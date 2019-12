Pronostici Football Americano NFL: Seattle Seahawks-San Francisco 49ers e partite dell'ultima settimana di regular-season, Week 17 del 29 dicembre 2019

Ultima settimana di regular season per quanto riguarda il Football Americano NFL giunto alla Week 17 che avrà il suo epilogo con l'interessante Sunday Night: Seattle Seahawks-San Francisco 49ers. Molte squadre utilizzeranno l'ultima domenica facendo molto turnover quindi occhio alle scommesse.

Vediamo analisi e Pronostici Football Americano NFL sulle partite domenicali della Week 16 del 21-22 dicembre 2019. Per ricevere altre flash news, statistiche e tutte le nostre scommesse, entrate anche nel canale TELEGRAM 100% gratuito: IL PRESIDENTE SPORT USA dove trovate anche le scommesse di GURU e MORFEO in esclusiva.

Analisi e Pronostici NFL Week 17

Iniziamo con le notizie più importanti delle ultime ore dalle infermerie:

MINNESOTA VIKINGS-CHICAGO BEARS: I Vikings dovrebbero lasciare a riposo il QB Kirk Cousins e tanti altri titolari per l'ultima sfida contro i Bears, tra cui il RB Dalvin Cook che è infortunato. Minnesota apriva a -7.0 punti di handicap, una linea ribaltata a +3.0.

NY GIANTS-PHILADELPHIA EAGLES: Il tight end degli Eagles, Zach Ertz, non giocherà l'ultima stagionale a NYG, e non ci sarà nemmeno Nelson Agholor. Questo fa scendere la linea handicap dei Giants che rimangono sfavoriti in casa ma passano a +4.0.

HOUSTON TEXANS-TENNESSEE TITANS: Il quarterback DeShaun Watson è in forse per l'ultima sfida interna contro Tennessee. I Texans hanno in forse il WR DeAndre Hopkins ammalato. Queste notizie hanno fatto salire la linea dei Texans da +2.5 a +6.0.

CINCINNATI BENGALS-CLEVELAND BROWNS: I Browns hanno in forse il WR Odell Beckham Jr influenzato ma Cleveland rimane favorita a -3.0 in trasferta a Cincinnati.

BALTIMORE RAVENS-PITTSBURGH STEELERS: Se ne parla da una settimana del turnover che farà Baltimore che lascerà a riposo il QB Lamar Jackson rilanciando il backup Robert Griffin III, ma non ci sarà nemmeno il RB Mark Ingram e Baltimore è passata da -1.0 a sfavorita a +2.0.

LA RAMS-ARIZONA CARDINALS: Il rookie QB Kyler Murray è in dubbio per i Cardinals che potrebbero affidarsi al backup Brett Hundley per la sfida contro i Rams che passano da -7.0 a -5.0 perché comunque anche LAR non dovrebbe giocare con i titolari.

DENVER BRONCOS-OAKLAND RAIDERS: Il running back dei Raiders, Josh Jacobs (1,150 rushing yards) rimane in dubbio per il problema alla spalla e potrebbe non giocare a Denver dove i Broncos rimangono comunque stabili a -3.0.

Vediamo anche le condizioni meteo più problematiche in un periodo in cui anche le previsioni ambientali diventano fondamentali per scommesse sulla NFL:

CINCINNATI: 90% di possibilità di pioggia domenica a Cincy, una notizia che ha fatto scendere di 3 punti pieni la linea O/U (43.5).

BUFFALO: Anche a Buffalo 90% di possibilità di pioggia per la sfida dei Bills contro i Jets che non a caso ha una delle linee O/U più basse (36.5).

CAROLINA: 50% di possibilità di pioggia in Carolina, ma nonostante questo la linea O/U tra Panthers e Saints è scesa da 48.0 a 45.0 punti totali.

BALTIMORE: 70% di possibilità di pioggia a Baltimore e linea O/U scesa da 41.0 a 37.5 punti, in questo caso anche per via delle tante assenze dei Ravens e per l'attacco abbastanza debole degli Steelers.

DENVER: In Colorado non dovrebbe piovere domenica, ma le temperature attese sono molto basse quindi si giocherà in un bel gelo invernale e la linea O/U è a 40.5 punti tra Broncos e Raiders.

