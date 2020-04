Scommesse Football Americano NFL: le prop pet sui singoli giocatori. Come andrà la stagione di Brady a Tampa? Mahomes vs Jackson, chi farà meglio?

Vediamo diverse statistiche e linee O/U sulle prestazioni dei singoli giocatori che i bookmakers americani stanno studiando e proponendo per la prossima stagione di NFL. Tanta curiosità su Tom Brady al primo anno a Tampa, e si riaccende la sfida a distanza tra le nuove leve dei QB: Mahomes e Jackson.

Vediamo analisi e pronostici vincenti Football Americano. Seguici anche su YOUTUBE con i nostri podcast e le video rubriche di approfondimento come Sport Usa News & Tips.

Le prop bet della stagione 2020 sulle prestazioni dei singoli giocatori

Iniziamo da Tom Brady che qualche settimana fa ha lasciato i New England Patriots per andare ai Tampa Bay Buccaneers. A Brady sono richiesti 31.5 TD Pass, anche se in 3 delle ultime 4 stagioni non ha mai superato i 30 touchdown su lancio. Va comunque detto che quest'anno Brady potrà comunque produrre moltissimo su lancio e le 4399,5 Yards su Lancio sono alla portata visto che Tampa non ha granché nel backfield mentre in ricezione può contare su Mike Evans e Chris Godwin, due WR entrambi da oltre 1,000 yards in ricezione, nonostante lo scorso anno c'era Jameis “Interception” Winston come QB. Entrambi hanno una linea Yards in Ricezione molto alta anche quest'anno con Brady (1,249.5).

Altri big che hanno cambiato squadra e su cui c'è molto interesse sono DeAndre Hopkins e Stefon Diggs. Hopkins ha lasciato Houston per andare agli Arizona Cardinals dove trova un QB molto interessante come Kyler Murray con cui potrà fare molto bene e lo vediamo anche dalle linee per le prop bet di Hopkins: 1,249.5 receiving yards e 9.5 TD (in 2 delle ultime 3 stagioni con i Texans Hopkins ha superato le 1250 yards ed è andato in doppia cifra come TD). Stefon Diggs ha lasciato il Minnesota per approdare ai Buffalo Bills dove gli sono richieste 1,049.5 yards e 6.5 TD. Nelle ultime 2 stagioni con Kirk Cousins ha sempre superato le 1.000 yards mettendo insieme 15 TD totali.

Chiudiamo con la grande sfida tra QB che sono anche i favoriti per l'MVP della regular-season: Patrick Mahomes e Lamar Jackson. Mahomes ha vinto il Super Bowl, anche se personalmente nel 2019 è un pò calato come statistiche viste le 4,031 passing yards e i 26 touchdowns. Per la prossima stagione gliene sono comunque richiesti 4,699.5 e 36.5, memori del 2018 in cui Mahomes impressionò con 5,097 passing yards e 50 touchdowns alla guida del miglior attacco della NFL, quello dei Kansas City Chiefs.

Al contrario Lamar Jackson lo scorso anno è stato fantastico in regular-season ma ha deluso come tutti i Baltimore Ravens ai playoffs. Jackson non lancia quanto Mahomes, visto che le corse sono il suo punto di forza, ma nel 2019 ha comunque chiuso con 3,127 passing yards e 36 touchdowns. Per la prossima stagione gliene sono richieste 3,199 e 28.5 touchdowns, numeri ampiamente alla portata se consideriamo che rispetto allo scorso anno Jackson non ha perso molto nel suo reparto d'attacco e nella linea offensiva.

Tom Brady - 2020 OVER/UNDER Passing Yards: 4399.5

Tom Brady - 2020 OVER/UNDER Passing TDs: 31.5

Mike Evans - 2020 OVER/UNDER Receiving Yards: 1249.5

Mike Evans - 2020 OVER/UNDER Receiving TDs: 9.5

Chris Godwin - 2020 OVER/UNDER Receiving Yards: 1249.5

Chris Godwin - 2020 OVER/UNDER Receiving TDs: 9.5

DeAndre Hopkins - 2020 OVER/UNDER Receiving Yards: 1249.5

DeAndre Hopkins - 2020 OVER/UNDER Receiving TDs: 9.5

Stefon Diggs - 2020 OVER/UNDER Receiving Yards: 1049.5

Stefon Diggs - 2020 OVER/UNDER Receiving TDs: 6.5

Patrick Mahomes - 2020 OVER/UNDER Passing Yards: 4699.5

Patrick Mahomes - 2020 OVER/UNDER Passing TDs: 36.5

Lamar Jackson - 2020 OVER/UNDER Passing Yards: 3199.5

Lamar Jackson - 2020 OVER/UNDER Passing TDs: 28.5

Entra anche nel nostro canale TELEGRAM gratuito per ricevere tutte le info, le statistiche, i contenuti e le free pick su tutti gli sport americani su IL PRESIDENTE SPORT USA.