Pronostici Football Americano NFL: Browns-Bengals, Seahawks-Patriots, Raiders-Saints e partite di Week 2

Vediamo le notizie più importanti, gli infortunati, le linee, le migliori quote e le statistiche sulle partite di Week 2 in NFL, al via col Thursday Night Cleveland Browns-Cincinnati Bengals e che si concluderà col Monday Night Las Vegas Raiders-New Orleans Saints.

Vediamo analisi e pronostici vincenti football americano NFL con quote di riferimento Snai e Marathonbet.

Analisi e Free Pick NFL Week 2

Cleveland Browns-Cincinnati Bengals

La sfida del Ohio è il Thursday Night che apre la week 2. I Browns sono favoriti a -6.0 nonostante il brutto esordio e nonostante il dubbio sul rookie left tackle Jedrick Wills Jr. Out anche David Njoku mentre Jarvis Landry e Jack Conklin non hanno preso parte all'ultimo allenamento.

Pittsburgh Steleers-Denver Broncos

Buona la prima per gli Steelers che lo scorso monday night hanno dominato a NY e oggi si giocano a -7.5 in casa contro i Broncos che potrebbero soffrire il feroce pass rush di Pittsburgh. Denver ha perso la stella, il linebacker Von Miller, per il resto della stagione e lunedì si è infortunato alla spalla anche il cornerback A.J. Bouye (in forse il running back Phillip Lindsay).

Miami Dolphins-Buffalo Bills

Dolphins sfavoriti a +6.0 in casa contro Buffalo (aprivano a +3.0). Linea O/U in calo di un paio di punti a 41.0 visto che c'è un 40% di possibilità di pioggia nelle ore della partita.

Tennessee Titans-Jacksonville Jaguars

I Titans hanno vinto la prima ma deludendo e rischiando, col kicker Gostkowski protagonista in negativo fino all'ultimo calcio realizzato per la vittoria di Tennessee che oggi in casa si gioca a -9 (apriva a -11) contro i Jaguars, dati peggior squadra NFL in preseason per molti analisti, ma che hanno vinto a sorpresa la prima in casa contro i Colts.

Green Bay Packers-Detroit Lions

I Packers di Aaron Rodgers hanno subito impressionato in attacco alla prima vinta contro Minnesota e oggi sfidano un altra avversaria divisionale, Detroit che ha perso malamente facendosi recuperare all'esordio. Oggi i Lions si giocano a +6.0.

Philadelphia Eagles-L.A. Rams

Approposito di delusioni, gli Eagles hanno perso la prima, confermando una delle peggiori offensive line a difesa di Wentz che potrebbe vedersela grigia anche questa domenica contro Donald e la linea dei Rams che giocano in trasferta ma sono dati alla pari.

Tampa Bay Buccaneers-Carolina Panthers

La prima dei Buccaneers con Tom Brady è stata perdente ma oggi Tampa Bay si gioca a -9.0 contro Carolina che ha perso la prima dimostrando di avere una difesa imbarazzante. I Buccaneers hanno in dubbio il WR Chris Godwin e la linea O/U è in leggera discesa a 47.5 visto che le condizioni meteo danno 40% di chance di forti temporali e vento per domenica in Florida.

Chicago Bears-N.Y. Giants

I Bears hanno vinto in rimonta la prima a Detroit e oggi si giocano a -5.5 contro i GMen che hanno lavorato molto male nel MNF contro Pittsburgh, ad iniziare dal RB punto di forza dell'attacco, Barkley lasciato sotto le 10 rushing yards.

Indianapolis Colts-Minnesota Vikings

I Colts a Jacksonville non hanno perso solo la partita ma anche il running back Marlon Mack ma Indy rimane favorita a -3.0 in casa contro i Vikings molto ridimensionati dopo il ko con i Packers.

Dallas Cowboys-Atlanta Falcons

Due squadre a caccia di riscatto che hanno perso entrambe all'esordio anche se il ko di Dallas è quello che ha fatto più rumore. Oggi i Cowboys sono favoriti a -4.5 (aprivano a -7.5) mentre la linea O/U è in salita da 50.0 a 52.5 punti totali, molto alta.

N.Y. Jets-San Francisco 49ers

Il running back Le’Veon Bell non giocherà questa sfida per i Jets contro i 49ers che a loro volta in Week 1 hanno perso partita e anche un giocatore chiave come il tight end George Kittle (out anche il CB Richard Sherman). I Jets sono comunque sfavoriti a +7.0, con linea salita di un FG pieno (aprivano a +4.0).

Arizona Cardinals-Washington Football Team

I Cardinals hanno sbancato San Francisco alla prima e sono favoriti a -7.0 in casa contro Washington che a sua volta ha vinto a sorpresa in week 1. Salita di 2 punti la linea O/U che ora si gioca a 47.5 punti totali.

L.A. Chargers-Kansas City Chiefs

I Chargers hanno vinto in week 1 e oggi giocano in casa anche se la sfida con i campioni in carica di KC e Patrick Mahomes si annuncia difficile. Lo vediamo anche dalle linee di handicap che favoriscono i Chiefs in trasferta a -8.5 (aprivano a -5.5).

Houston Texans-Baltimore Ravens

I Texans avevano aperto la stagione 2020 lo scorso giovedì, nella sconfitta contro KC. Oggi arriva un altro top team, Baltimore che ha dominato la prima contro Cleveland. Oggi Lamar Jackson e compagni sono favoriti a -7.0. Calata da 54.5 a 51.0 la linea O/U punti totali invece.

Seattle Seahawks-New England Patriots

Buona la prima per i Patriots e per Cam Newton al posto di Tom Brady, e subito positivo. Oggi però la sfida a Seattle sarà più impegnativa contro i Seahawks di Russell Wilson favoriti a -4.0 (linea O/U 44.5).

Las Vegas Raiders-New Orleans Saints

Il Monday night si gioca a Las Vegas con i Raiders che cercano la 2° vittoria in questo avvio della nuova franchigia ma anche i Saints hanno vinto la prima con Bress che ha avuto la meglio su Brady in un grande scontro tra QB. Peccato per l'infortunio del WR Michael Thomas che non ci sarà per New Orleans comunque favorita a -5.5 in trasferta.

