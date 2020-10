Pronostici Football Americano NFL: Jets-Broncos, 49ers-Eagles, Packers-Falcons e partite di Week 4

La stagione di Football Americano NFL è arrivata alla Week 4 che sarà aperta da un altro Thursday Night bruttino Jets-Broncos. Rinviata Titans-Steelers, il Sunday night vedrà contro 49ers-Eagles. Il monday night sarà invece Packers-Falcons.

Vediamo analisi e pronostici vincenti football americano NFL con quote di riferimento Snai e Marathonbet.

Analisi e Free Pick NFL Week 4

🏈NY Jets-Denver Broncos: UNDER 41.5 @1.80 (stake 1)

Entrambe hanno iniziato la stagione con 3 sconfitte. I Jets giocano in casa contro i Broncos che dopo Von Miller hanno perso anche il QB Drew Lock, e con il backup Jeff Driskel in regia non sarà facile. I Jets sono passati da sfavoriti a +2.5, e leggermente favoriti a -1.5, ma non me la sento di prenderli visto che anche Sam Darnold non sta convincendo. In queste condizioni gioco Under visti i problemi di entrambi gli attacchi. I Broncos sono 29° come total yard (289.3), 29° su corsa (84.3) e 27° anche su lancio (205.0). I Jets sono ultimi come total yard (263.7), 31° sui lanci (175.3) e 28° su corsa (88.3). NYJ è in questo modo anche la squadra che ha segnato di meno finora (12.3 punti) ma anche Denver fa poco meglio (15.0). Jets e Broncos sono anche le 2 peggiori squadre nelle conversioni in 3° down e tra i peggiori in touchdown segnati quando arrivano nelle red-zone avversarie.

Washington Football Team-Baltimore Ravens

I Ravens sono usciti battuti dal monday night interno contro KC ma in questa trasferta a Washington sono favoriti con -13.0 punti di handicap. I Ravens sono però 0-6 ATS nelle uscite dopo una sconfitta.

Detroit Lions-New Orleans Saints

Entrambe hanno un record di 1-2, ma se era atteso per i Lions, lo è molto meno per i Saints che senza Thomas (e nonostante un super Kamara) arrivano da 2 sconfitte. I Lions si sono sbloccati nel 26-23 a sorpresa in Arizona ma oggi sono dati a +4.0. I Saints sono 6-2 ATS nei precedenti contro i Lions.

Tampa Bay Buccaneers-L.A. Chargers

Dopo una buona prova (comunque persa) contro KC, deludente 16-21 (sempre in casa) per i Chargers che in Week 4 sfidano i Buccaneers di Tom Brady che però domenica ha perso uno dei suoi target, il WR Chris Godwin. I Chargers sono 1-5-1 ATS nelle ultime partite. I Bucs aprivano a -4.5, una linea salita fino al TD pieno (-7.0). 40% di possibilità di pioggia e venti sono attesi in Florida per domenica (linea O/U che passa da 45.5 a 43.0 punti totali).

Chicago Bears-Indianapolis Colts

Bears ancora imbattuti anche se hanno vinto le prime 3 partite contro avversari modesti e con molta fortuna, come l'incredibile 30-26 della settimana scorsa ad Atlanta. I Colts dopo la sconfitta a sorpresa alla prima arrivano da 2 vittorie (anche 2-0 ATS nelle scommesse) e si giocano a -2.5 anche in questa trasferta. I Bears sono 0-5 ATS contro squadre con record vincente.

Carolina Panthers-Arizona Cardinals

Arizona ha perso una brutta partita in casa contro i Lions. I Cardinals sono O/U 0-3 in questo avvio stagionale. I Panthers sono Over 4-0 nelle ultime in casa e Over 4-0 anche negli ultimi precedenti contro Arizona. Arriverà il primo Over stagionale per Murray e compagni? La linea è alta a 51.0 punti totali.

