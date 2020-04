Pronostici Football Americano: quote, analisi e consigli di Morfeo sul Draft NFL 2020

Torniamo a parlare del Draft 2020 di NFL che si svolgerà come da programma il 23 aprile, anche se in formato virtuale. Ne abbiamo parlato con Morfeo dando diversi spunti per le scommesse sul draft di Football Americano, uno dei migliori degli ultimi anni.

Nell'ultima puntata con MORFEO abbiamo parlato proprio del NFL Draft 2020:

Idee, quote, analisi e consigli di Morfeo sul NFL Draft 2020

Visto che è Pasqua e domani pasquetta avete più tempo per rifletterci, per una volta voglio fare un post analitico alla Balduzzi, in un campo dove sono competente (per chi non lo sapesse faccio questo di mestiere, do tips, pronostici su USA sports e Premier League).

Per questo DRAFT NFL 2020 ci sono quote davvero interessanti, in più vi è meno componente aleatorio rispetto ad una normale scommessa in quanto parliamo di scelte fatte in termini matematici e fisici da parte di gm e analyst.

Partiamo dalle draft position (si tratta di pronosticare se verranno selezionati prima o dopo la scelta che il bookmaker vi propone):

Henry Ruggs III ora secondo me questa è ottima quota da prendere, le prime squadre a needare un WR sono in successione #11 Jets, #12 Raiders e #13 49ers, il fatto è che si HR tecnicamente per proiezione è il terzo WR di questo draft ma non è nemmeno detto che lo sia, ed in più è vero che ci può stare che tutte e 3 prendano un WR, ma secondo me almeno una delle 3 è ausplicabile possa provare a coprire altre need (tipo l'OL per NYJ, la secondaria per i Raiders e il ruolo di DL per SF.

Nelle prime 6 posizioni non c'è spazio per Isaiah Simmons per come la metti la metti (anche al netto di intrecci di trade up down), le prime 6 dovrebbero vedere coivolti JB,CY,JO,TT,JH, e Tristan Wirf. In più il fatto che la quota offerta sia sopra la pari la rende veramente ghiotta.

Jedrick Wills over 8.5 l'ho presa perchè tecnicamente solo Arizona alla 8 potrebbe prenderlo facendocelo saltare, tuttavia ci sarebbero anche altri giocatori interessanti che potrebbe prendere per coprire il ruolo di OT come Mekhi Becton e Andrew Thomas ergo è una scelta EV+ (a valore atteso positivo).

Jeff Okudah, Justin Herbert e Tua Tagovailoa mi sento di sconsigliarle dal prenderle perchè rispettivamente il 4.5 5.5 e 3.5 dipendono troppo dai movimenti che potrebbero avere in fase di trade.

Passiamo al 1° WR scelto, qui i quotisti vi mettono in palinsesto Jerry Jeudi @1.9 e CeeDee Lamb @2.35, seguiti da HRIII @4 e poi il resto del mondo. La lotta è tra i primi due ovviamente, sinceramente mi aspettavo di trovare CDL favorito cosi non è, per me è più forte e il fatto che sia sopra la pari in questo che è sostanzialmente un testa a testa, la rende una quota da non lasciarsi mai sfuggire.

Mentre per il 1° RB scelto l'offerta è D'andre Swift @1.5 e Jonathan Taylor @2.75 con JKD @30. Sinceramente per valore si potrebbe giocare Taylor ma si può pure passare altrove.

Può avere valore selezionare Under 0.5 RB scelti al primo giro @3 poichè le uniche franchigie interessate sarebbero Miami e Tampa Bay il punto è che in primis sanno che li troveranno anche al round 2, in secondo luogo Tampa spero voglia tenere in vita Tom Brady e dunque andrà su un uomo di linea credo, al limite su un DL se gli arriva, mentre Miami credo che nelle prime 3 scelte possa fare QB, OL e S.

Chiudiamo con la quota più interessante (sconsiglio sempre di giocare quote sotto @1.5, vi è tutto un paragrafo nel libro che sto scrivendo in questi giorni sull'argomento), tuttavia questa è una quota di valore estremo che dovrebbe stare a @1.06 forse. Under 4,5 QB selezionati al primo giro. Joe Burrow, Tua Tagovailoa e Justin Herbert sicuri, ora non c'è un solo analista in tutto il globo che ne metta 4, visto che New England cerca anche un LB e Bill Belichick non è uno sprovveduto, sa che troverà di sicuro uno tra Love Fromm o Hurts al secondo terzo giro, certo ci sarebbe l'incognita Raiders ma ne hanno già 2 di QB a roster e nessuno dei 2 sembra voglia fare il backup figuriamoci portarne un terzo.

Numero di WR scelti nel primo giro 5.5 è una lotteria e dipende troppo da cosa vorranno fare San Francisco e Minnesota. NoBet dunque. Cosi pure numero di giocatori di linea offensiva con linea O/U a 16.5.

Giusto per diritto di cronaca segnalo che: Non so se avete ben a mente cosa sia una quota di valore e cosa non lo sia, ma scommettere su Joe Burrow @1.03 prima scelta al draft non ha molto senso, vale più la pena utilizzare uno stack basso e puntare Tua o JH a @17 @29. Sulla seconda scelta abbiamo Chase Young @1.14, Tua Tagovailoa @4.5, Joe Burrow @26, Justin Herbert @34. Qui è difficile dire, nel senso che dipende tutto da Washington, se deciderà di fare trade down o meno, quindi è NoBet.