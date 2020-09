Pronostici Football Americano NFL: Jaguars-Dolphins, Saints-Packers, Ravens-Chiefs e partite di Week 3

La Week 3 di Football Americano NFL inizierà con un poco appassionante Thursday Night con Jacksonville Jaguars-Miami Dolphins, ma finirà col botto col monday night Baltimore Ravens-Kansas City Chiefs.

Vediamo analisi e pronostici vincenti football americano NFL con quote di riferimento Snai e Marathonbet.

Analisi e Free Pick NFL Week 3

🏈Jacksonville Jaguars-Miami Dolphins: JAGUARS -2.5 @1.75 (stake 1)

Quello che apre la week 3 di NFL non è di certo il più atteso dei Thursday Night. Gardner Minshew e i Jaguars hanno sorpreso in questo avvio con 2-0 ATS nelle scommesse e potranno vincere anche oggi in casa contro i Dolphins che sono 7-15 ATS nelle ultime trasferte e che hanno iniziato la stagione con 2 ko. Miami ha in dubbio un difensore chiave come il CB Byron Jones e Ryan Fitzpatrick in attacco non convince anche se la difesa di JAX è tra le peggiori sui lanci.

Cleveland Browns-Washington Football Team

Entrambe hanno iniziato la stagione con record di 1-1. Cleveland è favorita con un TD pieno di margine (-7.0). Linea O/U a 45.0 punti totali, in leggero aumento anche se le condizioni meteo danno il 50% di possibilità di pioggia.

New England Patriots-Las Vegas Raiders

I Patriots hanno scoperto Cam Newton per il dopo Brady e per questa sfida interna sono favoriti a -6.0 contro Las Vegas che ha esordito in casa battendo a sorpresa i Saints.

Pittsburgh Steelers-Houston Texans

Gli Steelers aprono a -4.0 in casa conto i Texans che hanno perso le prime 2 stagionali (mentre gli Steelers sono 2-0). Linea O/U a 45.0 punti ma anche qui abbiamo un 50% di possibilità di pioggia per domenica.

Minnesota Vikings-Tennessee Titans

Due squadre agli opposti con i Vikings che sono 0-2 mentre i Titans hanno iniziato con 2 vittorie (ma anche loro come i Vikings sono 0-2 ATS nelle scommesse). Linea O/U in rapida crescita da 45.5 a 49.0 punti totali, sale anche la linea di Minnesota che apriva alla pari in casa e ora è sfavorita a +2.5.

Atlanta Falcons-Chicago Bears

Anche qui abbiamo una squadra, Atlanta, che ha perso le prime 2, mentre Chicago ha vinto le prime 2 (entrambe sono 1-1 ATS nelle scommesse). I Falcons sono favoriti con -3.0 punti di handicap e la linea O/U si gioca a 47.5.

Philadelphia Eagles-Cincinnati Bengals

Entrambe hanno iniziato l'anno con 0-2 e oggi gli Eagles sono favoriti a -4.5 (aprivano a -5.5, ma tra gli assenti si aggiunge Jalen Reagor che salterà le prossime settimane). Linea O/U a 46.5 ma per domenica pomeriggio potrebbero esserci piogge sparse in zona.

Buffalo Bills-L.A. Rams

Sfida molto interessante da cui uscirà solo una squadra con un record di 3-0. I Rams finora sono perfetti anche nelle scommesse con 2-0 ATS, e oggi si giocano a +2.5 da underdog. Linea O/U che sale da 45 a 47.0 punti totali. Per domenica atteso un temporale e forti venti.

N.Y. Giants-San Francisco 49ers

I 49ers hanno battuto i Jets la settimana scorsa ma sono usciti incrostati con tantissimi infortuni, tra cui il quarterback Jimmy Garoppolo (che potrebbe recuperare) e il defensive end Nick Bosa. Fuori anche il running back Raheem Mostert, il WR Tevin Coleman e pure il defensive end Solomon Thomas, davvero un emergenza anche se i 49ers rimangono favoriti a -4.0 contro i Giants che hanno i loro problemi dopo l'infortunio del RB Saquon Barkley. Linea O/U già bassa e in calo a 41.5 visto che oltre alle tante assenze offensive importanti da entrambe le parti, c'è anche un 50% di pioggia.

Indianapolis Colts-N.Y. Jets

Dopo la clamorosa sconfitta all'esordio i Colts si sono ripresi la settimana scorsa e anche in Week 3 sono favoriti con linea che passa da -7 a -11.0 contro i Jets che hanno iniziato la stagione con 0-2 (anche 0-2 ATS nelle scommesse). Cala di un punto a 44.0 anche la linea O/U.

L.A. Chargers-Carolina Panthers

Problemi per il QB Tyrod Taylor, i Chargers riproporranno il rookie Justin Herbert. Assenza pesante anche per Carolina senza il running back Christian McCaffrey e i Chargers sono favoriti a -6.5 (linea O/U scesa di 1 punto a 43.5).

Denver Broncos-Tampa Bay Buccaneers

Problema alla spalla per il QB Drew Lock che dovrebbe mancare lo scontro con Tampa e Tom Brady che ha vinto la prima sbloccando i Buccaneers favoriti a -6.0 in questa trasferta a Denver che invece è ancora 0-2 (ma con 2-0 ATS nelle scommesse). Linea O/U stabile a 43.5 punti totali.

Seattle Seahawks-Dallas Cowboys

I Seahawks sono 2-0 (2-0 ATS) e ospitano I Cowboys che si sono sbloccati con un incredibile rimonta contro Atlanta, ma senza convincere e non a caso sono 0-2 ATS nelle scommesse. Linea O/U altissima a 56.0 punti totali visto che anche Seattle arriva da un incredibile partita vinta 35-30 contro i Pats.

Arizona Cardinals-Detroit Lions

I Cardinals sono 2-0 in questo avvio stagionale (2-0 ATS), e la linea passa da -3.5 a -5.5 in casa contro i Lions che invece sono 0-2 (0-2 ATS). Salita moltissimo da 51.5 a 55.0 anche la Linea O/U.

New Orleans Saints-Green Bay Packers

Sunday night interessante con la sfida tra due futuri all of fame: Drew Brees ed Aaron Rodgers. Al momento Green Bay è 2-0 (2-0 ATS) mentre i Saints tornano in casa dopo la pessima sconfitta a Las Vegas. I Saints aprivano a -6.0, ora si giocano a -3.0. Alta e in salita la linea O/U a 52.5.

Baltimore Ravens-Kansas City Chiefs

Bellissimo monday night con la sfida tra i campioni in carica, i Chiefs di Patrick Mahomes, e quelli che vorrebbero prendere il loro posto al Super Bowl, i Ravens di Lamar Jackson che giocano in casa e sono favoriti a -3.5. Dal da 52.5 a 54.0 punti totali la linea O/U.

