Scommesse Football Americano NFL: Joe Burrow senza rivali per il titolo di Offensive Rookie of the Year. Chase Young spicca tra i giovani difensori

Oggi parliamo di giovani, e dei titoli per i Cookie of The Year sia offensivo che difensivo per la prossima stagione di Football Americano NFL. In attacco domina le lavagne Joe Burrow, QB possibile prima scelta a Cincinnati, tra i difensori Chase Young che potrebbe essere scelto alla 2° chiamata.

Offensive Rookie of The Year 2020: Joe Burrow favorito tra gli attaccanti

A pochi giorni dall'atteso Draft di Football Americano NFL, di cui abbiamo parlato approfonditamente con articoli sul sito ma anche con podcast in compagnia di Morfeo su YouTube, vediamo le quote negli States per i titoli di Rookie of the Year, Offensive e Defensive.

Per quanto riguarda l'Offensive Rookie of the Year troviamo il quarterback Joe Burrow a dominare. Il prodotto di LSU che ha incantato nella scorsa stagione di college, vinta con i suoi Tigers, sarà probabilmente la prima scelta e andrà ai Cincinnati Bengals in rifondazione.

Dietro a Burrow troviamo un running back, D'Andre Swift, e poi nuovamente un QB come Tua Tagovailoa che stacca di poco un altro RB Jonathan Taylor. Il primo Wide Receiver in lavagna è Jerry Jeudy che precede di poco un altro WR come Ceedee Lamb. I due aprono la lista di rookie in doppia cifra in questa lavagna.

Vediamo un pò di statistiche storiche sul titolo NFL OROY. Degli ultimi 16 vincitori di questo premio, 13 erano stati scelti al primo turno, e questo è abbastanza logico. 8 di questi ultimi 16 vincitori erano quarterback, il ruolo favorito. Di questi 8 QB vincenti, ben 4 erano stati scelti per primi assoluti al Draft. Attenzione però ai Running backs che hanno vinto l'NFL OROY in 4 degli ultimi 7 anni. Nessuno uomo di linea offensiva ha vinto questo titolo negli ultimi anni, nonostante una serie di giocatori importanti in questo ruolo, arrivati negli ultimi anni in NFL. Ecco la lista dei vincitori dell'Offensive Rookie of The Year negli ultimi anni. Il detentore del titolo è il QB degli Arizona Cardinals, Kyler Murray, atteso ad una grande stagione visto che dal mercato i Cards si sono mossi bene e gli hanno portato ottimi target.

2019 Kyler Murray QB Round 1, pick 1

2018 Saquon Barkey RB Round 1, pick 2

2017 Alvin Kamara RB Round 3, pick 67

2016 Dak Prescott QB Round 4, pick 135

2015 Todd Gurley RB Round 1, pick 10

2014 Odell Beckham Jr. WR Round 1, pick 12

2013 Eddie Lacy RB Round 2, pick 61

2012 Robert Griffin III QB Round 1, pick 2

2011 Cam Newton QB Round 1, pick 1

2010 Sam Bradford QB Round 1, pick 1

2009 Percy Harvin WR Round 1, pick 22

2008 Matt Ryan QB Round 1, pick 1

2007 Adrian Peterson WR Round 1, pick 7

2006 Vince Young QB Round 1, pick 3

2005 Cadillac Williams RB Round 1, pick 5

2004 Ben Roethlisberger QB Round 1, pick 11

Vediamo ora le quote antepost negli States per le scommesse sul vincitore del titolo in questo 2020:

