Pronostici Football Americano NFL: analisi e free pick sull'inizio playoffs con i Wild Card Round del 4 e 5 gennaio 2020

Iniziano i playoffs di Football Americano NFL che tra sabato 4 e domenica 5 gennaio 2020 hanno in programma i primi quattro Wild Card Game che siamo andati ad analizzare: Houston Texans-Buffalo Bills, New England Patriots-Tennessee Titans, New Orleans Saints-Minnesota Vikings e Philadelphia Eagles-Seattle Seahawks.

Vediamo analisi e Pronostici Football Americano NFL sulle partite playoffs del 4-5 gennaio 2020.

Analisi e Pronostici Playoffs NFL 04/01/2020

Iniziano i Playoffs NFL con le prime 2 sfide di Wild Card del sabato. Come sempre vediamo le analisi e i pronostici di UnderDogKing e BookNukem su queste sfide del fine settimana che apre la post-season di Football Americano.

UNDERDOGKING: Houston Texans-Buffalo Bills: BILLS +3.0 @1.75

I Texans hanno dalla loro il fattore campo ma sono la peggior difesa in postseason (anche se rientra JJ Watt) al contrario dei Bills che sono la 2° miglior squadra come punti concessi di media (16.2) e sono 8-2-1 ATS nelle ultime trasferte. Oggi Buffalo è sfavorita e la prendiamo con un FG in appoggio. I Texans di Deshaun Watson sono 1-6 ATS in casa quando giocano da favoriti e hanno chiuso la stagione con un 3-6-1 ATS nelle scommesse. In attacco questa squadra ha fatto male e la difesa di Buffalo è ottima, come ottimo è il rendimento in trasferta dei Bills (6-0-2 ATS).

UNDERDOGKING: New England Patriots-Tennessee Titans: TITANS +5.5 @1.85

I Patriots potrebbero anche perderla questa partita, e coprire l'handicap non sarà per niente facile quindi andiamo sui Titans che hanno chiuso la stagione con 4 vittorie in 6 partite (4-2 ATS nelle scommesse), i Patriots con 3-3 (1-4-1 ATS) e un margine medio negativo di -2,7 punti. Il dominio di Tom Brady e compagni sembra non esistere più, con lo stesso QB dei Patriots in calo (86.7 passer rating a dicembre) al contrario di Tennessee che è risorta con Tannehill e che può sempre contare sul RB Derrick Henry, a dir poco dominante e che potrà dare fastidio alla difesa del New England. Siamo sempre al Gilette Stadium, in una sfida di playoffs e con Belichick sulla panchina dei Patriots, ma sui +5.5 punti credo che i Titans potranno stare in partita.

Analisi e Pronostici Playoffs NFL 05/01/2020

GURU NFL: New Orleans Saints-Minnesota Vikings: THOMAS OVER 8.5 RICEZIONI @1.80

Saints col dente avvelenato per la rivincita contro i Vikings. New Orleans arriva ai playoffs forse come la squadra più completa di questa post-season ed è nettamente favorita con -7.5 punti di handicap anche se per i Vikings dovrebbe recuperare Dalvin Cook. Mi concentro sulle secondarie di Minnesota che potrebbero avere grossi problemi nel marcare il WR Michael Thomas che domina la lega in connessione con Drew Brees con le sue 1,725 yards in 149 ricezioni. In questa stagione Thomas ha viaggiato con 11 ricezioni completate di media in casa.

UNDERDOGKING: Philadelphia Eagles-Seattle Seahawks: UNDER 45.5 @1.86

Seahawks senza RB e il ritorno di Marshawn Lynch è un grande punto di domanda. Il QB Russell Wilson non avrà il WR Jaron Brown tra i propri target ma anche gli Eagles giocano questa prima partita di post-season senza il RB Miles Sanders anche se il QB Carson Wentz spera di ritrovare il TE Zach Ertz. In questa stagione però gli Eagles hanno fatto meglio con la difesa e la propria D-line potrà mettere molta pressione a Wilson visti i problemi nell'offensive line di Seattle. Andiamo con Under.

Riportiamo anche la free pick di Guru già discussa nel podcast e uscita in anteprima sulle partite di domenica.

GURU NFL EARLY PICK: Doppia SAINTS -1.5 / SEAHAWKS +3.5 @1.92