Scommesse Football Americano NFL: analisi del calendario 2020 con tutte le linee e le quote dalla Week 1 alla Week 17

In questo articolo andiamo a vedere la stagione completa di Football Americano NFL 2020 e le 17 settimane di regular-season con tutte le prime linee e quote dei bookmakers e le nostre analisi.

Dopo aver parlato approfonditamente della Week 1 (clicca qui) con i Pronostici Football Americano NFL, e dopo averne parlato anche con Morfeo in una puntata del video-podcast Sport USA News & Tips (vedi sotto) con le nostre prime idee sulle scommesse, oggi analizziamo tutto il programma della stagione 2020 di NFL che dovrebbe iniziare il prossimo 10 settembre.

Il programma completo della stagione 2020 di NFL

WEEK 1

Si inizia il 10 settembre (forse, e a porte chiuse) con i campioni in carica che sfidano gli Houston Texans, il rematch dell'avvincente AFC Divisional Round degli scorso playoffs che ricorderete, i Texans chiusero avanti 24-0 al primo tempo ma persero 31-51 a fine partita, in un match incredibile. La sfida più attesa è però Saints-Buccaneers, con i nuovi Tampa Bay Buccaneers di Tom Brady e Rob Gronkowski contro i Saints che si affidano sempre al buon vecchio Drew Brees. In Bengals-Chargers c'è l'esordio della prima scelta Joe Burrow, in casa e contro i Chargers che hanno salutato Philip Rivers. Ecco tutte le linee della Week 1 che avrà il doppio monday night Giants-Steelers e Broncos-Titans. Tra parentesi la linea di handicap per la squadra di casa.

Chiefs-Texans (-10.5)

Falcons-Seahawks (+1.0)

Redskins-Eagles (+6.0)

Patriots-Dolphins (-6.5)

Vikings-Packers (-3.5)

Jaguars-Colts (+8.5)

Lions-Bears (-1.5)

Ravens-Browns (-8.5)

Bills-Jets (-5.5)

Panthers-Raiders (-1.0)

Bengals-Chargers (+3.5)

Saints-Buccaneers (-4.5)

49ers-Cardinals (-8.0)

Rams-Cowboys (+3.0)

Giants-Steelers (+3.5)

Broncos-Titans (-3.0)

WEEK 2

Spicca la sfida di AFC North Browns-Bengals, due squadre chiamate alla ricostruzione, e questa è anche l'avvincente sfida tra QB prime scelte: Joe Burrow e Baker Mayfield. Il Sunday Night sarà Seahawks-Patriots, il primo vero test in prime time e in diretta tv nazionale per i Patriots di Belichick ma senza Brady. Il monday night Raiders-Saints si giocherà a Las Vegas, con la nuova franchigia dei Raiders.

Browns-Bengals (-8.5)

Bears-Giants (-5.0)

Eagles-Rams (-4.5)

Cowboys-Falcons (-7.5)

Buccaneers-Panthers (-8.5)

Jets-49ers (+4.0)

Steelers-Broncos (-5.0)

Titans-Jaguars (-11.0)

Packers-Lions (-6.5)

Dolphins-Bills (+3.0)

Colts-Vikings (-3.5)

Cardinals-Redskins (-7.0)

Texans-Ravens (+6.0)

Chargers-Chiefs (+5.5)

Seahawks-Patriots (-3.5)

Raiders-Saints (-4.0)

WEEK 3

Settimana con tanti big match potenziali, specialmente al Sunday Night con i Saints ancora una volta impegnati in una sfida interessante, questa volta in casa contro i Packers di Aaron Rodgers in un altro scontro al top tra QB che hanno fatto la storia delle ultime stagioni NFL. Il Monday Night è però il piatto forte tra due candidate al Super Bowl: Baltimore Ravens-Kansas City Chiefs, Mahomes contro Jackson.

