Pronostici Football Americano NFL: LA Rams-Dallas Cowboys e partite di Week 1 del 13-09-2020

Prima domenica della stagione 2020 di Football Americano NFL con tante partite in programma dopo l'aperitivo offerto da Chiefs-Texans lo scorso giovedì notte.

Vediamo analisi e pronostici vincenti football americano NFL con quote di riferimento Snai e Marathonbet.

Analisi e Free pick Week 1 NFL

Dopo l'antipasto del Thursday Night, questa domenica si inizia a fare sul serio con la Week 1 di NFL. Le giocate di Guru e Morfeo le trovate nei nostri servizi PREMIUM e VIP BETTING MANIAC su Telegram. Vediamo però le notizie più importanti per domenica.

New England Patriots-Miami Dolphins

In New England inizia la vita senza Tom Brady e ci sono molte curiosità su come andrà la stagione dei Patriots senza il loro storico QB andato a Tampa. Si riparte con Cam Newton che dovrebbe avere una chance da titolare con Belichick.

Carolina Panthers-Las Vegas Raiders

Nuovo coach, nuovo offensive coordinator, nuovo defensive coordinator e anche un nuovo QB per Carolina. Quante novità visto che anche i Raiders si presentano con la nuova franchigia spostata da Oakland a Las Vegas. A Charlotte domenica occhio al 50% di possibilità di pioggia e temporali forti.

Minnesota Vikings-Green Bay Packers

Due franchigie importanti di NFC North su cui ci sono molti dubbi. In questa rivalità molto accesa, subito alla Week 1, i Vikings sono leggermente favoriti a -2.5 ma i Packers di Aaron Rodgers sono 4-1 ATS nelle ultime week 1. Il fattore campo però è importante e la squadra che ha giocato in casa ha chiuso avanti 6-2 ATS nelle scommesse sugli ultimi precedenti tra Minnesota e Green Bay.

Atlanta Falcons-Seattle Seahawks

Falcons a +2.5 anche se esordiscono in casa contro i Seahawks che hanno chiuso lo scorso anno deludendo gli scommettitori con un 1-4-1 ATS. I Falcons sono però 0-4 ATS in Week 1, ma 4-0 ATS nei precedenti contro Seattle.

Baltimore Ravens-Cleveland Browns

Lamar Jackson e i Ravens sono chiamati a riscattare la scorsa stagione dove sono stati ottimi in regular-season ma poi ai playoffs sono usciti subito e a sorpresa contro Tennessee. Oggi Baltimore apre contro i rivali divisionali di Cleveland, altra squadra che nel 2019 ha deluso ed è chiamata a fare passi in avanti. I Browns saranno però senza JC Tretter al centro.

Buffalo Bills-New York Jets

La linea O/U già bassa a 40.5, è calata ulteriormente a 39.5. Le ultime news danno pioggia e vento per domenica a Buffalo. I Jets hanno chiuso la passata stagione con Under 5-1, i Bills sono Under 6-1.

Washington Football Team-Philadelphia Eagles

Nuova vita per gli ex Redskins che ospitano gli Eagles che arrivano con 2 giocatori importanti in dubbio: il running back Miles Sanders e il right tackle Lane Johnson. La linea di spread di Philadelphia sta calando, ma gli ospiti rimangono favoriti a -5.5.

Detroit Lions-Chicago Bears

Diverse assenze per i Bears che iniziano la stagione con in dubbio il linebacker Khalil Mack, il RB David Montgomery e il WR Cordarrelle Patterson ma dietro è in forse anche il DE Robert Quinn che non si è allenato per un problema alla caviglia. Anche Detroit ha qualche probabile assenza in attacco con i WR Danny Amendola e Kenny Golladay non al meglio.

Jacksonville Jaguars-Indianapolis Colts

Ci attendiamo una buona stagione dai Colts con Philip Rivers come QB arrivato dai Chargers. Oggi Indy è favorita con -8.0 punti in trasferta a Jacksonville che rischia di essere una delle peggiori squadre di questo 2020. 50% di possibilità di pioggia per domenica al TIAA Bank Field.

Cincinnati Bengals-Los Angeles Chargers

I Bengals dovrebbero aver recuperato il WR veterano A.J. Green alla corte del rookie prima scelta Joe Burrow per questo esordio stagionale ma dietro non ci saranno il DT Geno Atkins e la safety Shawn Williams nella sfida contro i Chargers che invece hanno problemi sulla linea con Mike Pouncey e Bryan Bulaga in forse e anche il WR Mike Williams ha un problema alla spalla e potrebbe non giocare. In mattinata sono dati temporali che però potrebbero finire prima dell'inizio della partita.

San Francisco 49ers-Arizona Cardinals

I 49ers, campioni NFC, saranno senza il WR Deebo Samuel per Week 1 (in dubbio anche il rookie Brandon Aiyuk). Pure il RB Tevin Coleman non ha preso parte all'ultimo allenamento. Nonostante questo i Cardinals di Murray sono sfavoriti e con linea fissa a +7.0, quindi un touchdown pieno in appoggio.

New Orleans Saints-Tampa Bay Buccaneers

A Tampa inizia l'era di Tom Brady che però potrebbe non avere a disposizione uno dei migliori target, Mike Evans per la prima a New Orleans. I Saints ripartono da Drew Brees e sono tra i favoriti per il Super Bol secondo molti. Per questa prima partita i Saints sono favoriti a -3.5.

LA Rams-Dallas Cowboys

Sunday Night ad LA con i Rams padroni di casa sfavoriti a +2.0 sui Cowboys che saranno senza il right tackle La’el Collins e il linebacker Sean Lee. I Rams sono 0-7-1 ATS quando giocano in casa da underdog e Over 4-0 nei precedenti contro Dallas.

Seguici anche sul canale Telegram di BETTING MANIAC per le giocate sugli sport americani, ma anche sul calcio.