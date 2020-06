Scommesse Football Americano: Black Lives Matter e Goodell riaprono le porte della NFL a Colin Kaepernick?

L'ex quaterback dei San Francisco 49ers, Colin Kaepernick non gioca in NFL da 3 anni e per molti appassionati e analisti questo è dovuto in grossa parte alle sue proteste contro la brutalità della polizia nel 2016. Dopo la morte di George Floyd il movimento Black Lives Matter sta mettendo i riflettori sulla questione razziale, e anche Roger Goodell si è lanciato con un endorsement pro Kaepernick.

Black Lives Matter e Roger Goodell spingono per il ritorno di Colin Kaepernick in NFL nel 2020?

Con il movimento Black Lives Matter sempre più importante, dopo la morte di George Floyd a Minneapolis il 25 maggio scorso (e non solo), anche gli sport americani devono interrogarsi sulla questione razziale, ad iniziare dalla NFL che si è sempre vantata di essere la lega più inclusiva. In verità le cose stanno molto diversamente e per tanti appassionati ed esperti le proteste dal campo (del tutto pacifiche visto che si trattava di un inchino) di Colin Kaepernick contro la brutalità della polizia nel 2016, sarebbero costate al ex QB dei 49ers, il posto e il contratto in NFL dove i proprietari sono da sempre tutti bianchi e dove i giocatori di colore hanno quasi sempre ruoli di atletismo e mai di calcolo, come quello del QB appunto.

Kaepernick sembrava un astro nascente, il prototipo del nuovo QB che oltre a lanciare ha anche grande atletismo e corsa, tanto da portare San Francisco ad un record di 11-4-1 e al Super Bowl poi perso 31-34 contro i Ravens nel 2012. Con le proteste del 2016 però qualcosa si è rotto e il QB non ha più trovato un contratto nelle ultime 3 stagioni, anche se va detto che tra il 2015 e il 2016 i suoi rendimenti con i 49ers erano calati (record di 3-16 per San Francisco in 19 partite con Kaepernick al via che ha completato il 59% dei lanci con 202 passing yards di media), non solo per colpa sua visto che la squadra si era andata a smantellare passo dopo passo a seguito del Super Bowl perso.

Ora il vento sembra cambiare e a 32 anni potremmo rivedere Kaepernick in NFL nella stagione 2020. Del resto anche il commissioner Roger Goodell avrebbe parlato dell'argomento razziale e incoraggiato le squadre a firmare Kaepernick per un suo ritorno sulla scena il prossimo anno. I bookmakers americani rimangono freddini quotano il suo ritorno in Week 1 della Regular Season 2020 @3.75.

Dove potrebbe andare Kaepernick? Lo scorso novembre aveva svolto un workout ad Atlanta dove aveva attirato più le attenzioni di televisioni e media che quelle degli scouts ma proprio per questo non bisogna sottovalutare proprio il discorso di ritorno economico e di visibilità che potrebbe avere in questo momento la firma di Kaepernick, per essere un pò cinici.

In lavagna alcuni book statunitensi hanno fatto delle ipotesi, e su tutte spiccano i Baltimore Ravens che di certo nel ruolo son ben coperti con Lamar Jackson, ma vogliono assicurarsi un backup importante e magari da rilanciare, un esperimento che ha già dato i suoi frutti con Robert Griffin III. Anche i Seattle Seahawks di Russell Wilson potrebbero fare lo stesso ragionamento, così come gli Houston Texans che sono più staccati in quota. Praticamente impossibile il ritorno a San Francisco, ma occhio ai Minnesota Vikings che hanno offerto 2 anni di contratto a 66 milioni di dollari a Kirk Cousins ma se gli succede qualcosa sono guai visto che come backup in Minnesota non sono messi per niente bene quindi anche questa potrebbe essere un ipotesi percorribile anche se siamo sempre nel campo quasi del Fanta football.

Baltimore Ravens @3.25

Seattle Seahawks @3.75

Houston Texans @5

Los Angeles Chargers @5.50

Kansas City Chiefs @7

Jacksonville Jaguars @8.50

Minnesota Vikings @9

Tennessee Titans @11

Philadelphia Eagles @13

