Scommesse Football Americano NFL: dove giocherà Cam Newton la prossima stagione? I bookmakers dicono New England Patriots

Con Winston accasato ai New Orleans Saints (dove probabilmente farà da secondo a Brees, pronto a subentrare in caso di problemi fisici del QB veterano dei Saints), l'altro grande nome tra i QB a spasso è quello di Cam Newton su cui non si sono ancora sciolti i dubbi sul suo futuro.

Cam Newton rimane a spasso? Per il 2020 i book puntano sul suo arrivo in New England

Tom Brady ha lasciato i New England Patriots che ora sono alla ricerca di un nuovo quaterback. Il primo grande nome tra i QB ancora a spasso ha già firmato il contratto con i New Orleans Saints, e parliamo di Jameis Winston che farà da secondo di Drew Brees in una squadra da titolo, pronto a subentrare in caso di problemi fisici del veterano, come ha fatto Bridgewater lo scorso anno per qualche settimana, giocando egregiamente al posto di Drew.

Al momento i New England Patriots hanno Jarrett Stidham come primo QB, non il massimo per Bill Belichick che dovrà fare a meno di Tom Brady dopo tanti anni, il QB con cui ha costruito la dinastia più vincente di sempre nel mondo degli sport americani e non solo. Cam Newton è un nome che affascina, alla sua 10° stagione in NFL, ha salutato i Carolina Panthers dove non ha mai lasciato un vero segno vincente per un QB che sembrava un predestinato ma che è andato a calare nelle quotazioni e nel valore anno dopo anno, anche per colpa degli infortuni, fino a rischiare di non trovare una squadra. Il mondo della NFL è pieno di giovani fenomeni che dovevano cambiare il volto della lega ma che si sono dispersi (ricordare un certo Andrew Luck? Ma anche Johnny Manziel, RGIII, JaMarcus Russell e la lista potrebbe continuare a lungo).

Non è stata tutta colpa di Newton che dalla stagione 2016, quella migliore dove arrivarono fino al Super Bowl (poi perso contro Denver) ha subito 106 sacks in 48 partite. Insomma, non una grande protezione per un QB molto mobile, ma in queste condizioni anche molto esposto ad infortuni che infatti non sono mancati in questi anni. Quella su Newton sarebbe una scommessa al 100% per un giocatore ormai 30enne che si porta dietro tutti questi dubbi, ma che rimane interessante anche per 2 squadre in ricostruzione come i Washington Redskins e i Jacksonville Jaguars. Subito dietro ci sono anche i Pittsburgh Steelers che lo scorso anno si sono ritrovati a giocare con QB come Mason Rudolph e Devlin Hodges al centro dell'attacco per via dei problemi fisici di Ben Roethlisberger, un QB che di anni ne ha messi insieme 38. A Pittsburgh potrebbero fare una pensata su Newton da backup di lusso, un pò come hanno fatto i Saints con Winston.

E se andasse ai Denver Broncos, proprio quelli contro cui Newton ha perso il Super Bowl del 2016? Non è impossibile visto che Denver chiude questa lavagna come ipotesi più difficile, ma potrebbe essere tentata di dare un appoggio ad un ottimo QB per il futuro, ma che è solo al 2° anno, Drew Lock. A Denver si sono mossi per migliorare il reparto offensivo con l'arrivo del RB Melvin Gordon e il draft col WR Jerry Jeudy. Ecco le lavagne dei bookmakers americani su dove giocherà il prossimo anno Sam Newton:

New England Patriots @2.50

Washington Redskins @2.75

Jacksonville Jaguars @5.50

Pittsburgh Steelers @6.50

Denver Broncos @7.00

