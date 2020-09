Pronostici Football Americano NFL: Broncos-Titans e Giants-Steelers, Monday night Week 1 del 14-09-2020

Dopo una fantastica domenica con i Pronostici Football Americano NFL, la Week 1 si conclude col doppio monday night: Denver Broncos-Tennessee Titans e NY Giants-Pittsburgh Steelers.

Vediamo analisi e pronostici vincenti football americano NFL con quote di riferimento Snai e Marathonbet. . Ne abbiamo parlato anche nella puntata del lunedì del nostro podcast su YouTube:

Analisi e Free Pick Monday Night NFL Week 1

🏈Denver Broncos-Tennessee Titans

Lo scorso anno i Titans hanno chiuso la regular season con record di 9-7 (dopo un avvio da 2-4) ma hanno sorpreso ai playoffs battendo Patriots e Ravens col running back Derrick Henry da 377 yards in queste 2 sfide, dopo 102.7 rushing yards di media a partita in regular season. Henry è stato il migliore tra i RB del 2019 con 1,540 rushing yards. Ryan Tannehill torna come quarterback mentre i Broncos ripartono da Drew Lock come QB ma si sono rinforzati in attacco con Melvin Gordon e Jerry Jeudy anche se la grande notizia (negativa) a Denver è l'infortunio del linebacker Von Miller. Tennessee ha segnato 32.7 punti di media nelle ultime 9 partite della scorsa stagione.

🏈NY Giants-Pittsburgh Steelers: STEELERS -3.0 @1.61 (stake 1)

Fiducia negli Steelers alla prima a NY dopo una stagione difficile chiusa comunque con record di 8-8 nonostante l'infortunio del quarterback Ben Roethlisberger in week 2. Big Ben è tornato. I Giants hanno chiuso 4-12 il 2019 della ricostruzione col rookie QB Daniel Jones, quindi due QB agli opposti che danno punti interrogativi su entrambi gli attacchi visto che Big Ben ha comunque 38 anni e arriva da una lunga pausa mentre Jones è solo al 2° anno e avrà bisogno del supporto su terra del RB Saquon Barkley. Le armi comunque non gli mancano con Ju-Ju Smith Schuster ed Eric Ebron, inoltre Pittsburgh dovrebbe avere un buon vantaggio anche sulla difesa, la 5° migliore lo scorso anno con 18.9 punti concessi di media mentre i Giants sono stati i 30° con 28.2 punti concessi di media. Il feroce pass-rush di Pittsburgh potrebbe rendere la vita davvero difficile a Jones e ai G-Men.

Seguici anche sul canale Telegram di BETTING MANIAC per le giocate sugli sport americani, ma anche sul calcio.