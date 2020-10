Pronostici Football Americano NFL: Bears-Buccaneers, Cowboys-Giants, Saints-Chargers e partite di Week 5

Giovedì 8 ottobre 2020 inizia la week 5 col Thursday Night Chicago Bears-Tampa Bay Buccaneers. Si continua alla domenica (Sunday Night Dallas Cowboys-NY Giants) e come sempre al lunedì col monda night che chiuderà il turno di Football Americano NFL con New Orleans Saints-LA Chargers.

Vediamo analisi e pronostici vincenti football americano NFL con quote di riferimento Snai e Marathonbet.

Analisi e Free Pick NFL Week 5

🏈Chicago Bears-Tampa Bay Buccaneers: UNDER 45.5 @1.76 (stake 1)

Dopo l'ottima Week 4 con i pronostici, cerchiamo di aprire bene anche la week 5 con Tampa-Chicago, due squadre che hanno un record di 3-1. Dopo le prime 3 vittorie (fortunose) Chicago ha perso 11-19 la settimana scorsa contro il Colts, ma la difesa dei Bears guidata da Khalil Mack rimane una delle migliori della NFL con 20.3 punti concessi di media e dovrà cercare di limitare Tom Brady che non avrà a disposizione Chris Godwin, Justin Watson, Mike Evans e Scotty Miller in ricezione, ma ci sono dubbi anche sul RB Leonard Fournette (out anche LeSean McCoy). La linea di Tampa è crollata a -3.5 (si giocava a -6). Io vado su Under anche se la linea è bassina. Abbiamo detto delle assenze alla corte di Brady, della buona difesa dei Bears che però non convincono con l'attacco di Chicago nonostante Nick Foles al posto di Mitch Trubisky. In week 4 Chicago ha prodotto solo 265 total yards (26 rushing yards), il 3° dato più basso di giornata. La difesa dei Buccaneers è tra le migliori, specialmente negli intercetti (1.7 a partita).

Atlanta Falcons-Carolina Panthers

I Falcons non si sbloccano (0-4, 1-3 ATS) e la settimana scorsa siamo andati in cassa giocandogli contro nel 16-30 a Green Bay. Dopo le prime 2 sconfitte invece i Panthers hanno vinto le ultime 2 partite e oggi sono sfavoriti, ma solo a +1.0 in questa trasferta, anche se i Panthers sono 0-5 ATS negli ultimi viaggi al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta.

Pittsburgh Steelers-Philadelphia Eagles

Steelers ancora imbattuti (3-0, 2-1 ATS) mentre gli Eagles (1-2-1, 1-3 ATS) si sono sbloccati col 25-20 della settimana scorsa a San Francisco mentre Pittsburgh non ha giocato in Tennesse e oggi è favorita con un touchdown esatto di margine (-7.0 punti di handicap). Linea O/U bassa a 44.5 in discesa di 3 punti (50% di possibilità di pioggia domenica a Pittsburgh).

Baltimore Ravens-Cincinnati Bengals

Anche a Baltimore 50% di possibilità di pioggia e linea O/U a 51.0 punti totali (apriva a 52.0). Dopo la prima sconfitta dell'anno contro i Chiefs, la settimana scorsa i Ravens si sono ripresi con la vittoria 31-17, anche se hanno avuto vita facile a Washington. Oggi tocca ai Bengals di Joe Burrow, il rookie QB che ha portato i suoi alla prima vittoria stagionale 33-25 contro i Jaguars, anche se la vera differenza l'ha fatta il RB Mixon. Oggi Baltimore è favorita in doppia cifra (-12.5) contro i rivali divisionali di Cincinnati che però hanno un positivo 5-1 ATS negli ultimi viaggi al M&T Bank Stadium di Baltimore.

Houston Texans-Jacksonville Jaguars

Lo 0-4 al via (0-4 ATS) dei Texans è costato il posto a Bill O'Brien. I Jaguars dopo la prima vittoria a sorpresa contro i Colts all'esordio, hanno perso le successive 3 uscite come tutti si aspettavano. Jacksonville si gioca a +6.5 in questa trasferta.

Tennessee Titans-Buffalo Bills

La scorsa settimana la partita dei Titans è stata rinviata. Domenica Tennessee (ancora imbattuta con 3-0 di record ma 0-3 ATS nelle scommesse) dovrebbe ospitare Buffalo, altra squadra ancora imbattuta (4-0 ma con anche un positivo 3-1 ATS nelle scommesse). Al momento si naviga a vista e non sono ancora disponibili le linee e le quote.