Jaguars-Dolphins (+1.5)

Giants-49ers (+7.5)

Browns-Redskins (-9.0)

Eagles-Bengals (-12.0)

Patriots-Raiders (-5.0)

Falcons-Bears (-1.5)

Bills-Rams (-2.5)

Steelers-Texans (-4.5)

Vikings-Titans (-3.0)

Chargers-Panthers (-5.5)

Colts-Jets (-6.0)

Seahawks-Cowboys (-1.5)

Cardinals-Lions (-4.0)

Broncos-Buccaneers (+3.0)

Saints-Packers (-6.0)

Ravens-Chiefs (-1.0)

WEEK 4

La settimana sarà aperta dal Thursday Night Jets-Broncos, due franchigie che secondo noi potrebbero fare meglio del previsto quest'anno. Il prime time della domenica promette scintille con 49ers-Eagles, mentre al lunedì si chiude con Packers-Falcons. Occhio ai Chiefs che ospitano i Patriots tornando a domenica mentre i Ravens sono massimi favoriti di giornata anche se in trasferta visto che sono dati a -13.0 a Washington.

Jets-Broncos (+1.0)

Lions-Saints (+8.5)

Buccaneers-Chargers (-8.0)

Bengals-Jaguars (-3.5)

Texans-Vikings (-1.0)

Dolphins-Seahawks (+6.0)

Titans-Steelers (-1.0)

Cowboys-Browns (-5.5)

Panthers-Cardinals (+1.5)

Bears-Colts (-1.0)

Redskins-Ravens (+13.0)

Rams-Giants (-6.5)

Chiefs-Patriots (-8.0)

Raiders-Bills (-1.0)

49ers-Eagles (-4.5)

Packers-Falcons (-4.0)

WEEK 5

I Buccaneers aprono la settimana giovedì a Chicago da favoriti. Titans-Bills è una delle sfide più interessanti della domenica ma questa volta non ci tradisce nemmeno il Sunday Night con Seahawks-Vikings mentre lunedì i Saints sono nettamente favoriti in casa contro i Chargers. Anche in questa Week 5 però i massimi favoriti sono i Ravens dati addirittura a -16.5 contro i Bengals di Burrow.

Bears-Buccaneers (+2.5)

Titans-Bills (+0.5)

Patriots-Broncos (-5.0)

Texans-Jaguars (-9.5)

Ravens-Bengals (-16.5)

Falcons-Panthers (-7.0)

Chiefs-Raiders (-11.0)

Jets-Cardinals (-1.0)

Steelers-Eagles (+0.5)

Redskins-Rams (+7.0)

49ers-Dolphins (-13.0)

Cowboys-Giants (-8.5)

Browns-Colts (-1.0)

Seahawks-Vikings (-3.5)

Saints-Chargers (-9.5)

WEEK 6

Subito inizio col botto nel Thursday Night Bills-Chiefs ma a prendersi i riflettori domenica sono Brady e Rodgers in Buccaneers-Packers. I Ravens impegnati a Philadelphia contro gli Eagles hanno finalmente un test importante sulla carta, e i massimi favoriti di giornata sono i nuovi Colts di Rivers che ospitano i Bengals e sono dati a -9.5. Nel Monday Night i Cardinals di Kyler Murray e i Cowboys di Dak Prescott ed Ezekiel Elliot testano le loro speranze e la loro potenzialità per il 2020.

Bills-Chiefs (+4.5)

Titans-Texans (-2.5)

Eagles-Ravens (+2.5)

Vikings-Falcons (-3.5)

Steelers-Browns (-3.5)

Colts-Bengals (-9.5)

Jaguars-Lions (+2.5)

Panthers-Bears (+3.5)

Giants-Redskins (-6.0)

Chargers-Jets (-3.5)

Broncos-Dolphins (-6.5)

Buccaneers-Packers (-4.5)

49ers-Rams (-6.5)

Cowboys-Cardinals (-7.5)

WEEK 7

Eagles-Giants aprono le danze giovedì, domenica sono in campo i Saints, massimi favoriti di giornata in casa a -13.5 contro i Panthers in ricostruzione. Da non perdere la sfida tra i rookie QB Tua Tagovailoa e Justin Herbert in Dolphins-Chargers e il Sunday Night con l'ex Jon Gruden che con i Raiders ospita e sfida la sua ex squadra, i Buccaneers. Al lunedì uno scialbo (a dir poco) Rams-Bears a chiudere una 7° settimana che già al giovedì si era aperta senza particolare spettacolo.

