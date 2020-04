Scommesse Football Americano NFL: Rob Gronkowski torna a giocare a Tampa Bay dove ritrova Brady. Scendono ancora le quote dei Buccaneers

Anche oggi parliamo di Football Americano NFL perché ci sono novità importanti. Rob Gronkowski, uno dei migliori tigh end della storia della NFL, dopo un anno passato nel Wrestling, ha deciso di tornare a giocare, e lo farà a Tampa Bay dove ritrova Tom Brady con cui fece la storia ai New England Patriots. Sarà la stessa cosa in Florida? Intanto le quote per il Super Bowl dei Buccaneers continuano a scendere.

Rob Gronkowski torna in NFL a Tampa dove ritrova Tom Brady

E' passato appena un anno dal ritiro di Rob Gronkowski che ha passato l'ultima stagione nel WWE Wrestling ma è stato attirato nuovamente dal ritorno in NFL, per la precisione ai Tampa Bay Buccaneers che qualche settimana fa avevano già fatto il colpaccio firmando Tom Brady. Brady ha fatto la storia in New England con Gronko, e ora i Buccaneers hanno un altra arma in più in attacco oltre a Mike Evans e Chris Godwin.

Ovviamente questa notizia fa cambiare le quote antepost che calano ancora per i Tampa Bay Buccaneers che passano da @15 a @13 per la vittoria del Super Bowl, davanti proprio ai Patriots @17 e subito dietro al poker di testa: Kansas City Chiefs, Baltimore Ravens, San Francisco 49ers e New Orleans Saints. Cala anche la quota per la vittoria della conference di NFC che arriva @5, e ora i Bucs sono secondi dietro ai soli San Francisco 49ers. Tampa ai playoffs è un obiettivo minimo adesso, e si gioca @1.60. Salita da 9.5 a 10.0 anche la linea per la vittorie stagionali di Tampa.

Kansas City Chiefs @7

Baltimore Ravens @8

San Francisco 49ers @9

New Orleans Saints @12

Tampa Bay Buccaneers @13

New England Patriots @17

Philadelphia Eagles @17

Green Bay Packers @19

Seattle Seahawks @19

Pittsburgh Steelers @19

Dallas Cowboys @21

Buffalo Bills @23

Minnesota Vikings @26

Los Angeles Rams @26

Indianapolis Colts @29

Tennessee Titans @29

Cleveland Browns @29

Los Angeles Chargers @29

Chicago Bears @34

Houston Texans @36

Atlanta Falcons @41

Los Vegas Raiders @46

Denver Broncos @46

Arizona Cardinals @46

New York Giants @71

Miami Dolphins @71

New York Jets @71

Carolina Panthers @81

Jacksonville Jaguars @81

Detroit Lions @81

Cinncinati Bengals @101

Washington Redskins @101

