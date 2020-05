Scommesse Football Americano NFL: Derrick Henry guida i running back, secondo i bookmakers sarà lui a correre più yards nel 2020

Torniamo a parlare di Football Americano NFL con quote e scommesse e oggi ci occupiamo di singoli giocatori, in particolare di running back e di chi secondo i bookmakers sarà il migliore come rushing yards nella stagione 2020. Un terzetto spicca su tutti: Derrick Henry, Ezekiel Elliott e Nick Chubb.

Per i bookmakers Derrick Henry sarà il RB che metterà a segno più rushing yards

Continuiamo ad occuparci della prossima stagione di Football Americano NFL, anche se si naviga nell'incertezza per il Coronavirus e l'ipotesi di giocare a porte chiuse è già di per se una stranezza visto che in pochi sport come nel Football il pubblico di casa ha un fattore realmente rilevante sul gioco, pensate alle chiamate e cambi di gioco che un quaterback avversario è costretto a fare nel caos della tifoseria avversaria che urla e sbraita. Non a caso vengono registrati i decibel di rumore nei vari stadi, e quelli più alti hanno un incidenza anche nelle scommesse.

Oggi però non parliamo di QB e di aubible, ma di running back, ovvero chi corre, e di cosa pensano i book americani su chi sarà il migliore, ovvero su chi metterà a segno più rushing yards durante la stagione. L'uomo da battere è Derrick Henry, RB dei Tennessee Titans che ha spinto ad una stagione ben sopra le attese nel 2019, e dove è stato il migliore come corse con 1,540 yards in 15 partite ed un impressionante 5.1 yards di media per portata. Con questi numeri è chiaro che Henry apra favorito, anche perché il modello di gioco d'attacco dei Titans con Tannehill non dovrebbe cambiare troppo quest'anno, e King Henry sarà il giocatore di riferimento.

Il grande avversario è Ezekiel Elliott dei Dallas Cowboys. Elliot ha chiuso solo 4° nel 2019 con 1,357 yards, ma può fare molto meglio di così visto che parliamo del leader nelle rushing yards della stagione 2018 e della stagione 2016, anche se lo scorso anno lo abbiamo ritrovato anche dietro a Nick Chubb (1,494 yards) dei Cleveland Browns che abbiamo anche quest'anno nel terzetto di RB favoriti e in singola cifra, mentre con Saquon Barkley @11 si passa in doppia cifra.

TOP 20 QUOTE NFL 2020: RUSHING YARDS LEADER

Derrick Henry @3

Ezekiel Elliott @6

Nick Chubb @8

Saquon Barkley @11

Josh Jacobs @12

Christian McCaffrey @13

Devin Singletary @16

Dalvin Cook @18

Kenyan Drake @18

Aaron Jones @20

Joe Mixon @20

Chris Carson @22

Miles Sanders @30

Derrius Guice @35

Cam Akers @40

Leonard Fournette @40

Mark Ingram II @40

Alvin Kamara @40

Marlon Mack @40

Ke'Shawn Vaughn @40

VINCITORI ULTIME 10 EDIZIONI RUSHING YARDS LEADER

2019 Derrick Henry

2018 Ezekiel Elliott

2017 Kareem Hunt

2016 Ezekiel Elliott

2015 Adrian Peterson

2014 DeMarco Murray

2013 LeSean McCoy

2012 Adrian Peterson

2011 Maurice Jones-Drew

2010 Arian Foster