Eagles-Giants (-8.5)

Saints-Panthers (13.5)

Jets-Bills (+3.5)

Bengals-Browns (+4.5)

Redskins-Cowboys (+8.5)

Ravens-Steelers (-8.0)

Dolphins-Chargers (+1.5)

Texans-Packers (+1.0)

Falcons-Lions (-6.0)

Cardinals-Seahawks (+3.5)

Broncos-Chiefs (+7.5)

Patriots-49ers (+2.0)

Raiders-Buccaneers (+3.5)

Rams-Bears (-3.5)

WEEK 8

Poker di sfide divisionali davvero interessanti al giro di boa come Packers-Vikings, Bills-Patriots, Seahawks-49ers e il Sunday Night Eagles-Cowboys che a quel punto della stagione potrebbero essere match delicatissimi e sparti acque per il 2020. Il Monday Night sarà tra Giants e Buccaneers.

Panthers-Falcons (+3.5)

Packers-Vikings (-2.5)

Bengals-Titans (+5.0)

Chiefs-Jets (-13.5)

Lions-Colts (+3.0)

Dolphins-Rams (+5.0)

Bills-Patriots (-1.5)

Browns-Raiders (-2.5)

Chargers-Jaguars (-8.5)

Bears-Saints (+4.0)

Seahawks-49ers (+1.5)

Eagles-Cowboys (-2.0)

Giants-Buccaneers (+3.5)

WEEK 9

Giovedì si inizia col rematch del NFC Championship game dello scorso anno: 49ers-Packers. Il Sunday Night ci ripropone lo scontro di Week 1 tra Brady e Brees con Buccaneers-Saints. Giornata equilibrata se togliamo il -16.0 dei Chiefs in casa contro i Panthers. Bel test per i Ravens a Indianapolis.

49ers-Packers (-6.5)

Jaguars-Texans (+6.0)

Redskins-Giants (+2.5)

Colts-Ravens (+5.0)

Vikings-Lions (-7.5)

Titans-Bears (-2.0)

Chiefs-Panthers (-16.0)

Bills-Seahawks (-1.0)

Falcons-Broncos (-2.0)

Chargers-Raiders (-1.0)

Cardinals-Dolphins (-4.5)

Cowboys-Steelers (-3.5)

Saints-Buccaneers (-0.5)

Jets-Patriots (+4.0)

WEEK 10

Thursday Night equilibrato ed interessante con Titans-Colts, ma il big match si gioca domenica pomeriggio con Saints-49ers, due squadre che inoltre arriveranno a questo appuntamento entrambe dopo 2 test importanti anche in week 9. Packers massimi favoriti di giornata a -12.5 a Lambeau Field contro i Jaguars. Interessante Sunday Night con i Ravens che giocano in New England. Saranno Bears-Vikings a chiudere i conti al Monday Night, molto equilibrato proprio come la prima sfida che apre la settimana giovedì. Questa è una delle settimane più equilibrate visto che abbiamo ben 8 partite sotto i 3 punti di spread, 3 delle quali praticamente alla pari.

Titans-Colts (-1.0)

Browns-Texans (-2.5)

Steelers-Bengals (-10.0)

Lions-Redskins (-5.0)

Panthers-Buccaneers (+8.0)

Giants-Eagles (+5.0)

Packers-Jaguars (-12.5)

Cardinals-Bills (+2.5)

Dolphins-Jets (+0.5)

Raiders-Broncos (-1.5)

Rams-Seahawks (-0.5)

Saints-49ers (-1.5)

Patriots-Ravens (+3.5)

Bears-Vikings (-0.5)

WEEK 11

La sfida più interessante è Ravens-Titans, con i Ravens che cercheranno di prendersi la rivincita contro la franchigia di Tennessee che lo scorso anno eliminò clamorosamente quella di Baltimore al AFC Divisional Round. I Ravens a -9.5 sono anche u massimi favoriti di giornata, visto che per il Sunday Night Raiders-Chiefs non sono ancora disponibili le linee, mentre il Monday Night Buccaneers-Rams vede la squadra di Tampa favorita ma solo a -4.5. La settimana si aprirà col Thunrsday Night Seahawks-Cardinals, scontro divisionale con Seattle favorita con un TD di vantaggio.

