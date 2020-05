Scommesse Football Americano NFL: le prop bet sulla stagione del rookie Joe Burrow, prima scelta dei Bengals al draft NFL 2020

Continuiamo a parlare di Joe Burrow, il talento di LSU scelto alla prima chiamata dai Cincinnati Bengals che partiranno dal giovane QB per rifondare. Favorito per il titolo di rookie of the year e anche per essere il miglior giocatore offensivo tra quelli al primo anno, ma andiamo a vedere nel dettaglio le prop bet che i bookmakers americani stanno piazzando su Burrow.

Prop bet sul primo anno di Joe Burrow in NFL

Joe Burrow sembra essere un predestinato. Ha portato gli LSU Tigers alla vittoria del titolo nazionale di NCAAF dopo una regular season perfetta, è stato scelto alla prima chiamata del Draft 2020 dai Cincinnati Bengals ed è il favorito per essere il rookie of the year e in diversi altri titoli. I Bengals hanno salutato un quarterback d'esperienza come Andy Dalton che non ha mai fatto cambiare veramente passo a questa franchigia che però nel complesso, anche con Burrow, sembra ancora indietro nella ricostruzione.

I bookmakers di Las Vegas hanno realizzato le quote e le linee sulle prop bet, ovvero le prestazioni personali che Burrow riuscirà a mettere insieme nel suo primo anno tra i pro. Iniziamo dalla linea O/U sulle yards che Burrow lancerà quest'anno, una linea a 3850 passing yards. Se volete un confronto, lo scorso anno la prima scelta Kyler Murray ha lanciato 3722 yards al suo primo anno con Arizona mentre l'anno prima Baker Mayfield debuttò con 3725 passing yards in 13 partite con Cleveland. Lo scorso anno i quarterbacks dei Bengals hanno combinato per 3,994 passing yards (3,494 da Dalton che giocò 13 partite).

La linea sui TD Pass di Burrow è a 21.5. Lo scorso anno il rookie Mayfield ne lanciò 27, l'anno prima Murray si fermò a 20 TD pass (ma con 3 partite non giocate) mentre Dalton e il suo backup, rookie Ryan Findley, ne misero insieme appena 18 in un intera stagione con i Bengals nel 2019.

Interessante anche la linea degli Intercetti a 16.5 per Burrow che nel college con LSU ha dimostrato di essere uno dei QB più precisi col 76.3% di lanci completati e appena 6 intercetti su 527 lanci totali, anche se il livello delle difese di NCAAF non è certamente quello delle difese di NFL. I suoi predecessori prime scelte QB come Mayfield e Murray presero rispettivamente 14 e 12 intercetti nei loro primi anni nei pro.

Infine ci sono le altre players props speciali su Burrow:

Burrow migliorerà il record di 27 TD pass di un rookie? SI @2.50

Burrow migliorerà il record di 4,374 passing yards per un rookie? SI @3.50

Burrow segnerà almeno 5 TD su corsa nel 2020? SI @3.00

Burrow sarà nominato Offensive Rookie of the Year? SI @3.20

Burrow lancerà oltre 4,500 yards e i Bengals vinceranno la AFC North? SI @21.00

Burrow vincerà il titolo di 2020 NFL regular season MVP? SI @51.000

