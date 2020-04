Scommesse Football Americano NFL: chi sarà la peggior squadra nella prossima stagione? I bookmakers dicono i Jacksonville Jaguars

Vediamo le squadre che secondo i bookmakers americani andranno peggio nella prossima stagione. La squadra che secondo gli analisti sarà la peggiore nella prossima stagione è quella dei Jacksonville Jaguars.

Jacksonville Jaguars attesi ad essere i peggiori di questa stagione

I Jacksonville Jaguars sono attesi come peggior squadra nella prossima stagione di NFL, anche se non tutti i mali vengono per nuocere visto che per il prossimo Draft dovrebbero diventare eleggibili altri giocatori interessanti, su tutti due QB come Trevor Lawrence (candidato principale all'Heisman Trophy e a vincere il titolo nazionale con Clemson) e Justin Fields di Ohio State, quindi alcune squadre potrebbero pensare a "tankare".

Su tutti ci sono i Jacksonville Jaguars che proprio sulla posizione QB hanno molti dubbi, e che sono i favoriti dai book per chiudere il 2021 col peggior record della lega. Il QB Gardner Minshew e il RB Leonard Fournette non sono abbastanza in attacco, per una squadra che anno dopo anno ha peggiorato la propria difesa perdendo giocatori importanti (Jalen Ramsey, AJ Bouye, Calais Campbell, Marcell Dareus). Nel 2017 la difesa dei Jaguars, punto di forza di questa squadra, subiva appena 16.8 punti di media, l'anno dopo questo dato era salito a 19.8 mentre lo scorso anno i Jaguars hanno concesso 24.8 punti.

Subito dietro a rischiare una stagione davvero negativa ci sono anche i Washington Redskins che però potrebbero migliorare sensibilmente la propria condizioni già da questo Draft con la 2° scelta che molto probabilmente cadrà su Chase Young, ma la ricostruzione nella capitale è ancora lunga e servono un running back, un offensive tackle e anche le secondarie devono essere riviste e rinforzate.

Ecco le quote antepost dei book di Las Vegas su quale sarà la franchigia che chiuderà la regular season col peggior record:

Jacksonville Jaguars @5.50

Washington Redskins @7

Carolina Panthers @8

Cincinnati Bengals @8

Detroit Lions @19

Miami Dolphins @11

New York Giants @11

New York Jets @15

Las Vegas Raiders @19

Los Angeles Chargers @19

Atlanta Falcons @21

Arizona Cardinals @23

Denver Broncos @23

Houston Texans @29

Indianapolis Colts @31

New England Patriots @26

Chicago Bears @41

Cleveland Browns @41

Los Angeles Rams @41

Tennessee Titans @46

Buffalo Bills @46

Minnesota Vikings @46

Seattle Seahawks @56

Tampa Bay Buccaneers @56

Dallas Cowboys @67

Pittsburgh Steelers @67

Philadelphia Eagles @81

Green Bay Packers @101

New Orleans Saints @126

San Francisco 49ers @126

Baltimore Ravens @201

Kansas City Chiefs @251