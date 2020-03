Scommesse Football Americano NFL: chi sarà il Defensive Player of the Year? Aaron Donald favorito per il terzo anno di fila

Dopo aver parlato di attacchi, Quaterbacks, movimenti di mercato, rookie e tanto altro, oggi parliamo anche delle difese, quelle che in un vecchio adagio del Football Americano vincerebbero le partite mentre gli attacchi servono a vendere i biglietti. Ecco i favoriti per NFL Defensive Player of the Year 2020.

NFL Defensive Player of the Year 2020: Aaron Donald sempre favorito

Aaron Donald, defensive tackle dei Los Angeles Rams, è favorito per il terzo anno di fila per la vittoria del titolo di miglior difensore dell'anno in NFL, nonostante lo stesso Donald arrivi da una stagione un pò sotto i suoi standard visto che ha chiuso il 2019 con soli 12.5 sacks e 2 fumble forzati, numeri comunque simili a quelli del 2017 dove vinse il titolo, anche se giocò solo 14 partite. Negli ultimi 3 anni Donald ha messo insieme 43.5 sacks e 11 fumbles.

L'avversario principale di Donald è Nick Bosa, seguito da TJ Watt, entrambi con 2 fratelli di poco dietro in questa lavagna: JJ Watt e Joey Bosa. Immancabile anche Khalil Mack e farei attenzione anche a Stephon Gilmore che lo scorso anno è stato tra i migliori negli intercetti.

QUOTE MIGLIOR DIFENSORE DELL'ANNO 2020

Aaron Donald @8

Nick Bosa @10

TJ Watt @12

Khalil Mack @12

JJ Watt @12

Stephon Gilmore @17

Joey Bosa @19

Chandler Jones @21

Von Miller @21

Derwin James @21

DeMarcus Lawrence @26

Myles Garrett @26

Danielle Hunter @29

Shaquil Barrett @31

Jadeveon Clowney @34

Tyrann Mathieu @34

Jalen Ramsey @36

Minkah Fitzpatrick @36

Tre’Davious White @36

Darius Leonard @36

Za’Darius Smith @36

Bobby Wagner @41

Deion Jones @41

Jamal Adams @46

Bradley Chubb @46

Richard Sherman @46

Chris Jones @46

Calais Campbell @46

Cameron Johnson @51

Jaylon Smith @56

Preston Smith @56

Byron Jones @61

DeForest Buckner @61

Melvin Ingram @76

Marshon Lattimore @76

Marcus Davenport @76

Eric Kendricks @76

Marcus Peters @76

Leighton Vander Esch @76

Trey Flowers @81