Seahawks-Cardinals (-7.0)

Jaguars-Steelers (+8.5)

Panthers-Lions (-0.5)

Texans-Patriots (+1.5)

Ravens-Titans (-9.5)

Colts-Packers (-1.0)

Browns-Eagles (+2.0)

Saints-Falcons (-8.0)

Redskins-Bengals (-1.5)

Broncos-Chargers (-3.0)

Vikings-Cowboys (+0.5)

Raiders-Chiefs (?)

Buccaneers-Rams (-4.5)

WEEK 12

Settimana del Thanksgiving Day con triplo appuntamento al giovedì con Lions-Texans, Cowboys-Redskins (la squadra di Dallas è anche la maggior favorita di giornata a -12.5) e Steelers-Ravens con Big Ben che sfida i rivali di Baltimore. Domenica pomeriggio i Chiefs di Patrick Mahomes fanno visita a Tampa e a Tom Brady mentre il Sunday Night accenderà le ostilità tra due rivali di NFC North, Packers-Bears. Interessante ed equilibrato anche il Monday Night con gli Eagles di poco favoriti sui Seahawks.

Lions-Texans (+1.5)

Cowboys-Redskins (-12.5)

Steelers-Ravens (+4.5)

Bills-Chargers (?)

Colts-Titans (-2.5)

Vikings-Panthers (-8.5)

Jaguars-Browns (+6.5)

Bengals-Giants (+1.5)

Patriots-Cardinals (-7.0)

Jets-Dolphins (-3.5)

Falcons-Raiders (-2.0)

Broncos-Saints (+4.5)

Rams-49ers (+3.0)

Buccaneers-Chiefs (+2.5)

Packers-Bears (-4.0)

Eagles-Seahawks (-2.5)

WEEK 13

Subito un giovedì da leoni con Ravens-Cowboys. Domenica i Vikings a -11.5 in casa contro i Jaguars sono i massimi favoriti di giornata, ma anche i Chiefs si giocano a -11.0 nel Sunday Night interno contro i Broncos. Da non perdere anche la sfida tra rookie QB in Dolphins-Bengals, Tua contro Joe e quella tra Chargers-Patriots, due franchigie che dopo tanti anni si sono invece separate dai rispettivi QB. Scontro tra difese di grande livello invece per il Monday Night 49ers-Bills.

Ravens-Cowboys (-6.5)

Falcons-Saints (+4.5)

Titans-Browns (-2.0)

Bears-Lions (-6.0)

Dolphins-Bengals (-3.5)

Steelers-Redskins (-10.5)

Vikings-Jaguars (-11.5)

Texans-Colts (+0.5)

Jets-Raiders (+0.5)

Seahawks-Giants (-8.0)

Cardinals-Rams (+2.0)

Chargers-Patriots (+2.5)

Packers-Eagles (+0.5)

Chiefs-Broncos (-11.0)

49ers-Bills (-6.0)

WEEK 14

Rams-Patriots ad aprire le danze in una sfida del giovedì sulla carta molto equilibrata, decisamente più di Dolphins-Chiefs di domenica, con i Chiefs favoriti a -12.0 anche se in trasferta. La maggior favorita di giornata è però la squadra di Jimmy Garappolo, i 49ers che sono dati a -15.5 in casa contro i Redskins. Non ci sono le linee dell'interessante sfida Eagles-Saints mentre il Sunday Night sarà tra Bills-Steelers. Da non perdere anche il Monday Night Browns-Ravens, scontro divisionale ma anche in questo caso gli ospiti sono favoriti.

