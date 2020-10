Pronostici Football Americano NFL: Buccaneers-Packers 49ers-Rams, Bills-Chiefs, Cowboys-Cardinals e partite di Week 6

La Week 6 di Football Americano NFL si gioca tutta domenica 18 ottobre ad eccezione del doppio monday night del 19. Vediamo le ultime dai campi, news, statistiche e free pick sulla NFL.

Vediamo analisi e pronostici vincenti football americano NFL con quote di riferimento Snai e Marathonbet.

Analisi e Free Pick NFL Week 6

Jacksonville Jaguars-Detroit Lions

Problemi alla caviglia per il WR dei Jaguars DJ Chark Jr che non ha preso parte agli ultimi allenamenti e potrebbe non giocare. Jacksonville passa da +2 a +3 contro Detroit che è 1-6 ATS nelle ultime trasferte e 1-7 ATS contro squadre con record perdente.

New England Patriots-Denver Broncos

Rinviata per i casi di Covid la scorsa settimana, si gioca domenica con i Patriots favoriti con -9.0 punti. Linea O/U a 44.5 punti totali. I Broncos sono Under 13-3-1 contro squadre con record perdente.

Carolina Panthers-Chicago Bears

I Bears sono 4-1 in questa stagione ma occhio a Carolina che arriva da 3 vittorie consecutive e non sta accusando il colpo dell'infortunio del RB McCaffrey. I Bears sono 1-6 ATS contro squadre con record vincente.

Pittsburgh Steelers-Cleveland Browns

Gli Steelers sono ancora imbattuti (3-0 in casa) ma Cleveland risponde con 4-1 di record. I Browns si giocano a +3.5 con il QB Baker Mayfield che si è infortunato nel 4° quarto ad Indianapolis, anche se i raggi X hanno dato esito negativo e dovrebbe essere in campo. I Browns sono però 1-3-1 ATS negli ultimi viaggi a Pittsburgh.

Minnesota Vikings-Atlanta Falcons

Due squadre in affanno con Atlanta che cerca ancora la prima vittoria (0-5 con 1-4 ATS) mentre Minnesota è e 1-4 ma non ha ancora vinto in casa (0-2). Il running back Dalvin Cook non si è allenato in settimana ma i Vikings sono passati da -3 a -4, quindi rimangono favoriti. Linea O/U molto alta a 54.0 punti totali ma Minnesota ed Atlanta sono Under 7-1 negli ultimi precedenti.

Philadelphia Eagles-Baltimore Ravens

I Ravens arrivano dal dominante 27-3 sui Bengals. Gli Eagles hanno perso a Pittsburgh e sono 1-3-1 (1-4 ATS). Oggi Philadelphia è sfavorita con +7.5 punti di spread. Linea O/U 47.5, Baltimore è Under 5-1 nelle ultime partite.

Tennessee Titans-Houston Texans

Grande ritorno dal covid per i Titans che hanno surclassato Buffalo e rimangono imbattuti (4-0 ma con 1-3 ATS). Il cambio in panchina ha portato alla prima vittoria di Houston (1-4 con anche 1-4 ATS) ma contro un avversario semplice come Jacksonville. Tennessee è favorita a -3.5. I Texans sono 0-5 quando giocano da underdog.

Indianapolis Colts-Cincinnati Bengals

I Colts arrivano da una sconfitta e sono 3-2 in stagione. Ci si aspettava di più da Indianapolis che però in casa rimane imbattuta (con 2-0 ATS) e oggi sono favoriti con più di un touchdown di scarto (-8.0). I Colts sono 4-0 ATS in casa da favoriti.

N.Y. Giants-Washington Football Team

I Giants cercano ancora la prima vittoria stagionale (0-5 e 0.2 ATS in casa) mentre Washington fa poco meglio con 1-4 (0-2 ATS in trasferta). In questa pessima sfida i book puntano su NY con -2.5 punti di handicap. Washington è 2-5 ATS negli ultimi viaggi a New York.

Miami Dolphins-N.Y. Jets

A Miami atteso vento. 60% di pioggia per questa sfida a cui i Jets si presentano messi malissimo (0-5 con anche 0-5 ATS) mentre Miami arriva da una bella vittoria a SF, 2-3 e ora cerca di sbloccarsi in casa (0-2) dove è favorita con -10.0 punti (apriva a -9.0) anche perché dall'infermeria di NYJ non arrivano buone notizie col QB Sam Darnold ancora out (Joe Flacco al suo posto). I Jets sono 0-3-1 ATS negli ultimi viaggi a Miami.

Tampa Bay Buccaneers-Green Bay Packers

Bella sfida al Raymond James Stadium dove i Buccaneers aprivano a -2.5, ma ora si giocano leggermente sfavoriti a +1.0 visto che Tom Brady rischia di essere senza il tight end Rob Gronkowski e sono in forse anche i WR Mike Evans e Chris Godwin (che però sono tornati entrambi ad allenarsi) per la sfida contro Aaron Rodgers che è partito alla grande con i Packers quest'anno. Green Bay è 4-0 (anche 4-0 ATS) ha un tra i migliori attacchi della NFL ma è Under 5-2 negli ultimi viaggi a Tampa Bay (la linea O/U è salita da 51.5 a 55.5 punti a conferma che probabilmente Evans e Godwin ci saranno).

San Francisco 49ers-L.A. Rams

Sunday Night a San Francisco dove i 49ers non hanno ancora vinto quest'anno (0-3 con 0-3 ATS) e anche questa settimana sono sfavoriti a +3.0 contro i Rams che hanno iniziato con un record di 4-1. La squadra in trasferta è avanti 4-1 ATS negli ultimi precedenti tra San Francisco e LAR.

Buffalo Bills-Kansas City Chiefs

Primo monday night tra due franchigie entrambe 4-1 ed entrambe 3-2 ATS anche nelle scommesse. I Bills devono rispondere alla prima pesante sconfitta dell'anno, e sono 2-0 in casa, ma oggi si giocano sfavoriti a +4.5. Anche i Chiefs hanno perso la prima in week 5, un ko inatteso in casa contro Vegas! Patrick Mahomes è senza il WR Sammy Watkins in questa trasferta a Buffalo. I Chiefs sono 3-7 ATS nei precedenti contro i Bills. Watkins o meno, e nonostante la brutta prova dell'attacco guidato da Allen in Tennesse, la linea O/U oggi è alta e in crescita da 55.0 a 57.5 punti totali.

Dallas Cowboys-Arizona Cardinals

Secondo monday night e piove sul bagnato a Dallas che ha perso per un brutto infortunio alla caviglia il QB Dak Prescott che ha già finito la stagione. Rivedremo in campo il veterano Andy Dalton al centro dell'attacco di Dallas che si affiderà anche al running back Ezekiel Elliott, anche se Dallas passa da -3 a +1.5 in questa sfida contro Arizona. Da una parte di Cardinals sono O/U 0-5 in questa stagione (oggi la linea è alta a 55.0 punti totali), dall'altra i Cowboys sono 0-5 ATS.