Joe Burrow QB @3.25

D'Andre Swift RB @8.50

Tua Tagovailoa QB @8.50

Jonathan Taylor RB @9.50

Jerry Jeudy WR @12

Ceedee Lamb WR @13

Justin Herbert QB @15

J.K. Dobbins RB @17

Clyde Edwards-Helaire RB @19

Henry Ruggs III WR @21

Cam Akers RB @21

Tee Higgins WR @23

Denzel Mims WR @23

Justin Jefferson WR @26

Jalen Reagor WR @26

Zack Moss RB @26

Jordan Love QB @31

PICK: Joe Burrow @3.25

AZZARDO: Tua Tagovailoa @8.50





Defensive Rookie of the Year: Chase Young domina le lavagne

Passiamo a parlare dello stesso titolo, ma in chiave difensiva, ovvero il Defensive Rookie of the Year. Qui in testa alle lavagne abbiamo il pass rusher Chase Young che, a meno di colpi di scena, dovrebbe finire ai Washington Redskins con la 2° scelta assoluta al Draft. Più staccato troviamo il Linebacker Isaiah Simmons e poi si passa subito in doppia cifra col Defensive End A.J. Epenesa. Sono d'accordo su Young favorito, e la quota @6 è anche di valore, mentre una quota che mi sembra alta e su cui possiamo spendere un cippino è quella del Cornerback Jeff Okudah che si gioca @21 e potrebbe finire tra le prime 5 scelte (Detroit Lions?).

Le statistiche sul NFL DROY Award ci dicono che 27 degli ultimi 30 vincitori di questo titolo erano stati scelti al primo giro nel Draft. I linebacker hanno vinto 7 volte negli ultimi 16 anni, anche se alcuni di loro come Von Miller e Shawne Merriman erano calcolati come LB anche se poi hanno giocato un ruolo differente nei nuovi schemi della NFL. Il numero dei linebackers vincenti è inoltre molto inflazionato dalle 4 vittorie di fila per giocatori in questo ruolo tra il 2006 e il 2009, ma solo 1 LB ha vinto il titolo nei 7 anni più recenti. Incredibile come 3 degli ultimi 4 titoli del DROY siano stati vinti da giocatori che si erano formati a Ohio State, tra cui i fratelli Bosa che hanno lo stesso ruolo di Chase Young, il favorito per il 2020. Occhio alle safety come Grant Delpit e Xavier McKinney. Nessun giocatore in questo ruolo vince il titolo di DROY dai tempi di Mark Carrier nel lontano 1990. Ecco la lista degli ultimi vincitori al titolo di Defensive Rookie of the year:

2019 Nick Bosa Edge Round 1, pick 2

2018 Darius Leonard LB Round 2, pick 36

2017 Marshon Lattimore CB Round 1, pick 11

2016 Joey Bosa Edge Round 1, pick 3

2015 Marcus Peters CB Round 1, pick 18

2014 Aaron Donald DL Round 1, pick 13

2013 Sheldon Richardson DL Round 1, pick 13

2012 Luke Keuchly LB Round 1, pick 9

2011 Von Miller Edge Round 1, pick 2

2010 Ndamukong Suh DL Round 1, pick 2

2009 Brian Cushing LB Round 1, pick 15

2008 Jerod Mayo LB Round 1, pick 10

2007 Patrick Willis LB Round 1, pick 11

2006 DeMeco Ryans LB Round 2, pick 33

2005 Shawne Merriman Edge Round 1, pick 12

2004 Jonathan Vilma LB Round 1, pick 12

Vediamo ora le quote antepost negli States per le scommesse sul vincitore del titolo in questo 2020:

Chase Young Edge @6

Isaiah Simmons LB @10

A.J. Epenesa DE @13

Patrick Queen LB @17

Jeff Okudah CB @21

Kenneth Murray LB @21

Grant Delpit S @21

Xavier McKinney S @23

Akeem Davis-Gaither LB @23

Troy Dye LB @23

Derrick Brown DL @23

Kristian Fulton CB @23

Javon Kinlaw DL @26

C.J. Henderson CB @26

Willie Gay Jr. LB @26

Ashtyn Davis S @26

Curtis Weaver Edge @26

Trevon Diggs CB @26

Jordan Elliot DL @26

Julian Okwara Edge @26

PICK: Chase Young @6.00

AZZARDO: Jeff Okudah @21.00

AZZARDO Grant Delpit @21.00

AZZARDO Xavier McKinney @23.00