Passiamo alle giocate che abbiamo preparato per quest'ultima domenica, andando con i consigli di BookNukem (7-2 nelle ultime 9 multiple che ci ha dato) e UnderDogKing mentre per tutti i contenuti, le giocate e le prop bet di Guru e Morfeo vi invitiamo nel canale VIP di Telegram. Contattaci per entrare con la promo esclusiva di Natale non paghi nulla!

UNDERDOGKING: Tampa Bay Buccaneers-Atlanta Falcons: FALCONS +1.5 @1.83

Gioco sui Falcons leggermente sfavoriti a Tampa. E' stata una stagione deludente per i Falcons di coach Dan Quinn che cercheranno di chiudere almeno con un altra vittoria per una squadra che da dopo la settimana di bye in Week 10 ha cambiato passo con un record di 5-2 (troppo tardi). Una delle peggiori prove arrivò nel 22-35 interno proprio contro Tampa ma in quell'occasione fecero la differenza Chris Godwin e Mike Evans tra i target di Jameis Winston. Il primo è in dubbio per week 17, il secondo sarà out, e nelle ultime settimane la difesa di Atlanta ha concesso solo 18.0 punti di media mettendo a segno 20 sacks e anche 5 fumbles e 8 intercetti. Andiamo con la rivincita dei Falcons.

UNDERDOGKING: Tampa Bay Buccaneers-Atlanta Falcons: OVER 47.5 @1.90

Rimango su questa partita consigliando anche Over visto che Jameis Winston è il QB che ha subito più intercetti ma rischia di chiudere allo stesso tempo anche come migliore nei lanci, incredibile. Il problema di Tampa quest'anno è stato difensivo visto che i Buccaneers sono 30° come punti concessi di media. Dall'altra parte la difesa di Atlanta abbiamo visto aver lavorato bene, ma offensivamente mi aspetto un bel finale anche da Ryan come detto, e gioco su una partita che potrà andare intorno ai 50 punti totali.

UNDERDOGKING: NY Giants-Philadelphia Eagles: GIANTS +4.5 @1.80

Daniel Jones ha lanciato 352 yards e 5 touchdowns la settimana scorsa nella vittoria dei G-Men contro Washington e con Saquon Barkley potrà cercare di chiudere la stagione con una vittoria ad East Rutherford per i propri tifosi, o almeno giocarsela con +4.5 punti di handicap in appoggio. Agli Eagles non manca la motivazione visto che sono forzati a vincere per sperare nei playoff. I Giants sono 4-1 ATS nelle ultime partite e 4-1 ATS anche nei precedenti contro Philadelphia.

UNDERDOGKING: New England Patriots-Miami Dolphins: UNDER 45.5 @1.80

I Patriots hanno faticato moltissimo in attacco in questa stagione e non mi aspetto cose particolari nel finale contro Miami, anzi New England potrebbe continuare con un pesante running game come ha già fatto nelle ultime 2 settimane, anche se i Patriots sono tra i peggiori come yard prodotte di media per portata. I Dolphins a loro volta con Fitzpatrick si affidano molto alle corse e sono tra i peggiori attacchi della NFL. Miami sfida inoltre la solidissima difesa di New England e nel freddo del Gilette Stadium non mi aspetto tanti punti.

UNDERDOGKING: Baltimore Ravens-Pittsburgh Steelers: UNDER 37.5 @1.85

E' già arrivata la notizia che Baltimore lascerà a riposo tantissimi dei protagonisti principali per questo finale di stagione, e senza le stelle principali come Lamar Jackson e Mark Ingram non sarà facile segnare alla difesa di Pittsburgh che in questa stagione si è dimostrata incredibilmente solida, e nonostante i problemi già prima del via gli Steelers hanno giocato una stagione assolutamente sopra le attese anche se le ultime 2 sconfitte con un totale di soli 20 punti segnati sono state deludenti per l'attacco. Anche per questo finale mi aspetto pochi punti contro i rivali di Baltimore e con gli Steelers che sono Under 5-0 negli ultimi viaggi al M&T Bank Stadium.

BOOKNUKEM: KANSAS CITY ML / CLEVELAND +7.5 / ATLANTA +10.5 @1.98

BOOKNUKEM: ATLANTA-TAMPA BAY OVER 39.5 / HOUSTON-TENNESSEE OVER 39.5 @1.90

BOOKNUKEM: PITTSBURGH-BALTIMORE UNDER 45.5 / NY JETS-BUFFALO UNDER 43.5 @1.80