jacobs (1,150 rushing yards e 4.8 yards per portata) è ufficialmente indisponibile per la trasferta ad LA.

MINNESOTA VIKINGS-GREEN BAY PACKERS: I Vikings come ampiamente previsto saranno senza il running back Dalvin Cook nella sfida di NFC North contro i Packers del Monday night.

Vediamo anche le condizioni meteo più problematiche in un periodo in cui anche le previsioni ambientali diventano fondamentali per scommesse sulla NFL:

NEW ENGLAND. La linea O/U è scesa di un paio di punti (da 38.5 a 36.5) non solo per le ottime difese che si scontrano e i problemi degli attacchi, ma anche per il freddo gelido atteso al Gilette Stadium sabato.

MIAMI. A Miami arrivano i Cincinnati Bengals in una delle più brutte partite della Week contro i Dolphins, e a questo si aggiunge la pioggia certa e anche un 80% di forti temporali. La linea O/U si gioca a 46.0.

LOS ANGELES CHARGERS. 50% di possibilità di pioggia ad LA e il totale O/U è sceso di un punto e mezzo (anche per via della già discussa assenza di Josh Jacobs per i Raiders).

Passiamo alle giocate e come sempre iniziamo riportando le giocate già date in settimana attraverso il nostro podcast con le early pick di Guru e BookNukem.

GURU NFL EARLY PICK: New England Patriots-Buffalo Bills: PATRIOTS 1° QUARTO @1.64

GURU NFL EARLY PICK: New England Patriots-Buffalo Bills: UNDER 18.5 PRIMO TEMPO @1.90

GURU NFL EARLY PICK: NY Jets-Pittsburgh Steelers: STEELERS UNDER 20.5 PUNTI @1.90

GURU NFL EARLY PICK: Chicago Bears-Kansas City Chiefs: BEARS +7.0 @1.66

Passiamo poi alle 5 giocate della settimana di Underdogking, anche quelle discusse nel dettaglio sul nostro podcast del venerdì, il Friday Show dove diamo sempre molto spazio al Football Americano. Ascolta la puntata:

UNDERDOGKING: Atlanta Falcons-Jacksonville Jaguars: JAGUARS +7.5 @1.80

UNDERDOGKING: Seattle Seahawks-Arizona Cardinals: CARDINALS +10.5 @1.75

UNDERDOGKING: San Francisco 49ers-LA Rams: UNDER 45.5 @1.80

UNDERDOGKING: LA Chargers-Oakland Raiders: OVER 44.5 @1.85

UNDERDOGKING: NY Jets-Pittsburgh Steelers: UNDER 37.5 @1.85

