Scommesse Football Americano NFL: chi totalizzerà più yards in ricezione nella prossima stagione? Michael Thomas potrebbe fare il bis anche nel 2020

Lo scorso anno nessuno ha tenuto i numeri di Michael Thomas tra i WR, e il ricevitore dei Saints, alla corte di Drew Brees e in una squadra che ambisce al Super Bowl, è favorito dalle quote antepost per essere il migliore come receiving yards anche nel 2020, davanti a Julio Jones che questo titolo lo vinse nel 2018 e pure nel 2015.

Vediamo i Pronostici Football Americano NFL e le migliori quote antepost in vista della stagione 2020. Dopo aver parlato di running back, oggi ci occupiamo di wide receiver e di chi sarà, secondo i bookmakers del Nevada, il giocatore che metterà a referto più yards in ricezione nella prossima stagione.

Michael Thomas stacca Julio Jones e DeAndre Hopkins nelle yards in ricezione

Michael Thomas lo scorso anno ha dominato tra i WR con 1,725 yards in ricezione, staccando di circa 350 yards il secondo, Julio Jones che non superò le 1,394 yards e che secondo i bookmakers è il 2° nelle lavagne anche per la prossima stagione. Come detto Jones è un WR d'esperienza e qualità che è già stato il migliore nel 2015 e nel 2018, peccato che la sua squadra, sebbene data in crescita e con un buon potenziale in attacco, non sia paragonabile a quella di Thomas, con la trazione anteriore data da braccio di Drew Brees che assicura sempre tanti lanci, molti dei quali verso Michael Thomas, che potrebbe essere il target favorito anche in questa annata.

A guastare la festa potrebbe provarci DeAndre Hopkins passato in offseason dagli Houston Texans ai Arizona Cardinals, e che per molti potrà fare bene con Kyler Murray in regia, sicuramente migliorando le 1,165 yards valide per l'11° posto in questa categoria, lo scorso anno quando era al servizio di Deshaun Watson.

TOP 20 QUOTE NFL 2020: RECEIVING YARDS LEADER

Michael Thomas @4.50

Julio Jones @7

DeAndre Hopkins @9

Mike Evans @12

Chris Godwin @15

Tyreek Hill @15

Davante Adams @18

Amari Cooper @18

Odell Beckham Jr. @20

Travis Kelce @25

Juju Smith-Schuster @25

Allen Robinson @28

Kenny Golladay @30

T.Y. Hilton @30

Cooper Kupp @30

DeVante Parker @30

Courtland Sutton @30

Michael Gallup @40

D.J. Moore @40

Adam Thielen @40

Robert Woods @40

VINCITORI ULTIME 10 EDIZIONI RECEIVING YARDS LEADER

2019 Michael Thomas

2018 Julio Jones

2017 Antonio Brown

2016 T.Y. Hilton

2015 Julio Jones

2014 Antonio Brown

2013 Josh Gordon

2012 Calvin Johnson

2011 Calvin Johnson

2010 Brandon Lloyd

