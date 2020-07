Scommesse Football Americano NFL: Cam Newton ai New England Patriots. Come cambiano le quote per la prossima stagione?

Torniamo a parlare di Football Americano NFL dopo un periodo di stop visto che nelle ultime ore è arrivata una bomba di mercato che potrebbe cambiare alcune dinamiche per la prossima stagione: la firma di Cam Newton con i New England Patriots.

Vediamo analisi e pronostici vincenti football americano con le ultime news sulla NFL.

I Patriots firmano Cam Newton. Come cambiano le quote per la prossima stagione?

Tom Brady ha salutato Belichick e New England ormai da tempo, e qualsiasi appassionato sa di questa notizia che sconvolgerà la prossima stagione NFL ma domenica ne è arrivata un altra di notizia bomba: i New England Patriots hanno firmato Cam Newton con un contratto di un anno, da affiancare a Jarrett Stidham per il dopo Brady. I Patriots, che dopo la notizia dell'addio di Brady erano saliti moltissimo nelle quote di analisti e bookmakers fino @40 volte la posta, ora tornano a scendere anche se mantengono una quota importante @30 volte la posta per la vittoria del prossimo Super Bowl.

Scende chiaramente anche la quota antepost per la vittoria della conference di AFC con i Patriots che passano da @21 a @15 di quota dietro a Kansas City @3, Baltimore @3.50, Indianapolis @11 e Pittsburgh @12, e alla pari con i rivali divisionali di AFC East, i Buffalo Bills.

Il calo di quota più importante è proprio quello che riguarda direttamente Cam Newton che passa da @300 a @40 volte la posta per vincere il titolo dio mvp di questa regular-season, un titolo che l'ex QB di Carolina ha già vinto in passato.