Rams-Patriots (-1.0)

Jaguars-Titans (+6.5)

Lions-Packers (+4.5)

Buccaneers-Vikings (-5.0)

Dolphins-Chiefs (+12.0)

Panthers-Broncos (+3.0)

Bears-Texans (+2.5)

Giants-Cardinals (-1.5)

Bengals-Cowboys (+8.0)

Raiders-Colts (-0.5)

Seahawks-Jets (-8.0)

Chargers-Falcons (-0.5)

49ers-Redskins (-15.5)

Eagles-Saints (?)

Bills-Steelers (-2.5)

Browns-Ravens (+6.0)

WEEK 15

Raiders-Chargers al via giovedì non è il massimo, ma la Week 15 domenica ci regala belle sfide, su tutte Saints-Chiefs, scontro tra due contender per il prossimo Super Bowl. La maggior favorita di giornata, con la linea più alta dell'intera stagione al momento, è la squadra dei Ravens che in casa si giocano a -18.0 contro quella che per molti sarà la peggior formazione del 2020, i Jaguars. Classico match anche per il Sunday Night tra Cowboys-49ers, sfida molto in equilibrio. Altro scontro di AFC North invece per il Monday Night con Bengals-Steelers.

Raiders-Chargers (-3.0)

Colts-Texans (-3.5)

Titans-Lions (-6.0)

Rams-Jets (-6.5)

Broncos-Bills (?)

Packers-Panthers (-9.0)

Vikings-Bears (-3.0)

Redskins-Seahaks (+8.5)

Ravens-Jaguars (-18.0)

Giants-Browns (+2.5)

Falcons-Buccaneers (+3.0)

Cardinals-Eagles (+4.0)

Saints-Chiefs (+1.0)

Cowboys-49ers (+1.0)

Bengals-Steelers (+6.5)

WEEK 16

A Natale il regalo della NFL è Saints-Vikings di venerdì 25 dicembre, mentre domenica i Ravens sono ancora una volta i massimi favoriti di giornata, a -12.5 in casa contro i Giants. Sunday Night invece molto equilibrato tra Cowboys-Eagles mentre il Monday Night vedrà di fronte Packers-Titans, col coach dei padroni di casa, Matt LaFleur, ex allenatore a Tennessee.

Saints-Vikings (-6.5)

Raiders-Dolphins (-6.0)

Lions-Buccaneers (+7.0)

Jets-Browns (+1.0)

Chargers-Broncos (-1.0)

Cardinals-49ers (+7.0)

Ravens-Giants (-12.5)

Chiefs-Falcons (?)

Redskins-Panthers (+0.5)

Jaguars-Bears (+6.5)

Texans-Bengals (-7.5)

Steelers-Colts (-2.5)

Seahawks-Rams (-3.0)

Cowboys-Eagles (-1.5)

Packers-Titans (-3.5)

WEEK 17

Ultima giornata di regular season, molti giochi potrebbero essere già stati fatti e molte squadre sicure dei playoffs potrebbero lasciare a riposo le proprie stelle, senza rischiare inutili infortuni in vista della post-season, anche se le sfide interessanti non mancherebbero, su tutte il Sunday Night 49ers-Seahawks. Ci sono anche ben 4 squadre favorite in doppia cifra: i Colt in casa contro i Jaguars, gli Eagles che ospitano i Redskins, i Chiefs che ospitano i Chargers e i Ravens che chiudono a Cincinnati. Tutte queste 4 squadre sono al momento favorite con -10.5 punti di handicap, ma come detto potrebbero trovarsi a giocare queste sfide senza i titolari.

Colts-Jaguars (-10.5)

Texas-Titans (-1.0)

Lions-Vikings (+3.5)

Buccaneers-Falcons (-6.5)

Eagles-Redskins (-10.5)

Patriots-Jets (-7.5)

Bills-Dolphins (-7.5)

Browns-Steelers (-1.0)

Panthers-Saints (+8.0)

Bears-Packers (-1.0)

Chiefs-Chargers (-10.5)

Giants-Cowboys (+4.5)

Bengals-Ravens (+10.5)

Rams-Cardinals (-5.5)

49ers-Seahawks (-5.0)

Broncos-Raiders (-2.0)