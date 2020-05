Scommesse Football Americano NFL: Trevor Lawrence favorito per essere la prima scelta al prossimo Draft del 2021

E' appena andato in archivio il draft NFL 2020, quello virtuale con ognuno in collegamento da casa propria per via dell'emergenza Covid-19 che però non ha fermato uno degli spettacoli più attesi tra gli appassionati di sport americani, la scelta delle stelle del futuro. Negli States però i bookmakers pensano già al draft del 2021 e mettono Trevor Lawrence, QB di Clemson, come prima scelta futura.

Prima scelta al prossimo NFL Draft del 2021: Trevor Lawrence senza avversari

Con ancora negli occhi la scontata prima scelta di Joe Burrow, anche per la prossima stagione gli analisti e i bookmakers negli USA si sbilanciano dando un netto favorito, ancora una volta un quaterback, in questo caso dei Clemson Tigers (grandi favoriti anche al titolo NCAAF nel 2020 come abbiamo visto in un recente articolo di analisi), per essere la prima scelta al NFL Draft 2021, anche se lo stesso Burrow ci ha dimostrato che nell'arco di una stagione intera le cose possono cambiare eccome. Il prodotto di LSU, finito a Cincinnati con la prima scelta del draft 2020, apriva con una scelta compresa tra la 5° e la 7° secondo gli analisti, ma vittoria dopo vittoria (squadra imbattuta in regular season), titolo personale di Mvp (con diversi record NCAAF polverizzati con 60 TD pass e 202.0 di Qb rating), titolo di SEC e anche titolo nazionale con LSU, hanno fatto scalare posizioni a Burrow fino alla scontata prima scelta dei Bengals.

Per il 2021 il nome forte al via è quello di Trevor Lawrence dato appena @1.33 per essere la prossima prima scelta. Grande talento, anche fisico, Lawrence guiderà quella che per tutti è la miglior squadra del prossimo anno, e la favorita per la vittoria del titolo nazionale, i Clemson Tigers che hanno raggiunto un ennesima finale anche nel 2019, seppur persa contro LSU. In 2 annate a Clemson il nativo del Tennessee ha messo insieme 6,945 yards con 66 touchdowns e soli 12 intercetti, con un 65.5% di lanci completati. Lo scorso anno la peggior prestazione di Lawrence arrivò proprio nella finalissima contro i Tigers di Burrow dove subì anche 2 intercetti.

Il primo avversario di Lawrance è un altro QB, Justin Fields @4 su cui bisogna fare molta attenzione visto che è il leader nel super reparto offensivo di Ohio State. Fields è stato finalista per l'Heisman Trophy anche lo scorso anno dove ha messo a referto 41 touchdowns con soli 3 intercetti, a cui ha aggiunto anche 10 touchdowns e 484 yards su corsa.

In terza piazza troviamo Penei Sewell @5 che però è un offensive tackle e nessun giocatore in questo ruolo è stato scelto per primo al draft dal 2013 ad oggi, quando i Kansas City Chiefs chiamarono Eric Fisher. Sewell è però considerato il miglior uomo di linea offensiva di questa stagione e in una squadra come gli Oregon Ducks potrebbe fare bene mettendosi in mostra per i pro della NFL. Dopo Sewell il salto in lavagna è enorme con D’Eriq King in doppia cifra @17, e torniamo quindi a parlare di un QB, questa volta dei Miami Hurricanes.

Trevor Lawrence @1.33

Justin Fields @4

Penei Sewell @5

D’Eriq King @17

Micah Parsons @26

Jamie Newman @34

Alex Leatherwood @34

Gregory Rousseau @34

Ja’Marr Chase @51

Travis Etienne @51

DeVonta Smith @51

Patrick Surtain II @51

Jaylen Waddle @51

Shaun Wade @51

