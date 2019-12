Pronostici Football Americano NFL: Minnesota Vikings-Green Bay Packers, Monday night Week 16 del 23 dicembre 2019

La Week 16 di Football Americano NFL sarà chiusa da un Monday Night molto atteso: Minnesota Vikings-Green Bay Packers, sfida di NFC North, ultimo monday night dell'anno.

Vediamo analisi e Pronostici Football Americano NFL sui Monday Night della Week 16 del 23 dicembre 2019. Seguici anche su TELEGRAM al canale IL PRESIDENTE SPORT USA dove trovi tutti i contenuti e le giocate dei nostri tipsters, non solo sulla NFL ma anche su tutti gli altri sport americani (MLB, NBA, NHL e College).

Analisi e Pronostici Minnesota Vikings-Green Bay Packers

I Minnesota Minnesota Vikings hanno un record di 10-4 e sono ancora imbattuti in casa (6-0) dopo il 20-7 sui Lions mentre la settimana scorsa Minnesota è passata 39-10 anche in casa dei Chargers. I Green Bay Packers rimangono avanti con record di 11-3, ed Aaron Rodgers e compagni hanno vinto 7 delle ultime 8 partite.

Ad inizio stagione i Packers vinsero 21-16 in casa contro i Vikings. Vincere anche oggi in trasferta non sarà facile, ma le teste di formaggio credo potranno rimanere in partita contro gli avversari del Minnesota di Kirk Cousins che non dimentichiamo non ha un grande feeling con le scommesse nel prime time del monday night (ha sempre perso in 8 prestazioni con anche uno 0-8 ATS nelle scommesse). Inoltre il QB dei Vikings potrebbe non avere grande aiuto sulle corse visto che si è infortunato il RB Dalvin Cook e anche il backup RB Alexander Mattison non è al meglio ed è in forse. Gioco sui Packers +5.5.

FREE PICK NFL MONDAY NIGHT WEEK 16

GURU NFL: Minnesota Vikings-Green Bay Packers: PACKERS +5.5 @1.85