N.Y. Jets-Arizona Cardinals

Sono già 2 i passi falsi dei Cardinals nel primo mese, ma domenica Arizona è favorita a -7.0 in casa di una delle peggiori squadre NFL, i Jets, mediocri in difesa e peggiori della lega in attacco. A complicare i piani di un Gase già criticatissimo, arriva anche l'infortunio alla spalla del QB Sam Darnold. Al suo posto verrà rilanciato il veterano Joe Flacco, una notizia che per assurdo sembra fare bene ai Jets che passano da +8.5 a +7.0.

Kansas City Chiefs-Las Vegas Raiders

I Chiefs di Mahomes continuano ad andare alla grande (4-0 con 3-1 ATS), più altalenanti i Raiders (2-2, 2-2 ATS) che gli fanno visita questa settimana da netti sfavoriti (+13.0). Molto alta la linea O/U a 56.5 punti totali.

San Francisco 49ers-Miami Dolphins

Domenica scorsa è arrivata la prima vittoria dell'anno per Miami (1-3 con 2-2 ATS) che ha chance anche a San Francisco contro i 49ers che sono 0-2 (0-2 ATS) in casa quest'anno, e hanno sempre molti giocatori importanti assenti. Nonostante tutto questo Miami rimane sfavorita a +9.0.

Washington Football Team-L.A. Rams

Rams con record di 3-1 al contrario di Washington che è 1-3 (entrambe 2-2 ATS nelle scommesse) e domenica è sfavorita a +7.0. Linea O/U bassa a 45.0 punti totali, ma i Rams sono Under 5-0 negli ultimi viaggi al FedExField di Washington.

New England Patriots-Denver Broncos

I Patriots hanno recuperato lunedì la sfida non andata in scena domenica, e poi persa da New England 10-26 a Kansas City, senza Cam Newton che rimane out anche domenica contro i Broncos che hanno finalmente vinto dopo le prime 3 sconfitte, ma lo hanno fatto a NY contro i pessimi Jets. Anche qui molti dubbi e i book non sono ancora usciti con quote e linee.

Cleveland Browns-Indianapolis Colts

Entrambe hanno un record di 3-1 ma i Colts vanno meglio nelle scommesse (3-1 ATS) rispetto ai Browns (2-2 ATS) che però sono ancora imbattuti in casa dove hanno sempre coperto l'handicap (2-0 ATS) e domenica si giocano leggermente sfavoriti a +1.5. Nel 49-38 della settimana scorsa a Dallas però Cleveland ha perso il RB Nick Chubb che ne avrà per un paio di mesi.

Seattle Seahawks-Minnesota Vikings

I Seahawks di Russell Wilson (sempre favorito per la vittoria del titolo di mvp) si giocano a -7.0 (aprivano però a -9) nella sfida contro Minnesota. Seattle è ancora imbattuta con record di 4-0 e anche un perfetto 4-0 ATS nelle scommesse. I Vikings dopo le prime 3 sconfitte hanno battuto un colpo col 31-23 della settimana scorsa a Houston, anche se sono 0-4 ATS negli ultimi viaggi al CenturyLink Field di Seattle dove domenica abbiamo un 40% di possibilità di pioggia, anche se la linea O/ rimane stabile e alta a 57.5 punti.

Dallas Cowboys-N.Y. Giants

Due squadre imbarazzanti, specialmente i Giants che cercano ancora la prima vittoria dell'anno (0-4 ma con 2-2 ATS nelle scommesse), quella che Dallas ha trovato la settimana scorsa, anche se i Cowboys sono stati un disastro per gli scommettitori (0-4 ATS) e per questo Sunday night poco eccitante si giocano comunque con un handicap importante a -9.5, anche se aprivano pure più alti (-11.0). I Giants finora hanno segnato solo 11.8 punti di media col proprio attacco ma sono 14-3 ATS nelle ultime trasferte.

New Orleans Saints-L.A. Chargers

I Saints cercano di riprendersi nel monday night al Mercedes-Benz Superdome contro i Chargers che hanno un record di 1-3, ma con 3-1 ATS nelle scommesse mentre New Orleans è 2-2 (anche 2-2 ATS). Thomas, il target principale di Drew Brees, rimane in forse, ma i Saints si sono già rifatti la settimana scorsa nel semplice scontro a Detroit mentre i Chargers a Tampa hanno fatto faticare Brady e compagni, anche se alla fine hanno perso, e in questa week 5 sono dati a +8.0 in trasferta, contro un avversario di livello e senza il running back Austin Ekeler, giocatore importante che si è infortunato e potrebbe averne per settimane.

