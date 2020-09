Pronostici Football Americano NFL: inizia la stagione 2020 col Thusday Night Week 1: Kansas City Chiefs-Houston Texans del 10-09-2020

L'attesa è finita, questo giovedì notte inizia la stagione 2020 di Football Americano NFL col consueto Thusday Night che vedrà di fronte Kansas City Chiefs-Houston Texans. I campioni in carica guidati da Patrick Mahomes inizieranno con una vittoria?

Vediamo analisi e pronostici vincenti football americano NFL con quote di riferimento Snai e Marathonbet. Abbiamo parlato dell'inizio della nuova stagione con Morfeo, in un interessante Preview su YouTube:

Analisi e Free pick Kansas City Chiefs-Houston Texans

I Kansas City Chiefs, campioni del Super Bowl LIV, e il loro quaterback MVP Patrick Mahomes, ospitano gli Houston Texans per questo kick off della stagione 2020 di NFL, con i padroni di casa favoriti con -9.0 punti di handicap. In calo la linea O/U che apriva a 56.5 punti ma è scesa a 54.0 anche perché le condizioni meteo danno pioggia. Sulla carta KC è giustamente favorita ma non siamo molto certi che vincerà in doppia cifra e appoggiamo i Texans sfavoriti, come Under, ma visto che siamo alla prima partita, andiamo con investimenti più bassi rispetto al solito.

Non ci aspettiamo una sfida pazza come quella degli scorsi playoffs, con Houston avanti 24-0 a fine primo tempo al AFC Divisional Round, ma poi perdente 31-51. In quella sfida Deshaun Watson mise insieme 37 rushing yards su 6 portate e potrà superare le 30 yards su corsa anche in questa week 1. Lo scorso ottobre ad Arrowhead inoltre Houston vinse 31-24 gestendo il cronometro e dominando nel possesso (anche in quel caso 42 rushing yards in 10 portate per Watson).

Statistiche. I Texans sono Under 4-1 nelle ultime trasferte e Under 11-4-1 nelle ultime partite nel mese di settembre. La franchigia in trasferta è avanti 9-3-1 ATS negli ultimi precedenti tra Kansas City e Houston.

FREE PICK TNF WEEK 1

🏈Kansas City Chiefs-Houston Texans: TEXANS +9.5 @1.97 (stake 0.5)

🏈Kansas City Chiefs-Houston Texans: UNDER 55.5 @1.70 (stake 0.5)

🏈Kansas City Chiefs-Houston Texans: WATSON OVER 30.5 RUSHING YARDS @1.83 (stake 0.5)

Seguici anche sul canale Telegram di BETTING MANIAC per altre giocate sugli sport americani, ma anche sul calcio.