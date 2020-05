Scommesse Football Americano NFL: tutte le linee e le quote della Week 1. La stagione inizierà con Chiefs-Texans ma anche con Brady contro Brees

I bookmakers hanno realizzato quote e linee per la stagione 2020 di Football Americano NFL che dovrebbe iniziare dal 10 settembre se tutto andrà come previsto. Si giocherà a porte chiuse e senza tifosi, una variabile in più da tenere in considerazione per le scommesse.

Vediamo analisi e pronostici vincenti Football Americano. Seguici anche su YOUTUBE con i nostri podcast e le video rubriche di approfondimento come Sport Usa News & Tips.

Week 1 stagione 2020: stilati i match, le linee e le quote dal 10 settembre

Finalmente abbiamo le sfide di Week 1 e anche le prime linee e quote dei bookmakers per la stagione 2020 di Football Americano NFL che dovrebbe prendere il via dal 10 settembre con il match di apertura: Kansas City Chiefs-Houston Texans. I campioni in carica, guidati da Patrick Mahomes, sono tra i favoriti anche per il 2020, e aprono subito con una linea di handicap in doppia cifra a -10.5 contro i Texans (unica linea in doppia cifra per questa prima settimana). Attesi anche tanti punti tra questi attacchi, con una linea O/U che apre subito a 56.5 per la sfida del giovedì che aprirà le ostilità in NFL.

Domenica c'è subito la rivalità Minnesota Vikings-Green Bay Packers, con i Vikings favoriti appena sopra al Field goal di spread, ovvero -3.5, mentre la linea O/U in questo caso è molto più bassa a 47.0 punti totali. Molto interessante la sfida divisionale tra Baltimore Ravens-Cleveland Browns, due delle delusioni dello scorso anno, ognuna a modo suo. Baltimore dopo una stagione quasi perfetta è uscita subito ai playoffs dove era super favorita, i Browns erano attesi ad una stagione di rinascita finalmente, dopo tanti anni deludenti, una rinaqscita che alla fine non è arrivata. Per questa prima sfida a Baltimore Jackson e compagni sono favoriti con -8.5 punti di spread in casa mentre la linea O/U è a 49.0. La linea O/U più bassa in assoluto è quella a 40.5 punti totali tra Buffalo Bills-NY Jets, due squadre che potrebbero fare bene quest'anno (Bills favoriti a -5.5).

La partita più equilibrata è Carolina Panthers-Las Vegas Raiders con le squadre che si giocano alla pari (pick, ovvero senza spread) e su cui ci sono stati molti cambiamenti (addirittura di franchigia nel caso dei Raiders) e ci sono molti punti interrogativi. Grande attesa anche per la sfida che mette contro subito due QB veterani e storici come Tom Brady e Drew Brees che si affronteranno in New Orleans Saints-Tampa Bay Buccaneers. La nuova vita di Brady con i Bucs sembra iniziare in salita visto che i Saints si giocano a -4.5 da favoriti. Brees e Brady dovrebbero creare anche spettacolo, specialmente per la conformazione della squadra di Tampa che sembra molto a trazione offensiva, e la linea O/U è alta a 49.5 punti totali. Joe Burrow, attesa prima scelta all'ultimo draft, esordirà in casa in Cincinnati Bengals-LA Chargers, ma da sfavorito (+3.5).

Il Monday night che come di consueto chiude la settimana vedrà contro NY Giants-Pittsburgh Steelers, due squadre che arrivano da stagioni deludenti. I Giants giocano in casa ma sono sfavoriti con +3.5 punti di spread in appoggio mentre la linea O/U si gioca a 48.0 punti totali. Ma il monday night sarà doppio visto che subito dopo giocheranno anche Denver Broncos-Tennessee Titans. I Titans, la grande sorpresa dello scorso anno, aprono sfavoriti (+3.0), bassa come era logico attendersi la linea O/U (42.0).

Chiefs-Texans (-10.5 / 56.5)

Falcons-Seahawks (+1.0 / 49.0)

Redskins-Eagles (+6.0 / 45.5)

Patriots-Dolphins (-6.5 / 44.0)

Vikings-Packers (-3.5 / 47.0)

Jaguars-Colta (+8.5 / 47.0)

Lions-Bears (-1.5 / 44.5)

Ravens-Browns (-8.5 / 49.0)

Bills-Jets (-5.5 / 40.5)

Panthers-Raiders (Pick / 46.5)

Bengals-Chargers (+3.5 / 46.0)

Saints-Buccaneers (-4.5 / 49.5)

49ers-Cardinals (-8.0 / 45.0)

Rams-Cowboys (+3.0 / 50.0)

Giants-Steelers (+3.5 / 48.0)

Broncos-Titans (-3.0 / 42.0)

Porte chiuse, stadi vuoti e senza tifosi, che impatto avranno sulle scommesse NFL?

Lo sappiamo, il Football Americano è uno degli sport dove il fattore campo incide di più, chiedete ai Seattle Seahawks che nel loro fortuna del Centurylink Field hanno costruito parte delle loro recenti fortune, con un tifo assiduo e rumoroso, il più rumoroso della nazione stando ai decibel registrati. Un tifo che rendeva difficile ai QB avversari anche fare le chiamate. Questo fattore nella prossima stagione non ci sarà visto che almeno all'inizio si giocherà a porte chiuse.

Anche i bookmakers però dovranno trovare i giusti accorgimenti, specialmente nelle linee di scommessa e sulle squadre che negli ultimi 5 anni hanno dominato. Per esempio i Minnesota Vikings sono stati i migliori delle ultime 5 stagione come rendimento nelle scommesse in casa (28-13-1 ATS, 68.3% di casse), seguiti dai New England Patriots (29-15-3 ATS, 65.9%) che allo stadio vuoto dovranno aggiungere la variabile del primo anno (dopo 20 stagioni) senza Tom Brady. Sul podio di questa statistica ci sono anche i Green Bay Packers che nel loro Lambeau Field, la frozen tundra, hanno tenuto un 23-18-1 ATS negli ultimi 5 anni (56.1%). Poi ci sono anche due squadre che non sono andate benissimo nelle ultime 5 stagioni, ma che a livello scommesse sono state ottime sotto al proprio pubblico: Chicago Bears (22-18-1 ATS, 55%) e Miami Dolphins (19-16-3 ATS, 54.3%).