Scommesse Football Americano NFL: Coach of the Year, Bill Belichick favorito nonostante il divorzio da Tom Brady

A poche ore dall'atteso draft NFL, oggi parliamo del titolo di Coach of the Year per la prossima stagione di Football Americano, con i bookmakers degli States che continuano a favorire Bill Belichick che dovrà dimostrare di essere il migliore anche senza Tom Brady.

Coach of the Year, Bill Belichick davanti a tutti nonostante non ci sia più Brady ai Patriots

Dopo 20 anni Tom Brady ha lasciato i New England Patriots e il sodalizio con coach Bill Belichick per una delle coppie più vincenti di sempre nel mondo dello sport a 360°. Sono in molti a credere che per Belichick senza Brady non sarà più la stessa cosa in New England, con i Patriots chiamati a rifondare, ma molti sostengono anche l'ipotesi opposta, ovvero che Brady abbia vinto tanto e giocato così bene solo perché guidato da Belichick.

Quest'anno potremo avere una risposta a questo grande dubbio visto che Bill Belichick dovrà cavarsela senza Brady andato a Tampa Bay, ma con QB decisamente inferiori visti i nomi che si fanno (Jarrett Stidham, Brian Hoyer, Cody Kessler). Se l'attacco di New England è in calo, la difesa dovrebbe rimanere un reparto forte, e se Belichick riuscirà nell'impresa di arrivare ai playoffs anche quest'anno, potrebbe avere gli onori del titolo di Coach of the Year dove apre da favorito dalle quote antepost anche quest'anno @7.50.

Alle sua spalle, ma molto staccato, troviamo Kevin Stefanski @13 chiamato ad una grande stagione con i Cleveland Browns su cui già lo scorso anno c'era un grande hype con gli arrivi importanti di Odell Beckham Jr., Kareem Hunt, Sheldon Richardson e Olivier Vernon, anche se poi hanno deluso fino al licenziamento di Freddie Kitchens (e del GM John Dorsey) e la ripartenza con Stefanski che si è formato come offensive coordinator ai Minnesota Vikings. I Browns non giocano una postseason dal 2002 e far tornare Cleveland ai playoffs (obiettivo alla portata di questa squadra quest'anno), al primo anno in panchina, lo potrebbe portare al titolo di allenatore dell'anno.

Il terzo incomodo, con una quota molto golosa @16, è Bruce Arians, coach d'esperienza che quest'anno guiderà i nuovi Tampa Bay Buccaneers di Brady ma non solo visto che è tornato anche Rob Gronkowski oltre a Mike Evans, Chris Godwin, OJ Howard e Ronald Jones che assicurano una grandissima qualità in attacco (vedremo però se la linea offensiva proteggerà adeguatamente un non più mobilissimo Brady). Anche Arians è chiamato a riportare ai playoffs una squadra che non vede la postseason da qualche anno.

In quota @17 troviamo un trio di allenatori dove spicca Kyle Shanahan che lo scorso anno ha portato i suoi San Francisco 49ers fino al Super Bowl, dopo una grande regular-season, un Super Bowl poi perso contro i Kansas City Chiefs di Andy Reid che però si gioca molto più indietro @21. Gli altri allenatori @17 insieme a Shanahan sono Mike Vrabel dei Tennessee Titans, e Mike McCarthy che dopo la lunga esperienza da head coach a Green Bay, riparte dai Dallas Cowboys.

Bill Belichick @7.50

Kevin Stefanski @13

Bruce Arians @16

Kyle Shanahan @17

Mike Vrabel @17

Mike McCarthy @17

Frank Reich @19

Brian Flores @19

Sean McDermott @19

Andy Reid @21

Kliff Kingsbury @23

John Harbaugh @23

Vic Fangio @23

Mike Tomlin @23

Sean Payton @29

Zac Taylor @29

Doug Pederson @29

Sean McVay @31

Anthony Lynn @31

Pete Carroll @31

Matt LaFleur @34

Mike Zimmer @34

Ron Rivera @36

Dan Quinn @36

Jon Gruden @41

Matt Nagy @41

Matt Rhule @46

Joe Judge @46

Matt Patricia @51

Adam Gase @56

Bill O’Brien @56

Doug Marrone @56

