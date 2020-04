Scommesse Football Americano NFL: le linee O/U sulle vittorie di regular season di tutte le squadre per la stagione 2020. Tampa Bay attesa ad un gran miglioramento con Brady

Ci sono stati degli stravolgimenti importanti nell'ultima finestra di mercato di Football Americano NFL, su tutti Tom Brady che ha lasciato i New England Patriots per andare a Tampa Bay. Andiamo a vedere le linee di vittorie in regular-season che i bookmakers hanno dato per tutte le squadre NFL della stagione 2020.

Vediamo analisi e pronostici vincenti Football Americano. Seguici anche su YOUTUBE e SPREAKER con i nostri podcast e le video rubriche di approfondimento come Sport Usa News & Tips.

Chiefs e Ravens le squadre che dovrebbero vincere più partite, Bengals, Redskins, Panthers e Jaguars i peggiori

Vediamo le prime linee O/U di vittorie in regular season dei bookmakers americani per quanto riguarda la prossima stagione di NFL che ha avuto non poche sorprese e cambiamenti dopo la free agency, su tutti Tom Brady che lascia i New England Patriots per andare ai Tampa Bay Buccaneers, e ovviamente questo cambia di parecchio il futuro delle due franchigie. Non a caso la decisione di Tom Brady ha fatto scendere la linea vittorie dei Patriots da 10.5 a 9 mentre vice versa quelle di Tampa decollano da 7.5 a 9.0. I Buccaneers non giocano i playoffs dal 2007 ma con Brady potrebbero tornare protagonisti, anche perché il leggendario QB avrà a disposizione ottime armi in attacco con Mike Evans, Chris Godwin ed O.J. Howard e i Buccaneers sono giustamente tra le contender per la NFC South.

Le grandi squadre rimangono però altre, i campioni in carica, i Kansas City Chiefs a cui sono richieste 11.5 vittorie stagionali, le stesse che vengono richieste ai Baltimore Ravens che dopo una regular season al massimo, hanno deluso alla prima partita di post-season uscendo subito di scena. Subito dietro troviamo i San Francisco 49ers (10.5) di Garoppolo e i New Orleans Saints (10.0) di Drew Brees.

Le squadre da cui ci si attende di meno sono invece 4, tutte con una linea di 5.5 vittorie stagionali e sono Carolina Panthers, Cincinnati Bengals, Jacksonville Jaguars e Washington Redskins. In questo poker di squadre quella che potrebbe cavarsela meglio e avere il futuro più roseo è la franchigia dei Bengals che si dovrebbero assicurare i servigi del quarterback Joe Burrow grazie alla prima scelta al Draft. Anche i Redskins hanno però una scelta molto alta a questo Draft e potrebbero spenderla per il defensive end prodotto di Ohio State, Chase Young. Carolina invece ha salutato Cam Newton puntando su Teddy Bridgewater, probabilmente il miglior QB sul mercato in questa sessione (se escludiamo Brady ovviamente). Infine Jacksonville che ha tradato Nick Foles a Chicago puntando su Gardner Minshew.

Arizona Cardinals 7.5

Atlanta Falcons 7.5

Baltimore Ravens 11.5

Buffalo Bills 9

Carolina Panthers 5.5

Chicago Bears 8.5

Cincinnati Bengals 5.5

Cleveland Browns 8.5

Dallas Cowboys 9.5

Denver Broncos 7.5

Detroit Lions 6.5

Green Bay Packers 9.5

Houston Texans 8

Indianapolis Colts 8

Jacksonville Jaguars 5.5

Kansas City Chiefs 11.5

Las Vegas Raiders 7.5

Los Angeles Chargers 7.5

Los Angeles Rams 9

Miami Dolphins 6

Minnesota Vikings 9

New England Patriots 9

New Orleans Saints 10

New York Giants 6.5

New York Jets 7

Philadelphia Eagles 9.5

Pittsburgh Steelers 9.5

San Francisco 49ers 10.5

Seattle Seahawks 9

Tampa Bay Buccaneers 9

Tennessee Titans 9

Washington Redskins 5.5