Cincinnati Bengals-Jacksonville Jaguars

Dopo 2 sconfitte i Bengals hanno pareggiato a Philadelphia e Joe Burrow aspetta ancora la prima vittoria in carriera in NFL. I Jaguars sono 3-1-1 ATS negli ultimi viaggi a Cincinnati e oggi si giocano con +3.0 punti di handicap.

Houston Texans-Minnesota Vikings

Entrambe sono 0-3, chi si sbloccherà tra Texans e Vikings? I bookmakers favoriscono i padroni di casa a -3.5, ma Houston oltre alle sconfitte è pessima anche nelle scommesse (0-3 ATS) e i Vikings sono 4-0 ATS negli ultimi precedenti contro i Texans.

Miami Dolphins-Seattle Seahawks

Russell Wilson sta giocando alla grande e i Seahawks hanno vinto le prime 3 partite anche con un perfetto 3-0 AT. Non dovrebbero avere problemi nemmeno a Miami dove sono favoriti con -6.5 punti di handicap anche se sono 1-6 ATS negli ultimi precedenti contro i Dolphins. Anche a Miami 50% di possibilità di pioggia e vento. La linea O/U rimane molto alta a 53.0, ma è scesa di 2 punti. Seattle potrebbe essere senza il running back Chris Carson.

Dallas Cowboys-Cleveland Browns

I Cowboys stanno deludendo (1-2 con 0-3 ATS), meglio Cleveland che dopo aver perso la prima a Baltimore, ha vinto le ultime 2 in casa. I Browns riusciranno ad imporsi anche in trasferta? Cleveland si gioca a +4.5 ma è 0-7 ATS nelle ultime partite lontano dall'Ohio.

L.A. Rams-N.Y. Giants

I Giants (0-3) sono riusciti a prendere una grande paga anche in casa e contro gli incrostati 49ers. Occasione per i Rams per riscattare la sconfitta di Buffalo dopo le prime 2 Vittori, ma oggi Goff e soci sono chiamati a coprire -12.5 punti di handicap. I Rams sono 4-0-1 ATS nelle uscite dopo una sconfitta ma 1-8 ATS nei precedenti contro i G-Men.

Las Vegas Raiders-Buffalo Bills

Sfida molto interessante con i Raiders sfavoriti a +3.0, anche se qui al Allegiant Stadium nella nuova casa di Las Vegas, hanno già battuto i Saints. I Bills hanno vinto le prime 3 partite. Sia Buffalo che Las Vegas sono Under 6-1 nelle rispettive ultime partite, ma Over 6-0 negli ultimi precedenti. La linea O/U è salita da 49.5 a 52.5.

Kansas City Chiefs-New England Patriots

I Chiefs hanno superato l'ostacolo Baltimore e tornano al Arrowhead Stadium per cercare di mantenere l'imbattibilità. I Patriots hanno vinto le 2 in casa ma perso l'unica trasferta. I Patriots sono 1-5-1 ATS nelle ultime partite, i Chiefs sono 6-0-1 ATS in casa da favoriti e oggi Patrick Mahomes e compagni si giocano a -6.5.

San Francisco 49ers-Philadelphia Eagles

I 49ers hanno vinto anche a NYG nonostante l'emergenza in infermeria (Jordan Reed si aggiunge alla lista) ma per questa domenica dovrebbero tornare George Kittle e soprattutto il quarterback Jimmy Garoppolo. Questo spinge San Francisco ad essere favorita con -7.0 punti di handicap. Gli Eagles sono 0-3 ATS in questo inizio stagionale.

Green Bay Packers-Atlanta Falcons

Squadre agli opposti. I Packers sono 3-0 (3-0 ATS) i Falcons son 0-3 (1-2 ATS) e nelle ultime 2 settimane hanno perso partite in modo incredibile facendosi recuperare nei finali. Aaron Rodgers sta giocando da mvp e Green Bay sta segnando 40.7 punti di media, miglior dato NFL. Atlanta ne segna 30.0. Vedremo spettacolo in questo monday night. Linea O/U altissima a 57.0 mentre Green Bay è favorita con -7.0 punti.

